Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dudás Miklós gyász haláleset kajak-kenu

Váratlan fejlemény Dudás Miklós halálának ügyében: előkerült egy szemtanú

2026. január 11. 16:23

A tragikusan fiatalon elhunyt olimpikont állítólag két nappal a halála előtt vérző fejjel látták lakhelyén. Dudás Miklós azonban válaszok helyett inkább magára zárta az ajtót.

A gyászoló család mellett továbbra is egy ország várja a válaszokat Dudás Miklós tragikus halálával kapcsolatban. A 34 évesen elhunyt világbajnok kajakozó esete körül egyre több a gyanús körülmény: a rendőrség kezdeti álláspontját felülbírálva egy ideje halált okozó testi sértés miatt nyomoz, és a néhai olimpikon nagyapja szerint is idegenkezűség okozhatta unokája halálát.

Dudás Miklós
Dudás Miklós tragédiája újabb fordulatot vehet (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A vérző fejű Dudás magára zárt az ajtót

A szomorú történet legújabb fejleménye, hogy előkerülhetett egy állítólagos szemtanú, akiről elképzelhető, ő látta utoljára élve Dudás Miklóst. A hír szerint 

a kajakos lakhelyén dolgozó személy két nappal a tragédia előtt látta a lépcsőházban az egykori sportolót sérült, vérző fejjel, ám amikor rákérdezett, Dudás csak annyit mondott, elesett, majd magára zárta az ajtót.

A fejleményről beszámoló Story szerint a rendőrség már be is idézte a férfit tanúvallomást tenni, emellett rá is kérdeztek a hatóságoknál a hír valóságalapjára, ám a BRFK válaszában csak annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, további tájékoztatást nem áll módjukban adni. 

Kaldvi
2026. január 11. 17:18
Halottgyalázó köcsögök vagytok.
Kaldvi
2026. január 11. 17:17
Dudás az új sumahher. Rohadjon meg minden egyes mandineres "újságíró".
tikkadt-szocske
2026. január 11. 16:59
Hoppá, már csak az hiányzik, hogy egy szakember megszólaljon és megtörje a csendet. Borzalom.
nemecsek-3
•••
2026. január 11. 16:52 Szerkesztve
"....hogy előkerülhetett egy állítólagos szemtanú, akiről elképzelhető, ő látta utoljára élve Dudás Miklóst....." kerülhetett....állítólagos.....elképzelhető... - és mindez 2 nappal előtte és ráadásul váratlan fejlemény Akkor erre nem is lehet mást mondani mint nabazmegbarommandiner ezt meg miafsznak raktad ide!! Halottgyalázásnak ? -
