korrupció ulrich bounat európai unió orosz-ukrán háború kijev

Kijött a drámai svájci kutatás: 600 ezer fegyver tűnt el nyomtalanul Magyarország szomszédjában

2025. december 24. 15:02

A svájci elemzők szerint a korrupció robbanásszerűen nőtt Ukrajnában, a parancsnokok trükköznek a létszámmal, a fegyvereket pedig egyszerűen eladják a feketepiacon – miközben Európa milliárdokat önt a védelembe, a pisztolyok és puskák ellenőrizetlenül vándorolnak a bűnözők kezébe.

2025. december 24. 15:02
null

Az ukrajnai korrupció a háború kitörésével robbanásszerűen megnőtt. Miközben az Európai Unió országai rendszeresen szállítanak fegyvereket Kijevnek, hogy segítsék az Oroszország által indított invázió elleni harcot, a hadianyag egy része eltűnhet – írja a Le Journal da Dimanche. A Le Parisien december 22-i beszámolója szerint a svájci Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) civil szervezet 2024 júniusában közel 600 ezer, a háború 2022-es kezdete óta ellopott vagy elveszett fegyvert azonosított.

A napilapnak nyilatkozva Ulrich Bounat geopolitikai elemző elmondta: „gyakran katonák viszik magukkal ezeket, ahogy az minden fegyveres konfliktusban előfordul”. Kiemelte, hogy a fegyvereket később eladják, „azzal az ürüggyel, hogy elvesztek”.

Egyes katonai parancsnokok felnagyították az állomány létszámát annak érdekében, hogy több fegyverhez jussanak, majd ezek egy részét eltérítették”

 – állítja a szakértő.

Kevésbé ellenőrzött kézifegyverek

A lap rámutat: a nyomon követhetőséggel kapcsolatos problémák azért is különösen aggályosak, mert az EU nemrég ismét 90 milliárd euró összegű, kamatmentes hitelt nyújtott Ukrajnának. Az országot ráadásul régóta a fegyvercsempészet egyik csomópontjaként tartják számon.

Mindez annak ellenére történik, hogy már 2022 februárjától működik a Kosovai nevű szoftver, amelyet az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ukrajna közösen vezetett be a katonai segítségnyújtás nyilvántartására és a szállítmányok egészen az átadásig történő követésére.

A lap ugyanakkor megjegyzi: az ellenőrzés elsősorban a nagy értékű és méretes haditechnikai eszközökre, például a harckocsikra összpontosít. Ezzel szemben a könnyebb fegyverek ellenőrzése jóval gyengébb, holott ezek eltulajdonítása sokkal valószínűbb.

A hadianyag műveleti okokból folyamatosan mozog a frontvonalakon, és az információ nem feltétlenül jut el a parancsnoki lánc minden szintjére”

 – magyarázta a Le Parisiennek Ulrich Bounat.

A cikk kiemeli azt is, hogy bár az ukrán hatóságok igyekeznek megakadályozni az ilyen jellegű visszaéléseket, a bűnözői csoportok különösen jól szervezettek: piacokat, csempészútvonalakat és a korábbinál hatékonyabb ellátási láncokat építenek ki.

A jelenség egyben lehetőséget teremt a Kremlhez köthető propagandacsatornák számára is, amelyek álhírek terjesztésével felnagyítják a problémát, hogy megingassák a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatását. Ezzel szemben Kijev fokozza erőfeszítéseit: több hálózatot már felszámoltak, és hadianyagot is sikerült visszaszerezni. Ugyanakkor továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a fegyverek tömeges eltérítése a háború lezárulta után ismét felerősödik.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Genya SAVILOV / AFP

tapir32
2025. december 24. 15:49
A fegyveres rablóbandák aranykora. Az ukrán maffia fegyverben. Az ukrán közbiztonság a háború előtt is világhírű volt. Rátesznek egy-két lapáttal. Évtizedekig fog tartani mire a közbiztonságot a háború után európai szintre hozzák.
lendvaiildiko
2025. december 24. 15:36
Most találtak nálunk fegyverlerakatot, 2 férfinél, úgy olvastam. Csak nem a 600.000-ből tették el térire?
Zsolt75
2025. december 24. 15:18
nyolcadikutasagyozo Szimatszatyor... Nagy spíler volt az öreg. Kamaz-motort kellett venni.
Zsolt75
2025. december 24. 15:16
Jó buli ez, vétek lenne befejezni...
