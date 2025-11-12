Már a Politiconak is feltűnt: Zelenszkij barátai milliókat sikkasztottak el

Ukrajnát ezen a héten Volodimir Zelenszkij elnökségének legsúlyosabb korrupciós botránya rengette meg – írta a Politico. Mint ismert, az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy Zelenszkij néhány közeli munkatársa egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási ügyben vett részt Ukrajna energetikai szektorában. Zelenszkij az ügyre úgy reagált, hogy „minden hatékony lépés a korrupció ellen nagyon szükséges”. Hétfő esti beszédében elmondta, hogy „a büntetés elkerülhetetlen és szükséges”.

Az ügyben egyre több olyan személy neve merül fel, akiket Zelenszkij kulcsfontosságú szövetségeseként tartanak számon.

Ukrajna állami korrupcióellenes szervei – a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) – számolták fel a bűnszervezetet, amely jelenlegi és korábbi energetikai tisztviselőkből, egy ismert üzletemberből, kormánytagokból és egy volt miniszterelnök-helyettesből állt. A 15 hónapig tartó, „Midas hadművelet” nevű nyomozás 1000 óra lehallgatást foglalt magában, és készpénzzel teli zsákokat is lefoglaltak.

A hatóságok szerint a hét résztvevő közül ötöt őrizetbe vettek. A csoportot az Energoatom, Ukrajna állami nukleáris energiavállalatának szerződéseivel való manipulálással vádolják; a gyanú szerint a szerződések értékének 10-15 százalékát sikkasztották el. A nyomozók szerint a hálózat mintegy 100 millió dollárt mosott tisztára egy titkos, kijevi irodán keresztül.

Az elmúlt napokban néhány magas rangú gyanúsított nevét nyilvánosságra hozták a bírósági üléseken.