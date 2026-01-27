Atombombaként robbant a hír: Donald Trump megnevezte, mit kér Ukrajnától a biztonságért cserébe – ha ezt nem teljesíti, Zelenszkij lehúzhatja a rolót

Hozzáteszik: jelenleg Luhansz megye szinte egésze, és Donyeck megye döntő többsége már orosz kézen van. Utóbbi esetén még kulcsfontosságú területeket az ukrán hadsereg ellenőriz, így Kramatorszk és Szlovjanszk is Kijev irányítása alatt áll.

A FInancial Times hangsúlyozza, hogy az erődítménnyé erősített települések bevétele hosszú hónapokba és rengeteg áldozatba kerülne Moszkvának.

A terület átadása korábban is szóba került,

de erről az ukrán politikai döntéshozók – élükön Zelenszkijvel – nem igazán szerettek volna hallani. Most azonban olybá tűnik, hogy kénytelenek lesznek, ha el akarják kerülni a biztos bukást.