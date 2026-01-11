Váratlan fejlemény Dudás Miklós halálának ügyében: előkerült egy szemtanú

Dudás Miklós sérüléseit vizsgálja a rendőrség – nagyapja szerint őt is agyonverhették
Egyre több a gyanús körülmény.
A tragikusan fiatalon elhunyt olimpikont állítólag két nappal a halála előtt vérző fejjel látták lakhelyén. Dudás Miklós azonban válaszok helyett inkább magára zárta az ajtót.
A gyászoló család mellett továbbra is egy ország várja a válaszokat Dudás Miklós tragikus halálával kapcsolatban. A 34 évesen elhunyt világbajnok kajakozó esete körül egyre több a gyanús körülmény: a rendőrség kezdeti álláspontját felülbírálva egy ideje halált okozó testi sértés miatt nyomoz, és a néhai olimpikon nagyapja szerint is idegenkezűség okozhatta unokája halálát.
a kajakos lakhelyén dolgozó személy két nappal a tragédia előtt látta a lépcsőházban az egykori sportolót sérült, vérző fejjel, ám amikor rákérdezett, Dudás csak annyit mondott, elesett, majd magára zárta az ajtót.
A fejleményről beszámoló Story szerint a rendőrség már be is idézte a férfit tanúvallomást tenni, emellett rá is kérdeztek a hatóságoknál a hír valóságalapjára, ám a BRFK válaszában csak annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, további tájékoztatást nem áll módjukban adni.
Önéletrajzi könyvön dolgozott, amelyben mindenről beszámolt volna.