Megkapta büntetését a bírót megharapó játékos – hihetetlen dologgal védekezik (VIDEÓ)

Ez megőrült? - harapott a labdarúgó a pályán (VIDEÓ)
Milutin Oszmajicsnak úgy tűnik, a harapós Luis Suárez a példaképe.
Megkapta büntetését Molnár Bálint. A hokis megharapta a játékvezetőt.
A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.
Molnár azzal „védekezett”, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.
A fegyelmi bizottság az esetet a „hirtelen felindulás” kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.
Ezt is ajánljuk a témában
Milutin Oszmajicsnak úgy tűnik, a harapós Luis Suárez a példaképe.
Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook, archív