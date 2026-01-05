Itt a rendőrség állásfoglalása Dudás Miklós halála ügyében – képgaléria az elhunyt sportoló pályafutásáról

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Nyitókép: MTI / MTVA / MOB / Szalmás Péter