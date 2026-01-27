Végleg elengedték Zelenszkij kezét – bármikor robbanhat a korrupciós atombomba Ukrajnában

Már a Politiconak is feltűnt: Zelenszkij barátai milliókat sikkasztottak el
Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát.
Alaposan előveszik a korrupcióval átszőtt ukrán kormányt.
Olekszandr Klimenko, az ukrán korrupcióellenes hivatal (SAPO) vezetője az Ukrinformnak adott interjúban kijelentette, nem kell sokat várni a következő fejleményekre az ukrán energetikai szektort érintő, „Midas” néven futó korrupciós vizsgálatban. Hozzátette: bár a nemzetközi jogsegélykérelmek lassíthatják a folyamatot, a nyomozás aktív és eredményes – idézi a KárpátHÍR.
Klimenko hangsúlyozta, hogy a gyanúsításokat nem jelentik be előre. Jelenleg két ügyész és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) első főosztályának mintegy tíz detektívje dolgozik az ügyön. A létszámot szándékosan csökkentették a kezdeti tömeges házkutatásokhoz képest, hogy biztosítsák a nyomozás bizalmasságát – jegyezte meg.
„Tudjuk, hogy ez a NABU egyik legnagyobb visszhangot kiváltó leleplezése, és
a közvélemény további eredményeket vár. Amint lehetőség nyílik rá, mindent nyilvánosságra hozunk”
– ígérte az ügyészség vezetője a hírportál szerint.
Hangsúlyozta: a Censor.NET beszámolója emlékeztet arra, hogy a botrány szálai a legfelső politikai és gazdasági körökig érnek. A hatóságok korábban házkutatást tartottak Timur Mindich üzletembernél – aki órákkal az akció előtt elhagyta Ukrajnát –, valamint Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter otthonában és az Energoatom telephelyein.
A NABU birtokába került hangfelvételeken Szvitlana Hrincsuk jelenlegi energiaügyi miniszter is feltűnik
– tudtuk meg a KárpátHÍR hasábjairól.
