Feltámadtak a magyarok Malmőben – de ez az este így sem úgy alakult, ahogy tervezték

A magyar férfi kézilabda-válogatott Lengyelország (29–21) és Olaszország (32–26) magabiztos legyőzése után nagy csatában kikapott Izlandtól (23–24) a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokság első csoportkörében, így pont nélkül kezdte meg a középdöntőt, amelyben a szlovénok ellen csak három góllal alulmaradó, Montenegrót tizenhéttel legyőző Svájc volt az első ellenfele. Kiindulva abból, hogy a mieink csoportjában Horvátország, Szlovénia és a társházigazda Svédország szerepel még, azt gondolhattuk, hogy a svájciak elleni lesz a legkönnyebb meccsünk a középdöntőben…

Chema Rodríguez biztosan nem a svájciak elleni első félidőre lesz a legbüszkébb a magyar válogatott élén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nem alakult jól a mérkőzés eleje, Sipos Adrián és Fazekas Gergő is két elhibázott ziccerrel indított, és a svájci válogatott tíz perc játék után úgy vezetett két góllal (7–5), hogy négy percet emberhátrányban játszott. Az ellenfél kapujában a Magdeburg klasszisa, Nikola Portner az első tíz lövésből ötöt kivédett.