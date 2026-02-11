Veszélyes mederben a Tisza – dokumentumfilm készült arról, hogy hálózták be Magyar Péteréket az ukránok (VIDEÓ)
2026. február 11. 20:05
Földrajzi tény, hogy a Tisza Ukrajnában ered. De hogy milyen összefüggések találhatók keleti szomszédunk és a második leghosszabb folyónk nevét viselő ellenzéki párt között? Ennek igyekszik utánajárni a Magyar Nemzet dokumentumfilmje.
A Magyar Nemzet egy olyan dokumentumfilmet készített, melyben bemutatják,
miként hálózták be a befolyásoló ügynökök a ma már kék-sárga mezben „játszó” Magyar Péteréket.
Az Ukrán terelés: veszélyes mederben a Tisza című alkotásban többek között elhangzik, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai életben példátlan volt, hogy egy idegen ország államgépezete, élén a titkosszolgálatával egy helyi párt behálózásával indítson támadást a kormányzat ellen a választások előtt. Immár nem az.
A film készítői emlékeztettek, hogy a még 2025-ben kirobbant ukrán kémbotrány szálai is rövid időn belül a Tisza Párthoz vezettek,
mivel kiderült, hogy a háborúban álló ország kémei közel férkőztek Magyar Péterékhez.
A Magyar Nemzet filmjében a nézők megismerhetik
ennek a folyamatnak a fontosabb állomásait,
a háttérben munkálkodó üzleti és politikai érdekcsoportokat,
az ukrán titkosszolgálatok akciójára adott magyar választ,
valamint a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengely összekovácsolódását.
A mintegy 23 perces dokumentumfilmben
részletesen is bemutatják Magyar Péter kárpátaljai „testvérét”, Tseber Rolandot is, akit a magyar elhárítás már régóta megfigyelt, majd 2024 őszén beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el vele szemben.
De felidézik azt is, milyen módszerekkel próbáltak Ukrajna felől kapcsolatot építeni a hazai baloldal egyes szereplővel, köztük a Momentum több vezető politikusával, Karácsony Gergely főpolgármesterrel, valamint Mesterházy Attilával, az MSZP egykori elnökével. A sorból pedig nem maradhat ki Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz sem, akiben az ukránok már vezérkari főnökként szövetségesre találtak.
A készítők arra is kitérnek, hogy az ukrán befolyásolás egyik csúcspontja a a Tisza telefonos applikációja, a Tisza Világ körül kirobbant botrány volt, amikor magyar állampolgárok százezreinek adatai kerülhettek az ukrán szolgálatok kezébe.