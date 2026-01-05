Itt a rendőrség állásfoglalása Dudás Miklós halála ügyében – képgaléria az elhunyt sportoló pályafutásáról

„Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni” – ilyen volt Dudás Miklós kajakos pályafutása
Londonban szerepelt az olimpián is.
A korábbi kajakos halála kapcsán idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Képgaléria Dudás Miklós sportolói pályafutásáról.
Mint arról már mi is beszámoltunk, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos. Az Index úgy tudja, a sportoló az otthonában halt meg. A Bors értesülései szerint a hatóságokat egy közeli hozzátartozó riasztotta. A bejelentést követően Dudás Miklós XVIII. kerületben található, második emeleti lakását zárszakértő bevonásával nyitották ki. Az ingatlanban ekkor találták meg az egykori sportoló holttestét, aki a lap információi alapján vélhetően már korábban életét vesztette.
Az MTI megkeresésére Csécsi Soma rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője elmondta: egy XVIII. kerületi lakásban megtalált személy halálával kapcsolatban
„idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel” a rendőrség helyszíni szemléje nyomán, a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják.
A világbajnok kajakozó neve tavaly októberben egy szomszédsági konfliktus kapcsán is a hírekbe került. A vita akkor robbant ki, amikor Dudás tacskója megharapta a szomszéd bokáját, aki erre válaszul nagyot rúgott a kutyába. Az exsportoló később bosszút állt az állat bántalmazása miatt, és kiszúrta a szomszéd autójának egyik kerekét. Az ügyben a rendőrség garázdaság gyanújával indított eljárást Dudás Miklós ellen. A korábbi kajakos az elmúlt években több televíziós műsorban, például a Sztárboxban is szerepelt.
Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.
A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.
Nyitókép: MTI / MTVA / MOB / Szalmás Péter