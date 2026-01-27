Mit néztek a németek? – a svédek is megtanulták, hogy mi az a magyar virtus

Rostát továbbra is sikeresen találtuk meg a falban, a szélről is egyre többször voltunk eredményesek, míg Fazekas Gergőnek köszönhetően egy az egyben is megvertük a kamillázó skandinávokat. A kontraszt óriási volt a szlovének ellen mutatott teljesítményhez képest.

A 2022-es Eb-győztes Svédországot többször felülmúlta játékban a magyar válogatott (pirosban)

Drámai végjáték, német segítséggel

Az első harminc percet kettővel nyertük meg (16–14), de ami fontos, a másodikat is jól kezdtük. Nem lőttünk be mindent, de amikor belehibáztunk az ellenfél kapuja előtt, nagyon gyorsan visszarendeződtünk. Aztán varázsütésre megváltozott minden: a veterán Andreas Palicka előbb fogott egyet-kettőt, Bóka Bendegúzt kiállították, mire az északiak gyorsan berámoltak nekünk négyet, és máris náluk volt az előny (19–20).

A 40. perc környékén kialakult egy adok-kapok: hol ők vezettek, hol nálunk volt a fór. Az is egyértelművé vált, hogy nehéz lesz az iramot végig tartani, hiszen kulcspozíciókban alig vagy sehogy nem tudtunk cserélni, míg Svédországnál egymás után jöttek be a világklasszisok a kispadról.