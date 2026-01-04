Ft
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Elhunyt Drábik János

Elhunyt Drábik János

2026. január 04. 22:27

A Magyar Trianon Társaság elnöke 88 éves volt.

2026. január 04. 22:27
Drábik János

88 éves korában elhunyt Drábik János – közölte vasárnap este Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetője közösségi oldalán. „Rengeteg biztatást kaptunk tőle, mi pedig örömmel hívtuk, még akkor is, mikor mások lenézően beszéltek róla, vagy épp nem is értettünk mindenben egyet. Decemberben még abban maradtunk, hogy idén újabb interjúval jövünk, ez azonban már sajnos nem valósulhat meg. Drábik János, mindent köszönünk!" – írta bejegyzésében Cs. Király.

Drábik János magyar közíró, jogász, újságíró, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott vezető programszerkesztője, a Magyar Trianon Társaság elnöke. Több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak" nevezett állítólagos csoportról. Ugyanebben a témában FIX TV-n 2018-tól önálló előadás-sorozattal jelentkezett kéthetente – írja a Wikipédia.

Nyitókép: képernyőkép / YouTube

 

laszlokiss597
2026. január 04. 22:55
Nagyon sajnálom és részvétem a hozzátartozóinak.Megint egy igaz(i )magyarral lettünk kevesebben.
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. január 04. 22:53
Gyulolt minden fideszest Mondjuk a fideszesek is gyulolik magukat, de ennyivel nem usszak meg RIP professzor doktor Ur
Válasz erre
2
2
Dorset Naga
2026. január 04. 22:38
Isten nyugosztalja. Nekem olyan volt, mindha kicsit túltolta volna a dolgokat.
Válasz erre
1
0
indaniso
2026. január 04. 22:38
Én néhány művét kötelező olvasmánnyá tenném.
Válasz erre
2
0
