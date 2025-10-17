Ft
10. 17.
péntek
Spar Alkotmánybíróság Orbán Viktor Kúria ügy jog

Kellemetlen: sorra buknak az ellenzéki lapok a Spar-ügyben

2025. október 17. 11:58

Ezúttal az Economx és az Index veszített az Alkotmánybíróság előtt.

2025. október 17. 11:58
null

Az Alkotmánybíróság visszautasította az Index és az Economx alkotmányjogi panaszát, megerősítve ezzel a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntését, amely szerint a portálok megsértették a miniszterelnök személyiségi jogait. A testület szerint

az ügy lényegében azonos a korábban, a Pécsi Stop-ügyben már elbírált esettel, amelyben szintén a miniszterelnök javára döntött az Alkotmánybíróság.

A döntések egy, 2024-ben indult sajtóper-sorozathoz kapcsolódnak, amelynek kiindulópontja a Spar vezérigazgatójának egy osztrák lapban megjelent interjúja volt. Az interjúban az üzletember azt állította, hogy a magyarországi tőkekivonás oka Orbán Viktor „oligarchái”, valamint a miniszterelnök egyik rokonának állítólagos igénye volt a Spar magyar leányvállalatában való részesedésre.

Több magyar médium – köztük az Index, az Economx, a Hírklikk és a Pécsi Stop – is szemlézte az interjút, amiért Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított, arra hivatkozva, hogy a közölt állítások valótlanok és sértik a jó hírnevét.

A Kúria a miniszterelnöknek adott igazat

Végül a Kúria valamennyi ügyben a miniszterelnöknek adott igazat, leszögezve, hogy a médiumok a nyilatkozat valóságtartalmát is kötelesek ellenőrizni, és felelősségre vonhatók akkor is, ha a közölt állítás nem tőlük származik.

A legfelsőbb bírói fórum döntése szerint a Spar-vezér interjújának jelentősége miatt a másik fél – vagyis a miniszterelnök – álláspontját is ismertetni kellett volna, ezért a helyreigazítás kötelező.

Ezt az értelmezést idén tavasszal az Alkotmánybíróság is megerősítette, amikor a Pécsi Stop alkotmányjogi panaszát érdemi vizsgálatot követően elutasította.

Nyitókép: MTVA/Róka László

orygabor
2025. október 17. 13:35
Már fél éve bojkottálom a Spárt.
Picnic Niki
2025. október 17. 12:50 Szerkesztve
Már előre dörzsöltem a kezem, h fogják jogszabályba önteni, h a kormánypolitikusok pedofilozása más elbírálás alá esne, m az ellenzéké Leginkább politikai hisztériakeltés volt a Semjén Zsoltot ért rágalmakra válaszként bedobott „államellenes puccskísérlet" és a mindenféle, „a kormány cselekvőképességét" akadályozni próbáló nemzetközi hálózatokról szóló narratívák. Az állam működőképességének veszélyeztetése miatt, úgy tűnik, a mai napig senki sem tett fejelentést, pedig ez elég súlyos vád lenne. A puccsot emlegető Kocsist még október elején kérdeztük arról, tett-e végül feljelentést, amire azóta sem érkezett válasz, ahogy az Igazságügyi Minisztérium sem reagált megkeresésünkre, holott a pár hete közzétett vizsgálati jelentés szerint feltárni igyekszik a „kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseit". kemény, sokszor durva fenyegetőzés, a jogállamitól is elrugaszkodó módszerek, retorziók belengetése után, végül elhal a dolog.
molga8
2025. október 17. 12:14
Nem csak a Spar szivattyúzza ki a bérelmeléseket (épp mindig annyival emelik az árat, amit még ki tudunk fizetni). A Lidl, Aldi, Tesco stb ugyanez. Pénzszivattyú külföldre. El tudjátok képzelni, hogy mennyivel jobban élnénk, ha az a pénz itthon maradna? Ugyanez igaz a gyorsétterem láncokra. A meki kapja a pénzt a helyi étterem helyett. Aztán kiküldi az anyacégnek. Ez az egész el van baszva. Gyarmat vagyunk. Ennek véget kéne vetni. Ezek nem egy autógyár. Ezt mi is meg tudnánk csinálni, hazai pénzből, magyar tulajjal.
totumfaktum-2
2025. október 17. 12:12
Egyes lapok, közéleti szereplők gondolkodás nélkül állnak minden esetben külföldi érdekeltségek mellé magyar szereplőkkel szemben.
