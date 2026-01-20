Ft
magyar nemzet fotós nagy balázs elhunyt

Váratlanul elhunyt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet egykori fotósa

2026. január 20. 22:14

A lap személyes hangvételű nekrológgal emlékezett meg róla.

2026. január 20. 22:14
null

„Váratlanul elhunyt volt kollégánk, Nagy Balázs fotós, képszerkesztő” – írta meg a Magyar Nemzet. A lap személyes hangvételű nekrológgal búcsúzott a tragikus hirtelenséggel elhunyt fotóstól.

„Nagy Balázs, aki a minap egyik pillanatról a másikra hagyott itt minket válaszok nélkül, nemcsak fotós volt, hanem ember is, amolyan közeli srác, akivel mindig jó volt csacsogni” – írta egykori kollégája, aki úgy emlékszik rá, mint 

„a győri bencés srácra, aki időnként visszavonult imádkozni”.

Nagy Balázs a Magyar Nemzet előtt a szakmailag rengeteg kihívást tartogató bulvármédiában dolgozott, majd a nagy múltú konzervatív lapnál eltöltött évek után onnan is távozott.

„Egy alkalommal hazavittem autóval, mert éppen arra jártam. Az Andrássy úton, teljesen üresen, az éjszaka közepén átsuhantunk egy piros lámpán. »Hopp, ez piros volt« – mondta, majd hozzátette, hála Istennek nem jött senki.

De a piros lámpát mégis kitette neki a Jóisten” – zárja a megemlékezést a Magyar Nemzet újságírója.

Nyitókép: Magyar Nemzet

 