Váratlan támogatás Orbán Viktornak, a SPAR kivonulással fenyeget, Kijevben asztalra csaptak a magyarok

„Remélem, hogy megnyeri a választásokat” – váratlan támogatója akadt Orbán Viktornak
A szomszédos ország a jövőben is jó kapcsolatot kíván folytatni a kormánnyal.
Alekszandar Vucsics Orbán Viktor győzelmét reméli, a SPAR kivonulással fenyeget, a magyar delegáció Kijevben tárgyalt az olajvezetékről, Brüsszelben Magyarország ellen sürgetnek lépéseket, a lengyel elnök pedig megvétózta az uniós fegyverhitelt. Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei.
Alekszandar Vucsics szerb elnök a belgrádi közszolgálati televízióban arról beszélt, hogy Szerbia kiváló kapcsolatokat ápol Magyarországgal. A szerb államfő szerint Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért, ezért hangsúlyozta:
Remélem, hogy megnyeri a választásokat.
Hozzátette, Szerbia a jövőben is jó és testvéri kapcsolatokat kíván ápolni Magyarországgal, és a két ország közös projektjei sem kerülnek veszélybe.
A SPAR vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalat magyarországi eredményeit jelentősen rontották a különadók és az árréskorlátozás.
Hans K. Reisch szerint csak észszerű feltételek mellett maradnának az országban, ellenkező esetben felmerülhet az összes magyarországi üzlet bezárása.
Korábban Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított a vállalatvezető egy interjúban tett állításai miatt, amelyet végül a Kúria a miniszterelnök javára döntött el.
Tárgyalásokat kezdeményezett Ukrajnával a magyar kormány az olajszállítás ügyében. A Kijevbe utazó delegáció vezetője, Czepek Gábor közölte, hogy levelet adtak át Denisz Smihalnak az olajvezeték újranyitásáról. Mint fogalmazott: a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért, amely nem esik amerikai vagy uniós szankciók alá. Hozzátette:
Bármikor készen állunk tárgyalni.
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter arról számolt be, hogy 35 európai parlamenti képviselő Ursula von der Leyentől vár lépéseket Magyarországgal szemben.
A politikusok az ukrán Oschadbank pénzszállítóinak lefoglalása miatt sürgetik a fellépést.
Eközben az Ukrán Nemzeti Bank vezetője arról beszélt, hogy ha az EU-hitel továbbra is blokkolva marad, Ukrajna pénznyomtatással is finanszírozhatja a költségvetési hiányát.
Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy megvétózza azt a törvényt, amely lehetővé tette volna az EU SAFE-programjának hitelfelvételét. Az elnök szerint a kölcsön hosszú távú adósságot és politikai feltételeket jelentene Lengyelország számára.
A feltételekhez kötött biztonság nem biztonság. Lengyelország biztonsága nem függhet máshol hozott döntésektől
– fogalmazott. A döntés tovább mélyítheti a konfliktust Donald Tusk kormányával.
