Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar nemzet tisza párt magyar péter dokumentumfilm kémbotrány momentum ukrajna választás

Veszélyes mederben a Tisza – dokumentumfilm készült arról, hogy hálózták be Magyar Péteréket az ukránok (VIDEÓ)

2026. február 11. 20:05

Földrajzi tény, hogy a Tisza Ukrajnában ered. De hogy milyen összefüggések találhatók keleti szomszédunk és a második leghosszabb folyónk nevét viselő ellenzéki párt között? Ennek igyekszik utánajárni a Magyar Nemzet dokumentumfilmje.

2026. február 11. 20:05
null

A Magyar Nemzet egy olyan dokumentumfilmet készített, melyben bemutatják, 

miként hálózták be a befolyásoló ügynökök a ma már kék-sárga mezben „játszó” Magyar Péteréket.

Az Ukrán terelés: veszélyes mederben a Tisza című alkotásban többek között elhangzik, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai életben példátlan volt, hogy egy idegen ország államgépezete, élén a titkosszolgálatával egy helyi párt behálózásával indítson támadást a kormányzat ellen a választások előtt. Immár nem az.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A film készítői emlékeztettek, hogy a még 2025-ben kirobbant ukrán kémbotrány szálai is rövid időn belül a Tisza Párthoz vezettek, 

mivel kiderült, hogy a háborúban álló ország kémei közel férkőztek Magyar Péterékhez.

A Magyar Nemzet filmjében a nézők megismerhetik 

  • ennek a folyamatnak a fontosabb állomásait,
  • a háttérben munkálkodó üzleti és politikai érdekcsoportokat, 
  • az ukrán titkosszolgálatok akciójára adott magyar választ, 
  • valamint a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengely összekovácsolódását.

 

A mintegy 23 perces dokumentumfilmben 

részletesen is bemutatják Magyar Péter kárpátaljai  „testvérét”, Tseber Rolandot is, akit a magyar elhárítás már régóta megfigyelt, majd 2024 őszén beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el vele szemben.

De felidézik azt is, milyen módszerekkel próbáltak Ukrajna felől kapcsolatot építeni a hazai baloldal egyes szereplővel, köztük a Momentum több vezető politikusával, Karácsony Gergely főpolgármesterrel, valamint Mesterházy Attilával, az MSZP egykori elnökével. A sorból pedig nem maradhat ki Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz sem, akiben az ukránok már vezérkari főnökként szövetségesre találtak. 

A készítők arra is kitérnek, hogy az ukrán befolyásolás egyik csúcspontja a a Tisza telefonos applikációja, a Tisza Világ körül kirobbant botrány volt, amikor magyar állampolgárok százezreinek adatai kerülhettek az ukrán szolgálatok kezébe.

A teljes dokumentumfilmet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfelvétel

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. február 11. 20:53
Conduct 2026. február 11. 20:37 • Szerkesztve "Ízisz,te vén hülye!Mérgezik a magyarokat Gödön te meg sci-fit nézel?" "Magyar Péter szerint a gödi akkugyár dolgozói felfalták az állatkertből a kacsákat. És az aranyhalakat is 2026. február 11. – 19:54 Telex Nóórmális?
Válasz erre
2
0
the-ugly-truth-10
2026. február 11. 20:49
Ezt a tisza-ukrán vonalat melyik egysejtű fideszes találta ki ? Még az 1 bites legostobább fidesz szavazók sem veszik be.
Válasz erre
3
3
csalodtamafideszben
2026. február 11. 20:49
„részletesen is bemutatják Magyar Péter kárpátaljai „testvérét”, Tseber Rolandot is” Látom megint sikerült leukránozni a kárpátaljai magyarokat. Grat!
Válasz erre
2
3
canadian-deplorable
2026. február 11. 20:48
Csak hogy lehűtsem a transzban ordítozó tiszafosos kartársakat: "A Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet. A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja." További jó napot.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!