Börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája, akit a TEK fogott el Budapesten

Ukrán kémbotrány: újabb nevet jelentett be Kocsis Máté a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után
Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével.
Holló István kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy Fővárosi Törvényszék napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még hónapokig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István. Hozzáteszik: a férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő, a gyanú szerint
Holló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.
Emlékeztetnek: Hollóról egy tavasszal megtartott nemzetbiztonsági bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője jelentette ki, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót végül a TEK közreműködésével fogták el és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást.
Ezt is ajánljuk a témában
Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével.
Kocsis azt is kifejtette:
Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.
Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.
Hangsúlyozzák: Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt
szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel
– tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható.
Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy
Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal.
Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója sem tagadta, tudjuk meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.
Nyitókép: Julian Stratenschulte / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Őszintén akart beszélni az ukrán elnök.
A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.
Döntött a német kormány.