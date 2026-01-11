Váratlan fejlemény Dudás Miklós halálának ügyében: előkerült egy szemtanú

a kajakos lakhelyén dolgozó személy két nappal a tragédia előtt látta a lépcsőházban az egykori sportolót sérült, vérző fejjel, ám amikor rákérdezett, Dudás csak annyit mondott, elesett, majd magára zárta az ajtót.

A fejleményről beszámoló Story szerint a rendőrség már be is idézte a férfit tanúvallomást tenni, emellett rá is kérdeztek a hatóságoknál a hír valóságalapjára, ám a BRFK válaszában csak annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, további tájékoztatást nem áll módjukban adni.