Az Európai Unió és a Telex bemutatja: költsünk amerikai videójátékra, ne pedig otthonteremtésre!

És akkor ott van még a dolognak az a része, hogy a videó főhőse a parasztkolbászról és a joghurtról „mond le” a spórolás érdekében – mintha körbenézve azt látnánk, hogy az ifjúság agyba-főbe falja az élőflórát. Különböző nemzetközi felmérések alapján

a megkérdezett 15-16 évesek közel harmadának volt szájában cigaretta a megelőző hónapban, a középiskolás és felső tagozatos diákok egytizede napi rendszerességgel fogyaszt energiaitalt,

a népszerű vélekedés szerint pedig egy kis fű „nem árt” – sorolhatnánk. Uniós társfinanszírozással (pusztán kíváncsiságból) ki lehetne számolni akár azt is, hogy kamatos kamattal mennyi pénz jön össze akár csak 18-20 éves korig, ha egy lány egészen addig nem költ műkörömre. Vagy persze ki lehet jelenteni azt is, hogy a műköröm márpedig kell az önkifejezéshez, csak akkor ezt is írjuk hozzá azokhoz a tételekhez, amelyeket a tévesen irigyelt korábbi nemzedékek még a természetes körmeikkel a perselybe tettek. Ami nem azt jelenti, hogy hozzájuk képest a Z generáció valamiféle született jellemhibával rendelkezne a pénzszórást illetően – ha nagyszüleik ismerték volna például a fapados repülés fogalmát, illetve egyáltalán utazhattak volna külföldre, amikor és ahová csak akartak, minden bizonnyal nekik is több nehézségük akadt volna a takarékoskodással (lásd a Covid időszakát, amikor a lehetőségek beszűkülésével mindjárt megugrott a megtakarítási állomány).

Ezért lehetne akár arra is felhívni a figyelmet, hogy a pénzköltési lehetőségek mellett a spórolás eszközei is szélesedtek

(18. születésnapja előtt akár a gyerek maga is takarékoskodhat szimpla Babakötvény segítségével is, ha pedig a szülő 18 éven át havonta akár csak két csomag cigaretta árát ilyenbe fekteti, akkor gyermeke eleve bő kétmillióval a zsebében fogja kezdeni felnőtt életét), ahogy természetesen azt is lehetne firtatni, hogy a parasztkolbászon és a joghurton kívül biztosan nem merül-e fel más lefaragható kiadás egy átlagos pesti fiatal mindennapjaiban (a drága amerikai kávézólánc gyakori látogatásától a rendszeres étel-házhozszállíttatásig).