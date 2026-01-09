Ft
Meghalt Kolosi Tamás

2026. január 09. 16:08

Hosszan tartó betegség után január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, a Líra Könyv Zrt. alapító elnöke.

2026. január 09. 16:08
Hosszan tartó betegség után, 2026. január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a TÁRKI Zrt. alapító elnöke – közölte a Líra Könyv Zrt. a közösségi oldalán.

A szociológus 1989-1990-ben Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadójaként is dolgozott. 

Kolosi Tamás 1946. március 11-én született polgári családban. Középiskolai tanulmányait az Eötvös Gimnáziumban végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar–filozófia–esztétika szakon tanult, ezt követően szociológus képzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett.

Úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában.

Kutatási területei közé tartozott az empirikus társadalomtudományi mérések módszertana, az életstílusvizsgálatok, valamint a polgárosodás folyamata a posztkommunista átalakulás időszakában. 1985-ben pedig elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Nyolc könyve és több mint száz tudományos közleménye jelent meg.

1982-től az ELTE docense, 1987-től egyetemi tanára lett, 2014-től professor emeritus címet viselt. Tudományos és tudományszervezői tevékenységét 2001-ben Széchenyi-díjjal ismerték el, amelyet Mádl Ferenc köztársasági elnöktől vehetett át.

1985-ben alapította meg a TÁRKI-t, a volt szocialista országok első jogilag magánkézben lévő társadalomkutató intézetét, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke maradt. A rendszerváltás időszakában vállalkozóként is aktív szerepet vállalt: 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztőből létrejött Líra és Lant Rt.-nek. 

Vezetésével a vállalat a magyar könyvpiac meghatározó szereplőjévé vált.

Kolosi Tamást január 9-én, péntek délután, családtagjai körében érte a halál. Felesége, két gyermeke és két unokája mellett barátai és a Líra Könyv Zrt. teljes közössége gyászolja.

Nyitókép: Facebook / Líra Könyvó

 

