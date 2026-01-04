88 éves korában elhunyt Drábik János – közölte vasárnap este Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetője közösségi oldalán. „Rengeteg biztatást kaptunk tőle, mi pedig örömmel hívtuk, még akkor is, mikor mások lenézően beszéltek róla, vagy épp nem is értettünk mindenben egyet. Decemberben még abban maradtunk, hogy idén újabb interjúval jövünk, ez azonban már sajnos nem valósulhat meg. Drábik János, mindent köszönünk!” – írta bejegyzésében Cs. Király.

Drábik János magyar közíró, jogász, újságíró, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott vezető programszerkesztője, a Magyar Trianon Társaság elnöke. Több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak” nevezett állítólagos csoportról. Ugyanebben a témában FIX TV-n 2018-tól önálló előadás-sorozattal jelentkezett kéthetente – írja a Wikipédia.