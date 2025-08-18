Milorad Dodikot hivatalosan is megfosztották elnöki tisztségétől

A Bosznia-Hercegovinai bíróság hétfőn elutasította Milorad Dodik fellebbezését a szövetségi választási bizottság (CIK) határozata ellen, amely megfosztotta őt a boszniai Szerb Köztársaság elnöki mandátumától.

Klix.ba szarajevói hírportál beszámolója szerint a bírósági döntés alapján Milorad Dodik már hivatalosan nem tölti be az elnöki tisztséget, és a CIK köteles előrehozott elnökválasztást kiírni.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Milorad Dodikot. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.

Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Milorad Dodik korábban már kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést.

Milorad Dodik hétfőn Banja Lukában azt mondta: szeptemberben népszavazást írnak ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével, valamint azzal, hogy Bosznia-Hercegovina főképviselője hozza meg a döntéseket. Ezenkívül 90 napon belül második népszavazást is bejelentett a Szerb Köztársaság kiválásáról az államszövetségből. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntető törvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető, és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.

A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

(MTI)

Nyitókép: STRINGER / AFP