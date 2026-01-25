Összetörték a magyar álmokat Svédországban, most már csak a csoda segíthet

Feltámadtak a magyarok Malmőben – de ez az este így sem úgy alakult, ahogy tervezték
Döntetlen Svájc ellen a középdöntő első fordulójában.
A magyar férfi kézilabda-válogatott 35–32-re kikapott a szlovén csapattól vasárnap az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában Malmőben. Szlovénia hengerelt a második félidőben, amelyben Magyarország csődöt mondott. Az elődöntőről így mindenképpen le kell mondanunk, és valószínűleg arról is, hogy a nyolc között végezzünk.
A Svájc elleni játékot és döntetlent feledtetni kívánó magyar férfi kézilabda-válogatottnak le kellett győznie Szlovénia csapatát a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, hogy életben tartsa reményeit az elődöntőbe, de legalább az első nyolcba kerüléshez. A meccset megelőzően a mieink fogadkoztak, hogy a pénteki produkció csak kisiklás volt a részükről, így ennek megfelelően kezdték a vasárnapi mérkőzést.
Elsősorban Ilic Zoran volt elemében, aki a hosszú oldalon rendre megtalálta a rést a szlovén védelmen. Amíg mi a jó formában lévő jobbátlövőnkben bíztunk, addig riválisunk Blaz Janc egyéni megoldásaiban, aki jobbszélső létére előszeretettel húzódott be a pálya közepére. A támadásainknál levittük a kapusunkat, és bizony a hetest és ziccert védő Palasics Kristófot sokszor állítottuk megoldhatatlan feladat elé, amikor eladtuk a labdát – erre az első félidőben bőven volt példa.
A védekezésünk rendben volt, pedig Szlovénia gyors akciókat vezetett, csak azok a fránya technikai hibák és üres kapus gólok ne lettek volna.
Ennek ellenére az első tíz percet kettővel (7–5) nyertük, és amikor a kiválóan leforduló Rosta Miklós belőtte a nyolcadikat, azt hittük, kinyílik végre az olló. De nem így történt, mert a létszámfölényes játékunk finoman szólva is döcögött, Kristjan Horzen pedig beállóból kétszer is kiegyenlített (10–10).
Ezt követően ugyan összekaptuk magunkat Rosta és Imre Bence teljesítményének köszönhetően, majd megint ott volt a lehetőség, hogy leszakítsuk ellenfelüket, de nem éltünk vele, a játékrész végét elvitte Szlovénia.
Még így is kétgólos előnyből (17–15) mentünk neki a második félidőnek, amelyet úgy, ahogy volt, gyorsan leadtunk, sőt hátrányba és egyúttal gödörbe kerültünk, Chema Rodríguez szövetségi kapitánynak időt kellett kérnie. Úgy nézett ki,
elérkeztünk a holtponthoz az Eb-n: fáradtan, fásultan mozogtak a magyar fiúk, hiányzott belőlük az átütőerő, a kreativitás mellett többek között az is, hogy valaki hátára vegye közülük a társaságot ebben a nehéz periódusban.
Joze Baznik és Miljan Vujovic is olvasta a lövéseinket, miközben a mi kapusaink nyomozták őket. A jó lövőhatékonyságunkat leadtuk, olyannyira, hogy a szegedi Borut Mackovsek találata már azt jelentette, hogy egyrészt ő lett a nemzeti gólrekorder, másrészt a szlovénok először léptek meg kettővel (19–21). Innentől pedig egy teljesen más meccs kezdődött.
Nagy bajban voltunk, főleg elöl, ahol egyszerűen semmi nem jött össze, ráadásul ezzel egy időben a védekezésünk is szétesett. Ha ez nem lett volna elég, a kapunkban is elmaradtak a bravúrok, így a bicegő Bartucz Lászlón múlt, hogy egyáltalán lesz-e védésünk a szünet után. Lett, de ez sem segített, a folytatásban is csak árnyéka voltunk önmagunknak. Továbbra sem tudtuk megbecsülni a labdát, rengetegszer adtuk el feleslegesen és ki nem kényszerítve, ami azért volt bosszantó, mert a szüntelenül erőltetett hét a hat elleni játékunk során azért egy-két szép megoldást sikerült bemutatnunk.
Elképesztő, de attól még tény: az általában biztoskezű balszélsőnk, Bóka Bendegúz az 56. percben szerezte meg az első gólját, igaz, ez abban a pillanatban létfontosságúnak tűnt. Ugyanakkor hiába jöttünk fel mínusz egyre, a hátralevő időben is csak futottunk az eredmény után. 101 másodpercünk volt, hogy csodát tegyünk, de ez irreális elvárás volt ettől a szenvedő magyar együttestől, amely 35–32-re kikapott Szlovéniától, így még
a középdöntőben.
Kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak a mieink, akik immár biztos, hogy búcsút inthetnek az elődöntőnek, és nagy valószínűséggel az előzetesen célként kitűzött első nyolcba jutás is csak álom marad.
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert