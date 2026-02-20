Ft
szunyi zsolt éjjel - nappal budapest elhunyt

Elhunyt Szunyi Zsolt

2026. február 20. 14:33

A halálának okáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

2026. február 20. 14:33
null

52 éves korában elhunyt Szunyi Zsolt, az Éjjel-nappal Budapest korábbi szereplője – írta meg a Bors. A halálának okáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket, ugyanakkor már azt is bejelentették, mikor vesznek tőle végső búcsút.

„Most ő megy előre egy kicsit. De maradjon ez most is olyan, amilyen ő volt. Inkább mosolyogjatok egyet – tudjátok, sosem volt a nagy drámák híve. Ha rá gondoltok, ne a csend jusson eszetekbe, hanem egy jó zene. Egy nevetés. Egy vetődés a kapuban. Egy mondat: „Csak a Boogie, meg a nyugi.” 2026.03.06-án, 11.00 órakor még egyszer összegyűlünk: Dunakeszi Városi Temető. Részvétnyilvánítás helyett egyetlen szál fehér virággal emlékezzetek rá – ez most bőven elegendő. A gondolatok, az emlékek, a közös mosolyok többet jelentenek most minden kimondott szónál. Ő pedig marad ritmusban. Velünk” – olvasható a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Nyitókép: Facebook

 

