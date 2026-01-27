Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Svédország Magyarország Európa-bajnokság Malmö kézilabda

Mit néztek a németek? – a svédek is megtanulták, hogy mi az a magyar virtus

2026. január 27. 22:11

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32–32-es döntetlent játszott a társházigazda svéd csapattal az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, kedden Malmőben. Svédország nagy köszönettel tartozik a játékvezetőknek.

2026. január 27. 22:11
null

Ha nem is az esélytelenek nyugalmával, de vérmes remények nélkül lépett pályára a házigazda Svédország ellen a magyar válogatott a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, kedden. Svájc bravúros pontszerzésével a mieink visszacsúsztak a II. csoport utolsó, hatodik helyére, és ahhoz, hogy az előzetes célkitűzésnek megfelelve az első nyolc között végezzenek, az egyaránt a világelitbe tartozó svédek mellett a horvátokat is le kellett győzni.

Ezt is ajánljuk a témában

Svédország nem erre számított tőlünk

Ennek tudatában kezdtük a mérkőzést, a malmői közönség legnagyobb meglepetésére. Az előre lesajnált Magyarország ugyanis az első félidőben nemhogy megszorította, hanem többször felülmúlta játékban a 2022-es Európa-bajnokot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron
  • Palasics Kristóf a védéseivel korán megadta az alaphangot, 
  • Ilic Zoran ismét remekül találta meg a rést a védelmen, 
  • Imre Bence pedig biztos kézzel értékesítette a helyzeteit. 

Sokat és jól futottunk: nemcsak hátul volt látványos a lábmunkánk, de elöl is. A 203 centis Rosta Mikós például játszi könnyedséggel került a hármas védők mögé, akik nem tudták lekövetni a támadásainkat.

Bodó Richárd 114 kilométer per órás bombájával kettővel mentünk a tizedik percben (6–4), és bár ezután megakadt a szekér, mégis képesek voltunk megújulni. 

Hiába vették át a vezetést a svédek a rendkívül színesen lövő Felix Claar vezérletével, a játékrész utolsó harmada (is) a miénk volt.

Rostát továbbra is sikeresen találtuk meg a falban, a szélről is egyre többször voltunk eredményesek, míg Fazekas Gergőnek köszönhetően egy az egyben is megvertük a kamillázó skandinávokat. A kontraszt óriási volt a szlovének ellen mutatott teljesítményhez képest.

Svédország, Magyarország, kézilabda, Európa-bajnokság
A 2022-es Eb-győztes Svédországot többször felülmúlta játékban a magyar válogatott (pirosban) 

Drámai végjáték, német segítséggel

Az első harminc percet kettővel nyertük meg (16–14), de ami fontos, a másodikat is jól kezdtük. Nem lőttünk be mindent, de amikor belehibáztunk az ellenfél kapuja előtt, nagyon gyorsan visszarendeződtünk. Aztán varázsütésre megváltozott minden: a veterán Andreas Palicka előbb fogott egyet-kettőt, Bóka Bendegúzt kiállították, mire az északiak gyorsan berámoltak nekünk négyet, és máris náluk volt az előny (19–20). 

A 40. perc környékén kialakult egy adok-kapok: hol ők vezettek, hol nálunk volt a fór. Az is egyértelművé vált, hogy nehéz lesz az iramot végig tartani, hiszen kulcspozíciókban alig vagy sehogy nem tudtunk cserélni, míg Svédországnál egymás után jöttek be a világklasszisok a kispadról. 

Őrült negyedórára volt kilátás, miután fej a fej mellett haladtak a csapatok. Mi okosan szövögettük az akcióinkat, a hazaiak viszont gyorsan és pontosan. Az 54. percben szerzett Lagergren-gólra nem voltunk képesek válaszolni, Hampus Wanne ráadásul hozzátett még egyet, így hirtelen mínusz kettőről kellett felállnunk. 

Felálltunk, de még hogy!

A Szita Zoltán, Imre Bence, Sipos Adrián hármas megsorozta úgy őket, hogy azt se tudták, hol vannak – 31–30 ide!

Elképesztő végjátékra volt kilátás, de végül kicsúszott a kezünkből a győzelem, és 32–32 lett a vége. Pergel Andrejt a lehető legrosszabbkor és túl szigorúan állították ki, és tegyük gyorsan hozzá azt is, hogy 

a legutolsó támadásnál hetest kellett volna kapnunk belül védekezésért, de a német játékvezetői páros érthetetlen módon a videózást követően sem ítélt büntetőt. 

Ami a folytatást illeti, szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárjuk a szereplésünket az Eb-n. Az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatunk tovább, és nem érhetjük el a célunkat, a nyolc közé kerülést sem.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. január 27. 23:22
Szar csaló nácik...
Válasz erre
0
0
Salitis
2026. január 27. 22:36
"Mit néztek a németek?" a bankszámlájukat...
Válasz erre
4
0
Salitis
2026. január 27. 22:35
és ki a magyar kézilabda bajnokságokból a külföldiekkel! Tartsák el őket a saját országaik, ne az én adómból tartsák edzésben őket, hogy utána rommá csalják egymásnak a vb és eb címeket a szarháziak!!! Női férfi vonalon egyaránt. Pont leszarom, hogy a Veszprém 0 db magyar játékossal bejut-e a Final-4-ba! És a Győr sem hat meg, ha 1 db magyar kapussal BL-t nyer. Közünk? Az adónkon kívül...?
Válasz erre
1
2
Salitis
2026. január 27. 22:23
"...a legutolsó támadásnál hetest kellett volna kapnunk belül védekezésért, de a német játékvezetői páros érthetetlen módon a videózást követően sem ítélt büntetőt. " Holnap meg majd a svéd bírók húzzák ki a németeket a szarból.... Soha semmit sem fogunk nyerni, hacsak nem vagyunk 9-10 góllal jobbak bárkinél. Mert 5-6 gólt röhögve kikompenzálnak a bírók.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!