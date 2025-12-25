Megremegett a boszniai szerb elnökválasztás: szabálytalanságok miatt semmisítették meg a szavazás egy részét

Karan a szavazatok 50,39 százalékát, ellenfele, Branko Banusa ellenzéki jelölt pedig 48,22 százalékát kapta a hivatalos eredmények szerint.

A két jelölt között kevesebb mint tízezer szavazat a különbség, az alacsony választói részvétellel (35 százalék) tartott szavazáson leadott mintegy 450 ezer szavazat közül.

Az ellenzék már a választás napján „csalásokkal” vádolta a kormánykoalíciót.

A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben az összesen mintegy 2160 közül, és szerdán jelentette be az eredmény megsemmisítését 136 szavazóhelyiségben 17 városban, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében.

Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint „számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson”.