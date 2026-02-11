Veszélyes mederben a Tisza – dokumentumfilm készült arról, hogy hálózták be Magyar Péteréket az ukránok (VIDEÓ)

De felidézik azt is, milyen módszerekkel próbáltak Ukrajna felől kapcsolatot építeni a hazai baloldal egyes szereplővel, köztük a Momentum több vezető politikusával, Karácsony Gergely főpolgármesterrel, valamint Mesterházy Attilával, az MSZP egykori elnökével. A sorból pedig nem maradhat ki Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz sem, akiben az ukránok már vezérkari főnökként szövetségesre találtak.

A készítők arra is kitérnek, hogy az ukrán befolyásolás egyik csúcspontja a a Tisza telefonos applikációja, a Tisza Világ körül kirobbant botrány volt, amikor magyar állampolgárok százezreinek adatai kerülhettek az ukrán szolgálatok kezébe.

A teljes dokumentumfilmet alább tekintheti meg:

