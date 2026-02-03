Bebizonyosodott: hibáztak a német játékvezetők a svédek ellen – óvhatott volna a magyar válogatott

A társházigazda svédek ellen az utolsó másodpercekben maradt el a magyaroknak járó büntető. Hiába nézték vissza a játékvezetők a belül védekezést, nem hoztak a szabályoknak megfelelő ítéletet. Többet nem is vezettek a tornán.

„Minden körülményre figyelni kell és aszerint kell döntést hozni. Az a gyanúm, hogy csak az ütközést értékelték, ugyanis élőben támadó szabálytalanságot ítéltek és nem koncentráltak a kapuelőtér-megsértésre, ez pedig az új szabályok szerint belül védekezést jelent. Az ütközés nem indokolta a hétméterest, de a belül védekezés igen” – jelentette ki Bonifert Ferenc, a Játékvezetői Albizottságának elnöke.

„Ha a láb bármelyik része a kapuelőtéren belül van, az belülvédekezésnek minősül, ezért, ahogy azt a meccs után is elmondtam, a hétméteres lett volna a helyes ítélet. Elmaradt, ami viszont nagyon érdekes, hogy

a Bundesliga-játékvezetők ezután már nem vezettek több meccset az Eb-n”

– hangsúlyozta az M4 Sport szakértője, Rosta István.