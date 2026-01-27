„Beteg ember” – Trumpnál elszakadt a cérna: befutott a hatalmas armada, bármelyik pillanatban kiadhatja a tűzparancsot

Az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és a kísérő hadihajók elérték a Közel-Keletet, ami további támadó és védekező képességeket biztosít Trumpnak, ha úgy dönt, hogy támadást indít Irán ellen – számolt be a Wall Street Journal. Bár Trump jelezte, hogy még mindig fontolgatja miként döntsön a katonai akcióval kapcsolatban, a hajók érkezése a régióban jelentős harci erő felhalmozódásával jár együtt.

Tavaly a Pentagon kivonta az erőit a Közel-Keletről, mivel a kormányzat Venezuelára koncentrált, de most a repülőgép-hordozó csapásmérő csoport, több légvédelmi rendszer és sugárhajtású vadászgép-századok is visszatérnek a térségbe.