Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború egyesült államok

Zelenszkij ezt biztos nem így képzelte: Amerika új tervvel állt elő, befagyasztják a frontot, és különleges övezeteket hoznak létre

2025. december 24. 13:38

Az ukrán elnök szerint a háború vége a frontok befagyasztása és demilitarizált zónák létrehozása lehet, de Moszkva még nem bólintott rá – a tűzszünet után pedig azonnal választásokat kell tartani Ukrajnában.

2025. december 24. 13:38
null

Az Egyesült Államok felülvizsgálta az Oroszországgal folytatott háború befejezésére vonatkozó tervét, amely mostantól a frontvonal befagyasztását írja elő – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy a terv mindazonáltal nem tér ki a területi kérdésekre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem sokkal a Miamiban rendezett ukrán-amerikai tárgyalások után Zelenszkij azt mondta, a megbeszélések nyomán kidolgozott tervezet immár nem írja elő az ukrán csapatok kivonását a Donbasz általuk felügyelt mintegy 20 százalékából.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

A helyzet az, hogy az oroszok elvárnák, hogy vonuljunk ki, az amerikaiak pedig megoldást igyekeznek találni”

 – szögezte le Zelenszkij.

Ezzel összefüggésben az államfő felhívta a figyelmet, hogy bármilyen, az ukrán csapatok kivonásával kapcsolatos döntésről népszavazást kell kiírni, ehhez pedig 60 napos tűzszünetre lesz szükség. Moszkva mind ez idáig elutasította a fegyvernyugvásra tett javaslatokat azzal az indokkal, hogy a tűzszünet Kijevet erősítené.

A tervezet a frontvonalak befagyasztása mellett újabb demilitarizált övezetek kialakítását is előirányozza, amelyekre az amerikai delegáció „különleges gazdasági övezetekként” hivatkoztak.

Zelenszkij elmondta, hogy a miami megbeszélések során mindazonáltal nem sikerült egyetértésre jutni a donyecki régió, valamint a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzésének az ügyében. Mint mondta, az utóbbival kapcsolatban az amerikai fél közös, amerikai-ukrán-orosz felügyeletet javasolt, ám az államfő szerint ez az elképzelés „abszolút nem reális”.

Az új tervezetből eltávolították azt az orosz követelést, amely megtiltaná Ukrajnának a NATO-csatlakozást, ezzel kapcsolatban pedig Zelenszkij leszögezte: a NATO dolga eldönteni, szeretné-e befogadni Ukrajnát tagállamai közé.

Elmondta azt is, hogy a tervezet értelmében a tűzszüneti megállapodást követően „a lehető leghamarabb” elnökválasztást kell rendezni Ukrajnában.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
indaniso
2025. december 24. 15:01
Ebből sem lesz béke.
Válasz erre
2
0
tasijani22000
2025. december 24. 15:01
Persze! Befagyasztják a frontot... Oszt' mivel? Gorenjével? Meg különleges övezetek. Kik lesznek ott? Fehéroroszok, kínaiak, észak-koreaiak, amerikaiak, britek és lengyelek vegyesen? Hülyegyerek, miről vakogsz már megint?
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 24. 14:57
Putyint kérdezték már?
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. december 24. 14:50
Lavrov erre mondja, hogy jó alap egy egyezkedéshez. Jövő nyárig egyezkednek, addig bekebelezik a maradék kijelölt területeket, aztán demilitarizált övezetté nyilvánítják a határtól a Dnyeper vonaláig a területeket. Az amcsik mehetnek a zsákmányért, az EU meg jó idióta módjára kifosztja a polgárait, hogy a náci kobold utódjának is kinyalhassák a seggét.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!