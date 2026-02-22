Németország megbolondult: megérkezett az AfD-t védő pakisztáni youtuber, na meg a bűnügyi statisztikákat kinevető német ügyvédnő

„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Mindeközben Franciaországban már a helyi boltos is kést ránt, ha úgy adódik.
Fiktív kirakatpert tartottak egy hamburgi színházban „Per Németország ellen” címmel: a valós jogászokkal, szakértőkkel és politikai szereplőkkel megrendezett, online visszanézhető tárgyaláson
az AfD betiltásának pártolói és ellenzői szólaltak meg, előre megbeszélt forgatókönyv nélkül, végül pedig civilekből álló héttagú esküdtszék hozott ítéletet.
A kultúráért felelős kormánymegbízott hivatala által támogatott esemény előtt felhívták a figyelmet arra, hogy a per „szélsőjobboldali és fasiszta álláspontokat” tárgyal, és ezért a per során mindvégig rózsaszínű sapkás segítők tartózkodnak a „nézőnő*téren” és az aulában, akikhez kellemetlen közérzet esetén fordulni lehet. Az antifasiszta Amadeu Antonio Alapítvány tiltakozott is a körülmények miatt:
szerintük az nem művészet, hanem a vitakörnyezet romlottságát mutató, végtelenül veszélyes gyakorlat, hogy AfD-párti felszólalóknak is teret engednek a fiktív perben.
Németül tudók bőségesen csemegézhetnek a felszólalásokban – nem balos körökben hangos sikert aratott Harald Martenstein beszéde; a liberális Die Zeit baloldalon szocializálódott korábbi publicistája fokozatos kiábrándulás nyomán mára a legjózanabb konzervatív nézeteket vallja. Az újságíró az AfD támogatottságára utalva kifejtette: egy ilyen párt betiltása „a demokrácia vége és valami mással való helyettesítése”.
A jobboldal elleni fellépés nevében 1957-ben Kínában közel kétmillió embert, polgárt, köztük számos értelmiségit zártak büntetőtáborokba, illetve öltek ott meg, ez a kínai modell – mutatott rá, hozzátéve:
„El kell viselniük, hogy egy szabad választásokkal működő szabad országban nem mindig minden úgy van, ahogy azt Önök szeretnék. Ha ezzel nem bírnak megbirkózni, akkor a probléma Önöknél van, nem pedig a másképp gondolkodóknál”.
Annak alátámasztásaként, hogy egy párt betiltásához semmiképp nem elegendő, ha egyes tagjai szélsőséges mondatokat is kiejtenek a szájukon, felolvasott négy idézetet: „vörös patkányokról” és hasonlókról volt szó bennük – majd elárulta, hogy ezek mind Franz Josef Strauß egykori CDU-elnöktől származnak. „Aki minden jobboldalit lenáciz, csak azért, mert nem baloldali, tényleg történelmi analfabéta” – fakadt ki, leszögezve: az AfD-szavazók túlnyomó része nem egy új Hitlerre vágyik, hanem valamiféle új Helmut Schmidtre. A pártot pedig gyerekjáték lenne kispárti státuszba visszaszorítani, ha végre megoldanának néhány valós problémát, például újra a 2010-es szintre hoznák a közbiztonsági helyzetet.
„Ez talán fasizmus?” – érdeklődött.
Ehhez kapcsolódóan különösen izgalmas a pakisztáni származású, de már Frankfurtban született AfD-párti youtuber, Feroz Khan fiktív tanúként előadott adatsora. Illetve az izgalmas nem is az, hogy rámutat a csoportos nemi erőszak eseteinek sokasodására és arra, hogy 2024-ben 29 ezer késes bűncselekmény történt az országban, hanem ahogy erre a vádat képviselő echte német ügyvédnő reagál.
