Váratlanul elhunyt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet egykori fotósa

„Váratlanul elhunyt volt kollégánk, Nagy Balázs fotós, képszerkesztő” – írta meg a Magyar Nemzet. A lap személyes hangvételű nekrológgal búcsúzott a tragikus hirtelenséggel elhunyt fotóstól.

„Nagy Balázs, aki a minap egyik pillanatról a másikra hagyott itt minket válaszok nélkül, nemcsak fotós volt, hanem ember is, amolyan közeli srác, akivel mindig jó volt csacsogni” – írta egykori kollégája, aki úgy emlékszik rá, mint