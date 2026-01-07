Ft
Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

rendőrség Dudás Miklós Kajak-kenu

Ezért nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halálának ügyében

2026. január 07. 16:06

Nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja. Ezt még hétfőn közölte a rendőrség Dudás Miklós halálával kapcsolatban, ehhez képest most már testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoznak ismeretlen tettes ellen.

2026. január 07. 16:06
null

Hétfőn az egész országot megdöbbentette a hír, hogy 34 évesen elhunyt a korábbi profi kajakozó, a londoni olimpián hatodik helyen végző Dudás Miklós. Az egykori sportoló holttestére otthonában találtak rá, és a rendőrség még aznap arról tájékoztatta a sajtót, hogy addig nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja a halálesettel kapcsolatban.

DUDÁS Miklós
A rendőrök Dudás Miklós otthonánál / Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Kedd este ehhez képest nagy változás történt, hiszen arról írtpolice.hu, hogy a soron kívül elvégzett boncolás új fordulatot hozott: a szakértők olyan sérüléseket észleltek az elhunyt testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárásban kell tisztázni.

Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Az ügyvéd magyarázata Dudás Miklós halálának újabb fejleményéről

Na de egészen pontosan mit is jelent ez a fordulat? Ennek próbált utánajárni az Index Borbély Zoltán ügyvéd segítségével. 

Abban az esetben, ha valaki zárt ajtók mögött veszti életét, a holtteste a budapesti rendőrség rendkívüli halálesetek osztályára (REHALO) kerül, hogy kiderüljön, valóban nem volt másnak köze a halálához. Vélhetően ezen az osztályon dolgozó orvosszakértők tudták megállapítani, hogy a 34 éves sportolónak olyan sérülései keletkeztek, amelyek feltételezik egy másik szereplő jelenlétét is a történetben. 

Így a haláleset körülményeit már nem közigazgatási eljárásban vizsgálják a hatóságok, hanem büntetőeljárás keretein belül tudják tisztázni őket

– írja cikkében a portál.

Az, hogy ilyen eljárás indult, még nem jelenti azt, hogy biztosan bűncselekmény is történt.

Bármilyen jogi okfejtést is mondunk, egy 34 éves kiváló sportoló halála óriási tragédia” – ezek már Borbély idézett szavai. 

Az ügyvéd szerint ez a nyomozás igazolhatja azt, hogy valóban volt-e valakinek köze Dudás Miklós halálához, de akár ennek az ellenkezőjét is.

Az ügynek ugyan még nagyon az elején vannak a hatóságok, de az ügyvéd kiemelte, hogy nincs ma Budapesten felderítetlen emberölési ügy, így ha itt is felmerül valakinek a felelőssége, akkor nagyon valószínű, hogy kézre is fogják keríteni – nyomatékosította az oldalnak.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

