Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tusk Brüsszel Spar Ukrajna Alekszandar Vucsics Orbán Viktor

Váratlan támogatás Orbán Viktornak, a SPAR kivonulással fenyeget, Kijevben asztalra csaptak a magyarok

2026. március 14. 10:46

Alekszandar Vucsics Orbán Viktor győzelmét reméli, a SPAR kivonulással fenyeget, a magyar delegáció Kijevben tárgyalt az olajvezetékről, Brüsszelben Magyarország ellen sürgetnek lépéseket, a lengyel elnök pedig megvétózta az uniós fegyverhitelt. Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei.

A szerb elnök Orbán Viktorról tett kijelentése, a SPAR kivonulással kapcsolatos fenyegetése, a magyar delegáció kijevi tárgyalásai, az Európai Parlament Magyarországgal szembeni fellépésének felvetése és a lengyel elnök uniós fegyverhitelt megvétózó döntése is nagy figyelmet kapott.

Vucsics Orbán Viktor győzelmét reméli

Alekszandar Vucsics szerb elnök a belgrádi közszolgálati televízióban arról beszélt, hogy Szerbia kiváló kapcsolatokat ápol Magyarországgal. A szerb államfő szerint Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért, ezért hangsúlyozta: 

Remélem, hogy megnyeri a választásokat.

Hozzátette, Szerbia a jövőben is jó és testvéri kapcsolatokat kíván ápolni Magyarországgal, és a két ország közös projektjei sem kerülnek veszélybe.

Ezt is ajánljuk a témában

A SPAR kivonulással fenyeget

A SPAR vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalat magyarországi eredményeit jelentősen rontották a különadók és az árréskorlátozás. 

Hans K. Reisch szerint csak észszerű feltételek mellett maradnának az országban, ellenkező esetben felmerülhet az összes magyarországi üzlet bezárása.

Korábban Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított a vállalatvezető egy interjúban tett állításai miatt, amelyet végül a Kúria a miniszterelnök javára döntött el.

Ezt is ajánljuk a témában

Kijevben tárgyalt a magyar delegáció

Tárgyalásokat kezdeményezett Ukrajnával a magyar kormány az olajszállítás ügyében. A Kijevbe utazó delegáció vezetője, Czepek Gábor közölte, hogy levelet adtak át Denisz Smihalnak az olajvezeték újranyitásáról. Mint fogalmazott: a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért, amely nem esik amerikai vagy uniós szankciók alá. Hozzátette: 

Bármikor készen állunk tárgyalni.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Parlamentben Magyarország ellen lépnének

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter arról számolt be, hogy 35 európai parlamenti képviselő Ursula von der Leyentől vár lépéseket Magyarországgal szemben

A politikusok az ukrán Oschadbank pénzszállítóinak lefoglalása miatt sürgetik a fellépést.

Eközben az Ukrán Nemzeti Bank vezetője arról beszélt, hogy ha az EU-hitel továbbra is blokkolva marad, Ukrajna pénznyomtatással is finanszírozhatja a költségvetési hiányát.

Ezt is ajánljuk a témában

Lengyelországban megvétózták az uniós fegyverhitelt

Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy megvétózza azt a törvényt, amely lehetővé tette volna az EU SAFE-programjának hitelfelvételét. Az elnök szerint a kölcsön hosszú távú adósságot és politikai feltételeket jelentene Lengyelország számára.

A feltételekhez kötött biztonság nem biztonság. Lengyelország biztonsága nem függhet máshol hozott döntésektől

– fogalmazott. A döntés tovább mélyítheti a konfliktust Donald Tusk kormányával.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ztibi
•••
2026. március 14. 12:51 Szerkesztve
Nem tudom, hány százalék a kiskereskedelmi forgalomban a spar részesedése, de nem jelentős! Amúgy is drága a többi üzletlánchoz képest és nem jobb minőségű árukkal!
Válasz erre
0
0
sanya55-2
•••
2026. március 14. 12:35 Szerkesztve
Annál nagyobb szarrágók a Spar-nál a tulajdonosok, vezetők, hogy kivonúljanak
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 14. 12:34
Akkor húzzanak, de gyorsan a Spáros lúzerek.
Válasz erre
0
0
Camael
2026. március 14. 11:33
soha nem kivonulni a SPAR... sajnos,,, különben meg szügség lenni egy magyartermékeket forgalmazó hálózatra, hogy a kisgazdák is bekerülhessenek az értékesítési hálozatba
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!