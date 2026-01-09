Meghalt Kolosi Tamás

Hosszan tartó betegség után, 2026. január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a TÁRKI Zrt. alapító elnöke – közölte a Líra Könyv Zrt. a közösségi oldalán.

A szociológus 1989-1990-ben Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadójaként is dolgozott.