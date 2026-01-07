Ezért nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halálának ügyében

„Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni” – ilyen volt Dudás Miklós kajakos pályafutása
Nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja. Ezt még hétfőn közölte a rendőrség Dudás Miklós halálával kapcsolatban, ehhez képest most már testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoznak ismeretlen tettes ellen.
Hétfőn az egész országot megdöbbentette a hír, hogy 34 évesen elhunyt a korábbi profi kajakozó, a londoni olimpián hatodik helyen végző Dudás Miklós. Az egykori sportoló holttestére otthonában találtak rá, és a rendőrség még aznap arról tájékoztatta a sajtót, hogy addig nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja a halálesettel kapcsolatban.
Londonban szerepelt az olimpián is.
Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
Gyanús sérüléseket találtak az olimpikon holttestén a szakértők.
Na de egészen pontosan mit is jelent ez a fordulat? Ennek próbált utánajárni az Index Borbély Zoltán ügyvéd segítségével.
Abban az esetben, ha valaki zárt ajtók mögött veszti életét, a holtteste a budapesti rendőrség rendkívüli halálesetek osztályára (REHALO) kerül, hogy kiderüljön, valóban nem volt másnak köze a halálához. Vélhetően ezen az osztályon dolgozó orvosszakértők tudták megállapítani, hogy a 34 éves sportolónak olyan sérülései keletkeztek, amelyek feltételezik egy másik szereplő jelenlétét is a történetben.
Így a haláleset körülményeit már nem közigazgatási eljárásban vizsgálják a hatóságok, hanem büntetőeljárás keretein belül tudják tisztázni őket
– írja cikkében a portál.
Az, hogy ilyen eljárás indult, még nem jelenti azt, hogy biztosan bűncselekmény is történt.
Bármilyen jogi okfejtést is mondunk, egy 34 éves kiváló sportoló halála óriási tragédia” – ezek már Borbély idézett szavai.
Az ügyvéd szerint ez a nyomozás igazolhatja azt, hogy valóban volt-e valakinek köze Dudás Miklós halálához, de akár ennek az ellenkezőjét is.
Az ügynek ugyan még nagyon az elején vannak a hatóságok, de az ügyvéd kiemelte, hogy nincs ma Budapesten felderítetlen emberölési ügy, így ha itt is felmerül valakinek a felelőssége, akkor nagyon valószínű, hogy kézre is fogják keríteni – nyomatékosította az oldalnak.
