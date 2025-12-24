Kijött a drámai svájci kutatás: 600 ezer fegyver tűnt el nyomtalanul Magyarország szomszédjában

Az ukrajnai korrupció a háború kitörésével robbanásszerűen megnőtt. Miközben az Európai Unió országai rendszeresen szállítanak fegyvereket Kijevnek, hogy segítsék az Oroszország által indított invázió elleni harcot, a hadianyag egy része eltűnhet – írja a Le Journal da Dimanche. A Le Parisien december 22-i beszámolója szerint a svájci Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) civil szervezet 2024 júniusában közel 600 ezer, a háború 2022-es kezdete óta ellopott vagy elveszett fegyvert azonosított.

A napilapnak nyilatkozva Ulrich Bounat geopolitikai elemző elmondta: „gyakran katonák viszik magukkal ezeket, ahogy az minden fegyveres konfliktusban előfordul”. Kiemelte, hogy a fegyvereket később eladják, „azzal az ürüggyel, hogy elvesztek”.