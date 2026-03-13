Ft
árrésstop magyarország spar orbán viktor

Nagy bejelentést tett a SPAR vezérigazgatója: Magyarország elhagyásával fenyegetőzik

2026. március 13. 11:34

Hans K. Reisch a különadók és az árrésstop kivezetését követeli Magyarországon, különben felveti a lehetőségét annak, hogy a SPAR bezárja minden egységét az országban.

2026. március 13. 11:34
null

Hans K. Reisch vezérigazgató szerint a SPAR magyarországi leányvállalatának eredményét jelentősen rontotta az Orbán Viktor vezette kormány által bevezetett különadó (85 millió euró) és árréskorlátozás (37 millió euró) – írja az Österreicher.

A vezérigazgató hangsúlyozta:

csak észszerű feltételek mellett kívánnak maradni az országban.

Mint ismert, egy korábbi interjúban Hans K. Reisch azt állította, hogy a magyarországi tőkekivonás oka Orbán Viktor „oligarchái”, valamint a miniszterelnök egyik rokonának állítólagos igénye volt a SPAR magyar leányvállalatában való részesedésre. Több magyar médium is szemlézte az interjút, amiért Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított, arra hivatkozva, hogy a közölt állítások valótlanok és sértik a jó hírnevét – a Kúria a kormányfőnek adott igazat.

Nyitókép: AFP/Alex Halada

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

