Kellemetlen: sorra buknak az ellenzéki lapok a Spar-ügyben

Nagy bejelentést tett a Spar vezérigazgatója: egyetlen feltétellel maradnak Magyarországon – Brüsszel segítségét kérik
Korábban Orbán Viktorról közölt vadabbnál vadabb állításokat.
Ezúttal az Economx és az Index veszített az Alkotmánybíróság előtt.
Az Alkotmánybíróság visszautasította az Index és az Economx alkotmányjogi panaszát, megerősítve ezzel a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntését, amely szerint a portálok megsértették a miniszterelnök személyiségi jogait. A testület szerint
az ügy lényegében azonos a korábban, a Pécsi Stop-ügyben már elbírált esettel, amelyben szintén a miniszterelnök javára döntött az Alkotmánybíróság.
A döntések egy, 2024-ben indult sajtóper-sorozathoz kapcsolódnak, amelynek kiindulópontja a Spar vezérigazgatójának egy osztrák lapban megjelent interjúja volt. Az interjúban az üzletember azt állította, hogy a magyarországi tőkekivonás oka Orbán Viktor „oligarchái”, valamint a miniszterelnök egyik rokonának állítólagos igénye volt a Spar magyar leányvállalatában való részesedésre.
Több magyar médium – köztük az Index, az Economx, a Hírklikk és a Pécsi Stop – is szemlézte az interjút, amiért Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított, arra hivatkozva, hogy a közölt állítások valótlanok és sértik a jó hírnevét.
Végül a Kúria valamennyi ügyben a miniszterelnöknek adott igazat, leszögezve, hogy a médiumok a nyilatkozat valóságtartalmát is kötelesek ellenőrizni, és felelősségre vonhatók akkor is, ha a közölt állítás nem tőlük származik.
A legfelsőbb bírói fórum döntése szerint a Spar-vezér interjújának jelentősége miatt a másik fél – vagyis a miniszterelnök – álláspontját is ismertetni kellett volna, ezért a helyreigazítás kötelező.
Ezt az értelmezést idén tavasszal az Alkotmánybíróság is megerősítette, amikor a Pécsi Stop alkotmányjogi panaszát érdemi vizsgálatot követően elutasította.
Nyitókép: MTVA/Róka László
Ezt is ajánljuk a témában
Korábban Orbán Viktorról közölt vadabbnál vadabb állításokat.