Meghalt Dudás Miklós

34 éves korában hunyt el a magyar válogatott kajakozó.
Dudás Miklós, 1991. április 14-én született Budapesten és a magyar kajak-kenu sport egyik kiemelkedő tehetségének számított. Fiatalon, már 2008-ban felhívta magára a figyelmet az ifjúsági Európa-bajnokságon, ahol K2 500 méteren bronzérmet szerzett. A következő évben az ifjúsági-világbajnokságon tovább csillogtatta tudását, ezüst- és aranyérmekkel gyarapítva éremkollekcióját.
A felnőttek között is hamar bizonyított: a 2013-as Európa-bajnokságon K1 500 méteren ezüstérmet nyert, míg ugyanebben az évben a világbajnokságon K1 4 × 200 méteres váltóban bronzéremmel gazdagította a magyar kajak-kenu sportágat.
2014-ben Moszkvában a K1 4 × 200 méteres váltó tagjaként világbajnoki címet ünnepelhetett, megerősítve helyét a világ legjobb kajakosai között.
Nyitókép: Damien MEYER / AFP