Ezért nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halálának ügyében

Az ügyvéd magyarázata Dudás Miklós halálának újabb fejleményéről

Na de egészen pontosan mit is jelent ez a fordulat? Ennek próbált utánajárni az Index Borbély Zoltán ügyvéd segítségével.

Abban az esetben, ha valaki zárt ajtók mögött veszti életét, a holtteste a budapesti rendőrség rendkívüli halálesetek osztályára (REHALO) kerül, hogy kiderüljön, valóban nem volt másnak köze a halálához. Vélhetően ezen az osztályon dolgozó orvosszakértők tudták megállapítani, hogy a 34 éves sportolónak olyan sérülései keletkeztek, amelyek feltételezik egy másik szereplő jelenlétét is a történetben.