Már a Politiconak is feltűnt: Zelenszkij barátai milliókat sikkasztottak el

Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát.
Ukrajnát ezen a héten Volodimir Zelenszkij elnökségének legsúlyosabb korrupciós botránya rengette meg – írta a Politico. Mint ismert, az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy Zelenszkij néhány közeli munkatársa egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási ügyben vett részt Ukrajna energetikai szektorában. Zelenszkij az ügyre úgy reagált, hogy „minden hatékony lépés a korrupció ellen nagyon szükséges”. Hétfő esti beszédében elmondta, hogy „a büntetés elkerülhetetlen és szükséges”.
Az ügyben egyre több olyan személy neve merül fel, akiket Zelenszkij kulcsfontosságú szövetségeseként tartanak számon.
Ukrajna állami korrupcióellenes szervei – a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) – számolták fel a bűnszervezetet, amely jelenlegi és korábbi energetikai tisztviselőkből, egy ismert üzletemberből, kormánytagokból és egy volt miniszterelnök-helyettesből állt. A 15 hónapig tartó, „Midas hadművelet” nevű nyomozás 1000 óra lehallgatást foglalt magában, és készpénzzel teli zsákokat is lefoglaltak.
A hatóságok szerint a hét résztvevő közül ötöt őrizetbe vettek. A csoportot az Energoatom, Ukrajna állami nukleáris energiavállalatának szerződéseivel való manipulálással vádolják; a gyanú szerint a szerződések értékének 10-15 százalékát sikkasztották el. A nyomozók szerint a hálózat mintegy 100 millió dollárt mosott tisztára egy titkos, kijevi irodán keresztül.
Az elmúlt napokban néhány magas rangú gyanúsított nevét nyilvánosságra hozták a bírósági üléseken.
Az üzletember, Timur Mindics, Zelenszkij közeli szövetségese lehet a legérdekesebb név az ügyészek célkeresztjében.
Ugyanakkor a gyanúsítottak között van a jelenlegi igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko is, akit szerda reggel függesztettek fel posztjáról. Júliusig energetikai miniszter volt, mielőtt Zelenszkij átszervezte kormányát. Az ügyészek szerint Haluscsenko segített Mindicsnek a pénzmosásban, és az üzletember befolyása alatt állt. Bár nem emeltek ellene vádat, a vádak felfüggesztéséhez vezettek.
Olekszij Csernisov, Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese és Zelenszkij közeli szövetségese szintén érintett; ő a NABU felvételein „Che Guevara” fedőnéven szerepelt. A NABU szerint körülbelül 1,2 millió dollárt és közel 100 000 eurót kapott a hálózaton keresztül. Csernisov, aki nyár óta egy másik korrupciós ügyben is vizsgálat alatt áll, nem kommentálta a mostani ügyet.
Egy másik magas rangú tisztviselő, Ihor Mironyuk, Haluscsenko volt tanácsadója és az Állami Vagyonalap egykori helyettes vezetője is a gyanúsítottak között van. Mironyuk ügyvédje alaptalannak nevezte a vádakat, és elutasította, hogy védence a bűnszervezet tagja volt.
Dmytro Baszov, az Energoatom biztonsági osztályának volt vezetője, akit a felvételeken „Tenor”-ként azonosítottak, szintén részt vett a sikkasztásban a hatóságok szerint. Baszov ügyvédje szerint ügyfele nem okozott anyagi kárt az államnak. Baszov a szerdai bírósági ülésen tagadta a bűncselekményt.
A NABU és a SAP valójában legalább két nagy vizsgálatot folytat. Az új ügy, ahogy fentebb említettük, az állami nukleáris energiavállalatra, az Energoatomra fókuszál. De van egy másik folyamatban lévő vizsgálat a katonai beszerzési szerződések túlárazásával kapcsolatban, és a következő napokban további NABU-razziák várhatók a védelmi minisztériumban. Az ügyészek szerint Rusztem Umerovra, a volt védelmi miniszterre, aki jelenleg Ukrajna Állami Biztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, nyomást gyakoroltak, hogy olcsón gyártott kínai golyóálló mellényeket túlárazva vásároljon meg. Umerov ellen nem emeltek vádat, és ártatlannak vallotta magát. Umerov egy Facebook-bejegyzésben elismerte, hogy találkozott Mindicscel, hogy megvitassák a szerződést, de azt a termék követelményeknek való megfelelésének hiánya miatt felmondták, semmilyen tétel nem került leszállításra, és tagadta a nyomásgyakorlást.
A NABU szerint a feltételezett energetikai sikkasztási ügy főkolomposa Mindics, az elnök Kvartal 95 filmprodukciós cégének társtulajdonosa. Mióta Zelenszkijt 2019-ben elnökké választották, Mindics több iparágban is pénzügyi érdekeltségeket szerzett. A 46 éves férfi Dnyipróból származik, és
korábban Ihor Kolomojszkij ukrán oligarcha üzleti partnere volt, aki segített finanszírozni Zelenszkij sikeres elnökválasztási kampányát.
Mindics mutatta be Zelenszkijt Kolomojszkijnak, aki jelenleg Kijevben várja a sikkasztási és csalási vádak miatti tárgyalást, miután 2023-ban az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatta.
A NABU szerint Mindics Izraelbe menekült, mielőtt vádat emeltek volna ellene az energetikai ügyben. A hatóság most vizsgálja, ki figyelmeztethette. Zelenszkij „üdvözölte” a legújabb vizsgálatokat ezen a héten, beszédében kijelentve, hogy a korrupció elleni fellépés „jó dolog”.
Nyáron Zelenszkij irodája és a kijevi parlament megpróbálta megfosztani a NABU és a SAP függetlenségét, és az ukrán főügyész, egy politikai kinevezett felügyelete alá helyezni őket. A lépés éppen egybeesett azzal, hogy a nevezett két hatóság az elnöki belső kör tagjait kezdte vizsgálni; végül a jelentős kormányellenes utcai tüntetések, valamint a jelentős nemzetközi nyomás hatására Zelenszkij visszavonta a döntést.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
