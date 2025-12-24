„800 milliárd dollár” – Zelenszkij bemondta a horrorisztikus végösszeget, aztán jött a feketeleves Európának

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
Az ukrán elnök nem finomkodott: a háborús kár csillagászati, és már a pénzbehajtást tervezik. Ám a legmegdöbbentőbbet a végére hagyta: nyíltan közölte, hogy a Brüsszeltől kapott 90 milliárdos gigahitelt csak egyetlen esetben fizetik vissza – ha Oroszország fizet jóvátételt. A képlet egyszerű: ha Moszkva nem fizet, Európa futhat a pénze után.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború eddigi összes vesztesége elérte a 800 milliárd dollárt, és reményét fejezte ki, hogy ezt az összeget különböző alapokon keresztül sikerül majd bevonni a háború utáni újjáépítéshez – számolt be róla az Ukrinform.
Az elnök minderről újságírókkal folytatott beszélgetése során beszélt – közölte a forrás.
800 milliárd dollár – ez a teljes veszteségbecslésünk ebben az orosz háborúban. Erről tárgyalunk a partnereinkkel”
– hangsúlyozta Zelenszkij.
Az ukrán elnök kiemelte: az Ukrajna, az Egyesült Államok, Oroszország és Európa között, a háború lezárásáról szóló alapdokumentum-tervezet több alap létrehozását is előirányozza. Ezek az ukrán gazdaság helyreállítását, a megrongálódott térségek és régiók újjáépítését, valamint a humanitárius kérdések rendezését szolgálnák.
A cél az, hogy 800 milliárd dollárt vonjunk be részvénytőke, támogatások, adósságinstrumentumok és a magánszektor hozzájárulásai révén, hogy segítsük Ukrajnát abban, hogy teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket”
– hangsúlyozta az elnök. Zelenszkij hozzátette: már konkrét elképzeléseik is vannak arról, honnan származhatnak ezek az összegek.
„Például a 9. pontban – az Ukrajna, az Egyesült Államok, Oroszország és Európa közötti, a háború lezárásáról szóló alapdokumentum-tervezetben – az alapokról esik szó. Az A pont szerint az Egyesült Államok és az európai országok egy tőke- és támogatási alapot hoznának létre, 200 milliárd dolláros célösszeggel, Ukrajna átlátható és hatékony finanszírozására” – mondta.
Zelenszkij szavai szerint ez a pont azt is rögzíti, hogy Ukrajna fenntartja a jogot arra, hogy Oroszországtól kártérítést követeljen az okozott károkért.
„Valódi jóvátételre gondolunk az agresszió következtében elszenvedett károkért. Jelenleg például már van egy európai döntés 90 milliárd euró támogatásról, két évre. Az európaiak kamatmentes hitelt biztosítottak. Jogilag úgy kötjük ezt össze, hogy ezt a 90 milliárdot akkor fizetjük vissza Európának, amikor Oroszország megfizeti a jóvátételt. Vagyis van egy ilyen összefüggés. Eközben Európa már folyósította a 90 milliárdot, miközben továbbra is befagyasztva maradt 210 milliárd eurónyi orosz vagyon” – jegyezte meg az elnök.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP