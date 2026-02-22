Németország megbolondult: megérkezett az AfD-t védő pakisztáni youtuber, na meg a bűnügyi statisztikákat kinevető német ügyvédnő

Németül tudók bőségesen csemegézhetnek a felszólalásokban – nem balos körökben hangos sikert aratott Harald Martenstein beszéde; a liberális Die Zeit baloldalon szocializálódott korábbi publicistája fokozatos kiábrándulás nyomán mára a legjózanabb konzervatív nézeteket vallja. Az újságíró az AfD támogatottságára utalva kifejtette: egy ilyen párt betiltása „a demokrácia vége és valami mással való helyettesítése”.

A jobboldal elleni fellépés nevében 1957-ben Kínában közel kétmillió embert, polgárt, köztük számos értelmiségit zártak büntetőtáborokba, illetve öltek ott meg, ez a kínai modell – mutatott rá, hozzátéve:

„El kell viselniük, hogy egy szabad választásokkal működő szabad országban nem mindig minden úgy van, ahogy azt Önök szeretnék. Ha ezzel nem bírnak megbirkózni, akkor a probléma Önöknél van, nem pedig a másképp gondolkodóknál”.

Annak alátámasztásaként, hogy egy párt betiltásához semmiképp nem elegendő, ha egyes tagjai szélsőséges mondatokat is kiejtenek a szájukon, felolvasott négy idézetet: „vörös patkányokról” és hasonlókról volt szó bennük – majd elárulta, hogy ezek mind Franz Josef Strauß egykori CDU-elnöktől származnak. „Aki minden jobboldalit lenáciz, csak azért, mert nem baloldali, tényleg történelmi analfabéta” – fakadt ki, leszögezve: az AfD-szavazók túlnyomó része nem egy új Hitlerre vágyik, hanem valamiféle új Helmut Schmidtre. A pártot pedig gyerekjáték lenne kispárti státuszba visszaszorítani, ha végre megoldanának néhány valós problémát, például újra a 2010-es szintre hoznák a közbiztonsági helyzetet.