Kellemetlen: sorra buknak az ellenzéki lapok a Spar-ügyben

Az Alkotmánybíróság visszautasította az Index és az Economx alkotmányjogi panaszát, megerősítve ezzel a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntését, amely szerint a portálok megsértették a miniszterelnök személyiségi jogait. A testület szerint

az ügy lényegében azonos a korábban, a Pécsi Stop-ügyben már elbírált esettel, amelyben szintén a miniszterelnök javára döntött az Alkotmánybíróság.

A döntések egy, 2024-ben indult sajtóper-sorozathoz kapcsolódnak, amelynek kiindulópontja a Spar vezérigazgatójának egy osztrák lapban megjelent interjúja volt. Az interjúban az üzletember azt állította, hogy a magyarországi tőkekivonás oka Orbán Viktor „oligarchái”, valamint a miniszterelnök egyik rokonának állítólagos igénye volt a Spar magyar leányvállalatában való részesedésre.

Több magyar médium – köztük az Index, az Economx, a Hírklikk és a Pécsi Stop – is szemlézte az interjút, amiért Orbán Viktor sajtó-helyreigazítási pert indított, arra hivatkozva, hogy a közölt állítások valótlanok és sértik a jó hírnevét.

A Kúria a miniszterelnöknek adott igazat