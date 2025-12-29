A Netflix elhozta az év egyik legjobb filmjét – A balkezes lány megérdemelten nyerhet Oscart

Akárcsak a Floridai álomban, itt is egy kislány szemszögéből tárul elénk egy családtörténet és egy népszerű régió kevésbé ismert arca, csak ezúttal nem az észak-amerikai üdülőparadicsom turisták által kevésbé látogatott részén, hanem Tajpej külvárosában merülünk el. Ide költözik a címszereplő gyerek az édesanyjával és tinédzser nővérével. Utóbbi tipikus kamasz, inkább bulizna és pasizna, mint hogy összezárva éljen egy apró lakásban a családjával, az anya meg egy éjszakai piacon gályázva próbál kenyeret – vagyis pontosabban valamiféle tésztát – az asztalra tenni, miközben a kollégája újra és újra bepróbálkozik nála.

A kisebb-nagyobb családi drámákat általában a kislány szemén keresztül érzékeljük, aki sokat rohangál a standok között, és apró mozaikokból betekintést nyerünk a helyi társadalomba és annak szokásvilágába is. A karót nyelt régimódi nagyapa például kiakad azon, amiért a balkezes gyereket nem szoktatják át a jobbra („a másik mancsunkkal az ördögöt szolgáljuk”), és az étkezőasztali etikettbe is belekotyog. A patriarchális berendezkedés érzékletesebben nem is mutatkozhatna meg, mint abban a kulcsjelenetben, amikor kiderül, hogy egészen más öröklési szabályok vonatkoznak azokra, akiknek fiuk születik.

A számtalan kisebb-nagyobb momentum felrajzol egyfajta képet Tajvan világáról, mégsem szociológia- vagy kultúrtörténet-óráról van szó. És nem is egy lélekölő, fajsúlyos drámáról. Történnek persze olyan momentumok, amelyeket a karakterek az életük végéig felemlegetnek majd, de nem a néző érzelmi kiszipolyozása a cél,