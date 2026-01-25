Összetörték a magyar álmokat Svédországban, most már csak a csoda segíthet

Még így is kétgólos előnyből (17–15) mentünk neki a második félidőnek, amelyet úgy, ahogy volt, gyorsan leadtunk, sőt hátrányba és egyúttal gödörbe kerültünk, Chema Rodríguez szövetségi kapitánynak időt kellett kérnie. Úgy nézett ki,

elérkeztünk a holtponthoz az Eb-n: fáradtan, fásultan mozogtak a magyar fiúk, hiányzott belőlük az átütőerő, a kreativitás mellett többek között az is, hogy valaki hátára vegye közülük a társaságot ebben a nehéz periódusban.

Joze Baznik és Miljan Vujovic is olvasta a lövéseinket, miközben a mi kapusaink nyomozták őket. A jó lövőhatékonyságunkat leadtuk, olyannyira, hogy a szegedi Borut Mackovsek találata már azt jelentette, hogy egyrészt ő lett a nemzeti gólrekorder, másrészt a szlovénok először léptek meg kettővel (19–21). Innentől pedig egy teljesen más meccs kezdődött.

Nagy bajban voltunk, főleg elöl, ahol egyszerűen semmi nem jött össze, ráadásul ezzel egy időben a védekezésünk is szétesett. Ha ez nem lett volna elég, a kapunkban is elmaradtak a bravúrok, így a bicegő Bartucz Lászlón múlt, hogy egyáltalán lesz-e védésünk a szünet után. Lett, de ez sem segített, a folytatásban is csak árnyéka voltunk önmagunknak. Továbbra sem tudtuk megbecsülni a labdát, rengetegszer adtuk el feleslegesen és ki nem kényszerítve, ami azért volt bosszantó, mert a szüntelenül erőltetett hét a hat elleni játékunk során azért egy-két szép megoldást sikerült bemutatnunk.

Elképesztő, de attól még tény: az általában biztoskezű balszélsőnk, Bóka Bendegúz az 56. percben szerezte meg az első gólját, igaz, ez abban a pillanatban létfontosságúnak tűnt. Ugyanakkor hiába jöttünk fel mínusz egyre, a hátralevő időben is csak futottunk az eredmény után. 101 másodpercünk volt, hogy csodát tegyünk, de ez irreális elvárás volt ettől a szenvedő magyar együttestől, amely 35–32-re kikapott Szlovéniától, így még