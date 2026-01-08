Folytatódik a Beneš-csörte: reagált a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a miniszterelnöki főtanácsadó levelére

Majd azzal folytatták, hogy indokoltnak látják a Büntető Törvénykönyv módosítását, „de teljes mértékben tiszteletben tartják Magyarország miniszterelnöke főtanácsadójának eljárását, aki az Európai Bizottsághoz fordult, hogy vizsgálja meg a szóban forgó módosítást”.

Mint ismert, a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó úgy fogalmazott, hogy álláspontja szerint a szóban forgó

jogszabály súlyosan sérti az Európai Unió jogrendjének fundamentumát képező alapjogokat és a jogállamiság elveit”.

Mindezt az alábbiakkal indokolta: „az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke egyértelműen garantálja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, beleértve a közérdekű kérdésekről – így a történelmi és jogi jelentőségű állami aktusokról – folytatott szabad vitát is. A Beneš-dekrétumok megítélése kétségkívül ilyen közérdekű kérdés, amely tudományos, jogi és társadalmi diskurzus tárgya lehet Európa-szerte”.

Szili arra is felhívta a figyelmet, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának következetes gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága különösen erős védelmet élvez akkor, amikor történelmi eseményekről, állami felelősségről vagy múltbeli jogsértésekről folyik a vita.