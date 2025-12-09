Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Ukrán kémbotrány Holló István Kocsis Máté kémbotrány TEK Magyar Péter Fővárosi Törvényszék

Börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája, akit a TEK fogott el Budapesten

2025. december 09. 08:28

Holló István kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal.

2025. december 09. 08:28
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Fővárosi Törvényszék napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még hónapokig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István. Hozzáteszik: a férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő, a gyanú szerint 

Holló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

Emlékeztetnek: Hollóról egy tavasszal megtartott nemzetbiztonsági bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője jelentette ki, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót végül a TEK közreműködésével fogták el és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást.

Kocsis azt is kifejtette:

 Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

 Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Hangsúlyozzák: Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt 

szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel

 – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható.

Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy 

Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal. 

Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója sem tagadta, tudjuk meg.

Nyitókép: Julian Stratenschulte / POOL / AFP

RasPutin
2025. december 09. 08:48
Bicsike 2025. december 09. 08:38 Nekem már csak egy kérdésem lenne! Ruszinka miért nincs még hadbíróság elé állítva hazaárulásért??? Mert a bírságon bizonyítékot kell bemutatni és ott kevés a mandiner feltételezése.
Válasz erre
0
2
Bicsike
2025. december 09. 08:38
Nekem már csak egy kérdésem lenne! Ruszinka miért nincs még hadbíróság elé állítva hazaárulásért??? 🤨
Válasz erre
3
0
neszteklipschik
2025. december 09. 08:37
- Lebukott egy emberünk Magyarországon. - Kár érte... - Kiváló ügynök volt! 🤣🤣🤣 youtube.com/watch?v=fFb_NPQApDo
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2025. december 09. 08:36
Szépen alakul Rombusz és a Tisza Párt lejtmenete.
Válasz erre
1
0
