Megkapta büntetését a bírót megharapó játékos – hihetetlen dologgal védekezik (VIDEÓ)

A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Molnár Bálint megharapta a játékvezetőt (Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook, archív)

Megharapta a bírót

A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.