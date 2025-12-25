Ft
12. 25.
csütörtök
Megkapta büntetését a bírót megharapó játékos – hihetetlen dologgal védekezik (VIDEÓ)

2025. december 25. 14:13

Megkapta büntetését Molnár Bálint. A hokis megharapta a játékvezetőt.

2025. december 25. 14:13
A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Molnár Bálint megharapta a játékvezetőt
Molnár Bálint megharapta a játékvezetőt (Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook, archív)

Megharapta a bírót

A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.

Molnár azzal „védekezett”, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.

A fegyelmi bizottság az esetet a „hirtelen felindulás” kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.

Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook, archív

