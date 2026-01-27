Teljes a zűrzavar Kínában: Hszi Csin-ping egy tollvonással lefejezte a saját hadseregét

A hétvégén lezajlott egy váratlan tisztogatás, amelynek során Kína legfőbb tábornokát, Zhang Youxiát és egy másik magas rangú katonatisztet, Liu Zhenli tábornokot eltávolították. A BBC szerint ez komoly kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy mi váltotta ki az országban zajló elit hatalmi harcokat, és hogy ez mit jelent Kína hadviselési képessége szempontjából, legyen szó akár Tajvan elfoglalásának szándékáról, akár egy újabb jelentős regionális konfliktusba való belépésről.

A 75 éves Zhang a Központi Katonai Bizottság (CMC) alelnöke volt – ez a kommunista párt csoportja, amelyet az ország vezetője, Hszi Csin-ping vezet, és amely a fegyveres erőket (Kínai Népi Felszabadító Hadsereget) irányítja.