„Szuper szám. Honnan veszi?” – kérdezi a tanútól, mire a tisztességes bevándorlók szakképzettséggel rendelkező sikeres gyermeke felel neki:
„Szerintem nem szuper. Hivatalosan kiderül a rendőrség bűnügyi statisztikáiból.” Ezután az ügyvédnő némi lesajnáló mosollyal visszakérdez, hogy látta-e már valaha a youtuber a Szövetségi Bűnügyi Hivatal számadatait, és ismeri-e azokat évekre lebontva – mire a youtuber rezignáltam megjegyzi: „a rendőrség bűnügyi statisztikáit (csak tájékoztatásul mondom) a Szövetségi Bűnügyi Hivatal teszi közzé”. Amire érkezik az ügyvédnőtől a megsemmisítő ellenérv:
„Mondjak Önnek valamit? Az, amit eddig elmondott, az – elnézést, nem bántásiból, de – totális bullshit” (taps a nézőtérről).
Végül a szocdem bírónő a tanúhoz fordulva felkéri őt, hogy ügyeljen a szóhasználatára. „Melyik szót kifogásolja?” – érdeklődött Feroz Khan, mire a bírónő annyit felelt: „kérem, a nőkkel szemben is, tisztelettel!”. „Pontosan melyik szót kifogásolja?” – faggatózott tovább a tanú, amire már érkezett is a precíz válasz: „Pont most válaszolt olyan módon, ami nem felel meg a bíróságon tanúsítandó magatartásnak. Kérem, ezt egyszerűen fogadja el, és ne vitatkozzon velem”.
Feroz Khannak természetesen maradéktalanul igaza volt:
a Szövetségi Bűnügyi Hivatal által közzétett rendőrségi statisztika szerint 2024-ben 29 014 késes támadást regisztráltak Németországban
(ennek bő fele konkrét késeléses erőszak volt, szűk fele késes fenyegetés, a maradék pedig például hatósági intézkedésnél tanúsított késes ellenszegülés).
Az országos figyelmet kapott fiktív per végén az esküdtek 3 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem állapították meg, hogy az AfD a jogállamiság szempontjából alkotmányellenes lenne, ugyanakkor 5 igen szavazattal, 2 ellenében úgy ítélték meg, hogy az alkotmányos szerveknek igenis meg kell vizsgálniuk az AfD betiltását. Emellett eggyel kisebb többséggel, de
azt is megszavazták, hogy a pártot ki kellene zárni minden állami finanszírozásból.
Egyidejűleg a legnépszerűbb pártjával hasonlóan bánó szomszédos Franciaországban, egy Lyon melletti kisvárosban egy hetvenéves férfi, akinek házába éjszaka betörők másztak, engedély nélkül tartott fegyverével rálőtt az elsőként elé kerülő (19 éves) elkövetőre, aki belehalt sérüléseibe. A helyi polgármester „300 százalékos” támogatásáról biztosította a hetvenéves polgárt, a vonatkozó petíciót pedig már 60 ezren aláírták, a különböző portálok kommentszekcióiban is egybehangzóan kiáll mindenki a bácsiért, de kérdéses, sikerül-e bebizonyítani a jogos önvédelmet, miközben az engedély nélküli fegyvertartásért így is, úgy is felelnie kell.
Az eset pont aznap történt, amikor egy párizsi háztartási boltban egy rabló (aki közvetlenül előtte már egy élelmiszerboltban is járt) könnygáz használatával eltulajdonította a kasszát,
mire az egyik alkalmazott megfogott egy, az üzletben árusított kést, és a rabló után futva többször is beleszúrta azt; a legutóbbi hírek szerint a megsebesített rabló továbbra is életveszélyes állapotban van, az eladót gyilkossági kísérlettel vádolják.
Hogy azokról is lesz-e majd fiktív kirakatper, akik országuk legerősebb pártját trükkök százaival gáncsolják, a valós problémákat pedig odáig negligálják, hogy állampolgáraik veszélyes önbíráskodásba kezdenek, arról egyelőre nincs információ. De a Feroz Khanokkal együtt kíváncsian várjuk.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép: AFP)