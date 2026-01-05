Ft
dudás miklós kajakozó meghalt

Meghalt Dudás Miklós

2026. január 05. 13:30

34 éves korában hunyt el a magyar válogatott kajakozó.

2026. január 05. 13:30
null

Dudás Miklós, 1991. április 14-én született Budapesten és a magyar kajak-kenu sport egyik kiemelkedő tehetségének számított. Fiatalon, már 2008-ban felhívta magára a figyelmet az ifjúsági Európa-bajnokságon, ahol K2 500 méteren bronzérmet szerzett. A következő évben az ifjúsági-világbajnokságon tovább csillogtatta tudását, ezüst- és aranyérmekkel gyarapítva éremkollekcióját.

A felnőttek között is hamar bizonyított: a 2013-as Európa-bajnokságon K1 500 méteren ezüstérmet nyert, míg ugyanebben az évben a világbajnokságon K1 4 × 200 méteres váltóban bronzéremmel gazdagította a magyar kajak-kenu sportágat.

2014-ben Moszkvában a K1 4 × 200 méteres váltó tagjaként világbajnoki címet ünnepelhetett, megerősítve helyét a világ legjobb kajakosai között.

Nyitókép: Damien MEYER / AFP

 

 

