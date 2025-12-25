Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Milorad Dodik Bosznia-Hercegovina választás

Megremegett a boszniai szerb elnökválasztás: szabálytalanságok miatt semmisítették meg a szavazás egy részét

2025. december 25. 12:34

A választási bizottság döntése nem végleges, a bíróságon lehet fellebbezni ellene.

2025. december 25. 12:34
null

A boszniai választási bizottság szabálytalanságokra hivatkozva szerdán részlegesen megsemmisítette a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét.

A döntés megváltoztathatja a boszniai szerb entitás megbuktatott elnöke, Milorad Dodik utódja megválasztására tartott voksolás kimenetelét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A november 23-án tartott előrehozott választást elenyésző többséggel a Milorad Dodik által támogatott Sinisa Karan és a Bosznia Szerb Köztársaságban kormányzó koalíció nyerte.

Karan a szavazatok 50,39 százalékát, ellenfele, Branko Banusa ellenzéki jelölt pedig 48,22 százalékát kapta a hivatalos eredmények szerint.

A két jelölt között kevesebb mint tízezer szavazat a különbség, az alacsony választói részvétellel (35 százalék) tartott szavazáson leadott mintegy 450 ezer szavazat közül.

Az ellenzék már a választás napján „csalásokkal” vádolta a kormánykoalíciót.

A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben az összesen mintegy 2160 közül, és szerdán jelentette be az eredmény megsemmisítését 136 szavazóhelyiségben 17 városban, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében.

Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint „számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson”.

„Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy (a szabálytalanságok) alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására” – magyarázta Jovan Kalaba, a CIK elnöke.

A választási bizottság döntése nem végleges, a bíróságon fellebbezni lehet ellene.

 Ha jóváhagyják, a CIK újabb szavazást rendez az érintett szavazóhelyiségekben.

(MTI)

Nyitókép: STRINGER / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!