Kijött a drámai svájci kutatás: 600 ezer fegyver tűnt el nyomtalanul Magyarország szomszédjában

A hadianyag műveleti okokból folyamatosan mozog a frontvonalakon, és az információ nem feltétlenül jut el a parancsnoki lánc minden szintjére”
– magyarázta a Le Parisiennek Ulrich Bounat.
A cikk kiemeli azt is, hogy bár az ukrán hatóságok igyekeznek megakadályozni az ilyen jellegű visszaéléseket, a bűnözői csoportok különösen jól szervezettek: piacokat, csempészútvonalakat és a korábbinál hatékonyabb ellátási láncokat építenek ki.
A jelenség egyben lehetőséget teremt a Kremlhez köthető propagandacsatornák számára is, amelyek álhírek terjesztésével felnagyítják a problémát, hogy megingassák a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatását. Ezzel szemben Kijev fokozza erőfeszítéseit: több hálózatot már felszámoltak, és hadianyagot is sikerült visszaszerezni. Ugyanakkor továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a fegyverek tömeges eltérítése a háború lezárulta után ismét felerősödik.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Genya SAVILOV / AFP