Nagy bejelentést tett a SPAR vezérigazgatója: Magyarország elhagyásával fenyegetőzik

Kellemetlen: sorra buknak az ellenzéki lapok a Spar-ügyben
Ezúttal az Economx és az Index veszített az Alkotmánybíróság előtt.
Hans K. Reisch a különadók és az árrésstop kivezetését követeli Magyarországon, különben felveti a lehetőségét annak, hogy a SPAR bezárja minden egységét az országban.
Hans K. Reisch vezérigazgató szerint a SPAR magyarországi leányvállalatának eredményét jelentősen rontotta az Orbán Viktor vezette kormány által bevezetett különadó (85 millió euró) és árréskorlátozás (37 millió euró) – írja az Österreicher.
A vezérigazgató hangsúlyozta:
csak észszerű feltételek mellett kívánnak maradni az országban.
Mint ismert, egy korábbi interjúban Hans K. Reisch azt állította, hogy a magyarországi tőkekivonás oka Orbán Viktor „oligarchái”, valamint a miniszterelnök egyik rokonának állítólagos igénye volt a SPAR magyar leányvállalatában való részesedésre. Több magyar médium is szemlézte az interjút, amiért Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított, arra hivatkozva, hogy a közölt állítások valótlanok és sértik a jó hírnevét – a Kúria a kormányfőnek adott igazat.
Nyitókép: AFP/Alex Halada
