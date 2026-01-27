Ft
pentagon repülőgép hordozó wall street journal közel - kelet amerika teherán trump

„Beteg ember” – Trumpnál elszakadt a cérna: befutott a hatalmas armada, bármelyik pillanatban kiadhatja a tűzparancsot

2026. január 27. 11:33

Vége a finomkodásnak, a levegőben lóg a katonai csapás lehetősége.

2026. január 27. 11:33
null

Az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és a kísérő hadihajók elérték a Közel-Keletet, ami további támadó és védekező képességeket biztosít Trumpnak, ha úgy dönt, hogy támadást indít Irán ellen – számolt be a Wall Street Journal. Bár Trump jelezte, hogy még mindig fontolgatja miként döntsön a katonai akcióval kapcsolatban, a hajók érkezése a régióban jelentős harci erő felhalmozódásával jár együtt. 

Tavaly a Pentagon kivonta az erőit a Közel-Keletről, mivel a kormányzat Venezuelára koncentrált, de most a repülőgép-hordozó csapásmérő csoport, több légvédelmi rendszer és sugárhajtású vadászgép-századok is visszatérnek a térségbe.

Nagy erőt küldünk Irán felé. Inkább nem szeretném, ha bármi is történne, de nagyon figyeljük őket” 

– mondta Trump csütörtökön.

Trump visszalépett az Irán elleni támadástól a hónap elején, de amerikai tisztviselők szerint nem zárta ki a rezsim elleni csapások lehetőségét, miután Teherán tömegével mészárolta le a tüntetőket. Az országban internetes leállás miatt még mindig folyik a halottak számlálása, de egy emberi jogi szervezet becslései szerint az áldozatok száma jóval meghaladja az 5000-et, sőt egyes becslések szerint 30 ezernél is magasabb lehet a meggyilkoltak száma. 

Ali Hámenei a közösségi médiában Trump retorikáját okolta a vérontásért. A Politiconak adott interjúban Trump „beteg embernek” nevezte az ajatollahot, aki tönkretette az országot.

A Wall Street Journal szerint az elnök „határozott” lehetőségeket keresett Irán megtámadására, miközben attól tartott, hogy bármilyen bombázási kampány szélesebb körű konfliktust válthat ki a Közel-Keleten. Irán megígérte, hogy támadás esetén megtorlást fog alkalmazni.

Nyitókép: FAZRY ISMAIL / POOL / AFP

 

