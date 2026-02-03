Bebizonyosodott: hibáztak a német játékvezetők a svédek ellen – óvhatott volna a magyar válogatott

Háború Svédországban: Izland örülhetett a kristianstadi pokolban
Több súlyos játékvezetői tévedés is történt a mieink ellen. Fókuszban a hétvégén zárult férfi kézilabda Európa-bajnokság.
Egymás után sújtották a játékvezetői tévedések a magyar férfi kézilabda-válogatottat a hétvégén zárult dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. Ezt állapították meg a szakértők az M4 Sport Kézilabda magazinjának Szabály szerint című rovatában. Mint arról beszámoltunk, a csoportkörben Izland ellen „elméletileg” óvni is lehetett volna rossz játékfolytatás miatt, míg a társházigazda Svédország elleni találkozón az utolsó másodpercekben belül védekezés miatt büntető járt volna a magyaroknak.
A stúdióban Bonifert Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetségi Játékvezetői Albizottságának elnöke és Rosta István korábbi válogatott játékos egyetértett abban, hogy mérkőzést befolyásoló játékvezetői hibák sújtották a magyarokat. Ez pedig a videós ellenőrzések korában meglehetősen nehezen értelmezhető. Nem hiába reklamált Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Az izlandiak elleni találkozót akár meg is óvhatta volna a magyar csapat...
„Sajnos nagyon jellemző volt az Európa-bajnokságon, hogy egy földön maradás után valamilyen ítélet fog következni, emiatt pedig nagyon motiváltak voltak a játékosok, hogy lent maradjanak. A szabály úgy szól, hogy ha valamilyen illetéktelen játékmegszakítás történik, akkor annak kell birtokolnia a labdát, akinél utoljára volt.
Bár az izlandiak folytatták a játékot, abban az időpontban nem náluk volt a labda, így a magyaroknak kellett volna következniük”
– fogalmazott Bonifert, majd hozzátette, „elméletileg lehetett volna óvni” rossz játékfolytatás miatt.
A társházigazda svédek ellen az utolsó másodpercekben maradt el a magyaroknak járó büntető. Hiába nézték vissza a játékvezetők a belül védekezést, nem hoztak a szabályoknak megfelelő ítéletet. Többet nem is vezettek a tornán.
„Minden körülményre figyelni kell és aszerint kell döntést hozni. Az a gyanúm, hogy csak az ütközést értékelték, ugyanis élőben támadó szabálytalanságot ítéltek és nem koncentráltak a kapuelőtér-megsértésre, ez pedig az új szabályok szerint belül védekezést jelent. Az ütközés nem indokolta a hétméterest, de a belül védekezés igen” – jelentette ki Bonifert Ferenc, a Játékvezetői Albizottságának elnöke.
„Ha a láb bármelyik része a kapuelőtéren belül van, az belülvédekezésnek minősül, ezért, ahogy azt a meccs után is elmondtam, a hétméteres lett volna a helyes ítélet. Elmaradt, ami viszont nagyon érdekes, hogy
a Bundesliga-játékvezetők ezután már nem vezettek több meccset az Eb-n”
– hangsúlyozta az M4 Sport szakértője, Rosta István.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert