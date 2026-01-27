Teljes a zűrzavar Kínában: Hszi Csin-ping egy tollvonással lefejezte a saját hadseregét

„Beteg ember” – Trumpnál elszakadt a cérna: befutott a hatalmas armada, bármelyik pillanatban kiadhatja a tűzparancsot
Vége a finomkodásnak, a levegőben lóg a katonai csapás lehetősége.
Példátlan tisztogatási hullám söpört végig a kínai katonai elit csúcsán, ami sokkolta a nemzetközi elemzőket.
A hétvégén lezajlott egy váratlan tisztogatás, amelynek során Kína legfőbb tábornokát, Zhang Youxiát és egy másik magas rangú katonatisztet, Liu Zhenli tábornokot eltávolították. A BBC szerint ez komoly kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy mi váltotta ki az országban zajló elit hatalmi harcokat, és hogy ez mit jelent Kína hadviselési képessége szempontjából, legyen szó akár Tajvan elfoglalásának szándékáról, akár egy újabb jelentős regionális konfliktusba való belépésről.
A 75 éves Zhang a Központi Katonai Bizottság (CMC) alelnöke volt – ez a kommunista párt csoportja, amelyet az ország vezetője, Hszi Csin-ping vezet, és amely a fegyveres erőket (Kínai Népi Felszabadító Hadsereget) irányítja.
A CMC, amely általában körülbelül hét emberből áll, most már csak két tagra csökkent – Hszire és Zhang Shengmin tábornokra. Az összes többi tagot a korábbi letartóztatási hullámokat követő „korrupcióellenes” razziák során eltávolították.
A CMC több milliós katonai személyzet irányításáért felelős. Az Asia Society Policy Institute Lyle Morris szerint példátlan, hogy csak Hszi és egy CMC-tábornok maradt.
„A Kínai Hadsereg zűrzavarban van”
– mondta a BBC-nek, hozzátéve, hogy Kína hadseregében most „jelentős vezetői űr” jött létre.
Arra a kérdésre, hogy mi is az oka valójában ennyi magas rangú tábornok eltávolításának, azt válaszolta: „Sok pletyka kering. Jelenleg nem tudjuk, mi igaz és mi hamis... de ez minden bizonnyal rossz Hszi Csing-pingnek, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg feletti vezetői és ellenőrzési jogának szempontjából.”
Chong Ja Ian, a Szingapúri Nemzeti Egyetem docense szintén elmondta, hogy nem biztos benne, mi volt Zhang bukásának valódi oka, de sok spekuláció kering erről.
„Minden, a nukleáris titkok kiszivárogtatásától az Egyesült Államoknak a puccs tervének kidolgozásáig és a frakciók közötti belső harcokig. Még Pekingben történt lövöldözésről is vannak pletykák”
– mondta.
„De Zhang és Liu bukása, valamint a vad spekulációk két dolgot emelnek ki: hogy Hszi továbbra is megdönthetetlen, és hogy Pekingben jelentős korlátozások vannak az információk terén, ami bizonytalanságot szül és táplálja ezeket a spekulációkat.”
A hivatalos bejelentés, amely szerint Zhang és Liu „vizsgálat alatt állnak”, azt is közölte, hogy „súlyos fegyelmi és jogi szabálysértésekkel” vádolják őket.
Ezt követően a kínai állami média egy szerkesztői cikkben egyértelművé tette, hogy ez a lépés a Kommunista Párt „zéró toleranciát” tanúsító hozzáállását tükrözi a „korrupció büntetése iránt... függetlenül attól, hogy ki az elkövető és milyen magas pozíciót tölt be”.
A tábornokok ellen felhozott konkrét vádakat nem hozták nyilvánosságra, és lehet, hogy soha nem is fogják.
Azonban az, hogy nyomozás alatt állnak, szinte biztosan azt jelenti, hogy legalább szabadságvesztés-büntetésre ítélik őket. A tábornokok elleni fellépés oka lehet a korrupció, de a hatalmi politika is, tekintve, hogy ezek a tisztogatások hogyan alakultak a múltban – olvasható a BBC cikkében.
Zhang volt az egyik kevés harci tapasztalattal rendelkező magas rangú tiszt a kínai hadseregben, ezért elvesztése jelentős veszteség a hadsereg számára.
Mindez akkor történik, amikor Peking egyre nagyobb nyomást gyakorol Tajvanra, azzal fenyegetve, hogy egy bizonyos ponton elfoglalja a szigetet.
