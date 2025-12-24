„800 milliárd dollár” – Zelenszkij bemondta a horrorisztikus végösszeget, aztán jött a feketeleves Európának

Az ukrán elnök kiemelte: az Ukrajna, az Egyesült Államok, Oroszország és Európa között, a háború lezárásáról szóló alapdokumentum-tervezet több alap létrehozását is előirányozza. Ezek az ukrán gazdaság helyreállítását, a megrongálódott térségek és régiók újjáépítését, valamint a humanitárius kérdések rendezését szolgálnák.

A cél az, hogy 800 milliárd dollárt vonjunk be részvénytőke, támogatások, adósságinstrumentumok és a magánszektor hozzájárulásai révén, hogy segítsük Ukrajnát abban, hogy teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket”

– hangsúlyozta az elnök. Zelenszkij hozzátette: már konkrét elképzeléseik is vannak arról, honnan származhatnak ezek az összegek.

„Például a 9. pontban – az Ukrajna, az Egyesült Államok, Oroszország és Európa közötti, a háború lezárásáról szóló alapdokumentum-tervezetben – az alapokról esik szó. Az A pont szerint az Egyesült Államok és az európai országok egy tőke- és támogatási alapot hoznának létre, 200 milliárd dolláros célösszeggel, Ukrajna átlátható és hatékony finanszírozására” – mondta.

Zelenszkij szavai szerint ez a pont azt is rögzíti, hogy Ukrajna fenntartja a jogot arra, hogy Oroszországtól kártérítést követeljen az okozott károkért.