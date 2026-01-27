Végleg elengedték Zelenszkij kezét – bármikor robbanhat a korrupciós atombomba Ukrajnában
Alaposan előveszik a korrupcióval átszőtt ukrán kormányt.
Ha a hír igaz, a háború legutolsó fázisában járunk – és nincs többé visszaút.
Donald Trump elnök leszögezte:
az Egyesült Államok akkor ad biztonsági garanciákat Kijevnek, ha aláírják a békeszerződést. A dokumentumnak tartalmaznia kell a Donbasz átadását az oroszoknak
– tudjuk meg Financial Times cikkéből.
A lap összesen nyolc névtelen, az ügyletet jól ismerő forrásokra hivatkozott.
Amerika a kivonulásért cserébe hajlandó lenne sokkal több fegyvert nyújtani Ukrajnának,
hogy a békeidőben felkészültebbek lehessenek egy esetleges orosz támadással szemben – derült ki.
A Portfolio emlékeztet: Donbasz régió megszerzését Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2022-es ukrajnai invázió egyik fő indokának nevezte. Moszkva visszatérően az itteni orosz lakosságra hivatkozik.
A Donbasz két ukrán megyéből, Luhanszkból és Donyeckből áll, a nagy részét az orosz katonák hatalmas áldozatok árán már elfoglalták
– írják.
Hozzáteszik: jelenleg Luhansz megye szinte egésze, és Donyeck megye döntő többsége már orosz kézen van. Utóbbi esetén még kulcsfontosságú területeket az ukrán hadsereg ellenőriz, így Kramatorszk és Szlovjanszk is Kijev irányítása alatt áll.
A FInancial Times hangsúlyozza, hogy az erődítménnyé erősített települések bevétele hosszú hónapokba és rengeteg áldozatba kerülne Moszkvának.
A terület átadása korábban is szóba került,
de erről az ukrán politikai döntéshozók – élükön Zelenszkijvel – nem igazán szerettek volna hallani. Most azonban olybá tűnik, hogy kénytelenek lesznek, ha el akarják kerülni a biztos bukást.
