Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szlovénia Magyarország Európa-bajnokság Malmö kézilabda

Összetörték a magyar álmokat Svédországban, most már csak a csoda segíthet

2026. január 25. 17:11

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35–32-re kikapott a szlovén csapattól vasárnap az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában Malmőben. Szlovénia hengerelt a második félidőben, amelyben Magyarország csődöt mondott. Az elődöntőről így mindenképpen le kell mondanunk, és valószínűleg arról is, hogy a nyolc között végezzünk.

2026. január 25. 17:11
null

A Svájc elleni játékot és döntetlent feledtetni kívánó magyar férfi kézilabda-válogatottnak le kellett győznie Szlovénia csapatát a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, hogy életben tartsa reményeit az elődöntőbe, de legalább az első nyolcba kerüléshez. A meccset megelőzően a mieink fogadkoztak, hogy a pénteki produkció csak kisiklás volt a részükről, így ennek megfelelően kezdték a vasárnapi mérkőzést.

Ezt is ajánljuk a témában

Szlovénia sorra lőtte a gólokat az üres kapunkba

Elsősorban Ilic Zoran volt elemében, aki a hosszú oldalon rendre megtalálta a rést a szlovén védelmen. Amíg mi a jó formában lévő jobbátlövőnkben bíztunk, addig riválisunk Blaz Janc egyéni megoldásaiban, aki jobbszélső létére előszeretettel húzódott be a pálya közepére. A támadásainknál levittük a kapusunkat, és bizony a hetest és ziccert védő Palasics Kristófot sokszor állítottuk megoldhatatlan feladat elé, amikor eladtuk a labdát – erre az első félidőben bőven volt példa. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

A védekezésünk rendben volt, pedig Szlovénia gyors akciókat vezetett, csak azok a fránya technikai hibák és üres kapus gólok ne lettek volna.

Ennek ellenére az első tíz percet kettővel (7–5) nyertük, és amikor a kiválóan leforduló Rosta Miklós belőtte a nyolcadikat, azt hittük, kinyílik végre az olló. De nem így történt, mert a létszámfölényes játékunk finoman szólva is döcögött, Kristjan Horzen pedig beállóból kétszer is kiegyenlített (10–10). 

Ezt követően ugyan összekaptuk magunkat Rosta és Imre Bence teljesítményének köszönhetően, majd megint ott volt a lehetőség, hogy leszakítsuk ellenfelüket, de nem éltünk vele, a játékrész végét elvitte Szlovénia.

Szlovénia, Magyarország, kézilabda, Európa-bajnokság, középdöntő
Ismét rossz napot fogott ki Magyarország (fehérben) – ezúttal Szlovénia ellen

Hatalmas gödörbe került Magyarország, amiből nem tudott kimászni

Még így is kétgólos előnyből (17–15) mentünk neki a második félidőnek, amelyet úgy, ahogy volt, gyorsan leadtunk, sőt hátrányba és egyúttal gödörbe kerültünk, Chema Rodríguez szövetségi kapitánynak időt kellett kérnie. Úgy nézett ki, 

elérkeztünk a holtponthoz az Eb-n: fáradtan, fásultan mozogtak a magyar fiúk, hiányzott belőlük az átütőerő, a kreativitás mellett többek között az is, hogy valaki hátára vegye közülük a társaságot ebben a nehéz periódusban. 

Joze Baznik és Miljan Vujovic is olvasta a lövéseinket, miközben a mi kapusaink nyomozták őket. A jó lövőhatékonyságunkat leadtuk, olyannyira, hogy a szegedi Borut Mackovsek találata már azt jelentette, hogy egyrészt ő lett a nemzeti gólrekorder, másrészt a szlovénok először léptek meg kettővel (19–21). Innentől pedig egy teljesen más meccs kezdődött.

Nagy bajban voltunk, főleg elöl, ahol egyszerűen semmi nem jött össze, ráadásul ezzel egy időben a védekezésünk is szétesett. Ha ez nem lett volna elég, a kapunkban is elmaradtak a bravúrok, így a bicegő Bartucz Lászlón múlt, hogy egyáltalán lesz-e védésünk a szünet után. Lett, de ez sem segített, a folytatásban is csak árnyéka voltunk önmagunknak. Továbbra sem tudtuk megbecsülni a labdát, rengetegszer adtuk el feleslegesen és ki nem kényszerítve, ami azért volt bosszantó, mert a szüntelenül erőltetett hét a hat elleni játékunk során azért egy-két szép megoldást sikerült bemutatnunk.

Elképesztő, de attól még tény: az általában biztoskezű balszélsőnk, Bóka Bendegúz az 56. percben szerezte meg az első gólját, igaz, ez abban a pillanatban létfontosságúnak tűnt. Ugyanakkor hiába jöttünk fel mínusz egyre, a hátralevő időben is csak futottunk az eredmény után. 101 másodpercünk volt, hogy csodát tegyünk, de ez irreális elvárás volt ettől a szenvedő magyar együttestől, amely 35–32-re kikapott Szlovéniától, így még 

  • nyeretlen és 
  • megragadt egy ponton 

a középdöntőben. 

Kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak a mieink, akik immár biztos, hogy búcsút inthetnek az elődöntőnek, és nagy valószínűséggel az előzetesen célként kitűzött első nyolcba jutás is csak álom marad.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vip era
2026. január 25. 20:13
A leggyengébb láncszem Chema volt. Nem először.Nincs jobb nála? Nem hiszem.
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. január 25. 19:54
Még a kéziben sem hasznosul a TAO, mert gondolom, ott sem arra költik, amire kell. Ez a legkevésbé népszerű labdajáték a póló mellett, és ebben sem vagyunk sehol. A vízilabda az egyetlen fény, de az tényleg pár országban ügy, ha nálunk az is. Foci: "egyéni sikerek", kosárban Dávid Kornél óta nincs NBA-esélyesünk, soha nem volt NHL-játékosunk, röplabda betli. A többi nálunk periférikus sportról (rögbi, krikett, baseball) már ne is szóljunk, igaz, ők egy kanyi TAO-t sem szórnak ki az ablakon.
Válasz erre
0
2
nyugdijas-2
2026. január 25. 19:28
Csodák pedig nincsenek,12. Hely
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 25. 18:24
A szlovének erős csapat, olimpiai negyedikek. Egyébként a csoportunk nagyon nehéz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!