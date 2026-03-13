Nagy bejelentést tett a SPAR vezérigazgatója: Magyarország elhagyásával fenyegetőzik

csak észszerű feltételek mellett kívánnak maradni az országban.

Mint ismert, egy korábbi interjúban Hans K. Reisch azt állította, hogy a magyarországi tőkekivonás oka Orbán Viktor „oligarchái”, valamint a miniszterelnök egyik rokonának állítólagos igénye volt a SPAR magyar leányvállalatában való részesedésre. Több magyar médium is szemlézte az interjút, amiért Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított, arra hivatkozva, hogy a közölt állítások valótlanok és sértik a jó hírnevét – a Kúria a kormányfőnek adott igazat.