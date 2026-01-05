Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendőrség Dudás Miklós gyász halál kajak-kenu BRFK

Itt a rendőrség állásfoglalása Dudás Miklós halála ügyében – képgaléria az elhunyt sportoló pályafutásáról

2026. január 05. 16:49

A korábbi kajakos halála kapcsán idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Képgaléria Dudás Miklós sportolói pályafutásáról.

2026. január 05. 16:49
null

Mint arról már mi is beszámoltunk, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos. Az Index úgy tudja, a sportoló az otthonában halt meg. A Bors értesülései szerint a hatóságokat egy közeli hozzátartozó riasztotta. A bejelentést követően Dudás Miklós XVIII. kerületben található, második emeleti lakását zárszakértő bevonásával nyitották ki. Az ingatlanban ekkor találták meg az egykori sportoló holttestét, aki a lap információi alapján vélhetően már korábban életét vesztette.

Dudás Miklós pályafutása képekben

Dudás Miklós pályafutása képekben

Az MTI megkeresésére Csécsi Soma rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője elmondta: egy XVIII. kerületi lakásban megtalált személy halálával kapcsolatban 

„idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel” a rendőrség helyszíni szemléje nyomán, a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják.

A világbajnok kajakozó neve tavaly októberben egy szomszédsági konfliktus kapcsán is a hírekbe került. A vita akkor robbant ki, amikor Dudás tacskója megharapta a szomszéd bokáját, aki erre válaszul nagyot rúgott a kutyába. Az exsportoló később bosszút állt az állat bántalmazása miatt, és kiszúrta a szomszéd autójának egyik kerekét. Az ügyben a rendőrség garázdaság gyanújával indított eljárást Dudás Miklós ellen. A korábbi kajakos az elmúlt években több televíziós műsorban, például a Sztárboxban is szerepelt.

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Nyitókép: MTI / MTVA / MOB / Szalmás Péter

