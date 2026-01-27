Végleg elengedték Zelenszkij kezét – bármikor robbanhat a korrupciós atombomba Ukrajnában

Olekszandr Klimenko, az ukrán korrupcióellenes hivatal (SAPO) vezetője az Ukrinformnak adott interjúban kijelentette, nem kell sokat várni a következő fejleményekre az ukrán energetikai szektort érintő, „Midas” néven futó korrupciós vizsgálatban. Hozzátette: bár a nemzetközi jogsegélykérelmek lassíthatják a folyamatot, a nyomozás aktív és eredményes – idézi a KárpátHÍR.

Klimenko hangsúlyozta, hogy a gyanúsításokat nem jelentik be előre. Jelenleg két ügyész és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) első főosztályának mintegy tíz detektívje dolgozik az ügyön. A létszámot szándékosan csökkentették a kezdeti tömeges házkutatásokhoz képest, hogy biztosítsák a nyomozás bizalmasságát – jegyezte meg.