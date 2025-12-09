Börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája, akit a TEK fogott el Budapesten

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Fővárosi Törvényszék napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még hónapokig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István. Hozzáteszik: a férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő, a gyanú szerint

Holló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

Emlékeztetnek: Hollóról egy tavasszal megtartott nemzetbiztonsági bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője jelentette ki, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót végül a TEK közreműködésével fogták el és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást.