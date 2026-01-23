Feltámadtak a magyarok Malmőben – de ez az este így sem úgy alakult, ahogy tervezték

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A magyar férfi kézilabda-válogatott Lengyelország (29–21) és Olaszország (32–26) magabiztos legyőzése után nagy csatában kikapott Izlandtól (23–24) a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokság első csoportkörében, így pont nélkül kezdte meg a középdöntőt, amelyben a szlovénok ellen csak három góllal alulmaradó, Montenegrót tizenhéttel legyőző Svájc volt az első ellenfele. Kiindulva abból, hogy a mieink csoportjában Horvátország, Szlovénia és a társházigazda Svédország szerepel még, azt gondolhattuk, hogy a svájciak elleni lesz a legkönnyebb meccsünk a középdöntőben…
Nem alakult jól a mérkőzés eleje, Sipos Adrián és Fazekas Gergő is két elhibázott ziccerrel indított, és a svájci válogatott tíz perc játék után úgy vezetett két góllal (7–5), hogy négy percet emberhátrányban játszott. Az ellenfél kapujában a Magdeburg klasszisa, Nikola Portner az első tíz lövésből ötöt kivédett.
A magyar csapatnak a folytatásban is komoly problémái akadtak, főleg védekezésben. A svájciak nagyon könnyen jutottak el tiszta lövőhelyzetekig és ziccerekig, amelyeket rendre ki is használtak, és negyedóra elteltével 13–9-es előnyben voltak. A mérkőzés képe nem ezt indokolta, de először meglepő módon a svájci válogatott kapitánya, a korábbi klasszis irányító, Andy Schmid kért időt a 18. percben. A mieink első 11 góljából nyolcat a két szélső, Krakovszki Bence és Rodríguez Álvarez Pedro (2-2), valamint a beálló pozíciójából Rosta Miklós (4) dobott.
Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a 25. percben, 18–13-as állásnál, az addigi legnagyobb különbségnél kérte ki az első idejét. Ennek azonban sajnos semmilyen eredménye nem lett, az első félidő végén öt percig nem szerzett gólt a magyar csapat, amely 20–14-es hátránnyal vonulhatott az öltözőbe.
A magyar válogatott az első három csoportmeccsén átlagosan 23.66 gólt kapott, most egy félidő alatt 20-at…
A második játékrész ugyanolyan lidércesen kezdődött, ahogy az első véget ért, a 36. percben már hét gól volt a különbség a svájciak javára (24–17). Ezt követően azonban megváltozott a játék képe, Imre Bence góljaival a magyar válogatott megkezdte a felzárkózást, és a 43. percre egy 7–1-es szériával minimálisra csökkentette a hátrányát (25–24). Jöttek védekezésben az addig elmaradó megállító faultok, és a kapuban Palasics Kristóftól is a bravúrok.
A nagy feltámadás után azonban megtorpant a zöld mezes magyar együttes, a svájciak kapust cseréltek, és a Portner helyére beálló Mathieu Seravallinak több mint hat percen át nem tudtunk gólt dobni – ez idő alatt a svájciak ismét elléptek négy találattal (28–24).
De volt még fordulat a meccsben! Az 56. percben emberelőnyben, egy hét az öt elleni akció során Fazekas egyenlített (28–28), majd a védekező-specialista, Ligetvári Patrik üres kapus góljával a mieink átvették a vezetést (28–29). A svájciak ezután egyenlítettek (29–29), az utolsó percet pedig Ónodi-Jánoskúti Máté kiállítása miatt szinte végigtámadhatták, de 59:52-nél egy belemenés miatt elveszítették a labdát.
Chema azonnal időt kért, maradt még nyolc másodpercünk, hogy megnyerjük a meccset, de a hátralévő időben érdemben nem tudtuk felhozni a svájciak kapuja elé a labdát, így maradt a döntetlen (29–29).
A mérkőzés legjobbjának a 14 védéssel záró Palasics Kristófot választották meg.
Az első félidei teljesítmény és a meccs összképe alapján a magyar válogatott nem lehet elégedetlen az egy ponttal, de a célkitűzések eléréséhez ezt a mérkőzést kötelező lett volna megnyerni. Így a következő meccseken már nem is egy, hanem inkább két bravúrra lesz szüksége Bodó Richárdéknak ahhoz, hogy megszerezzék a csoport első három helyének valamelyikét.
Férfi kézilabda Európa-bajnokság
Középdöntő, II. csoport, 1. forduló
Svájc–Magyarország 29–29 (20–14)
Legjobb dobók: Rubin 7, ill. Rosta 5
További eredmények
Izland–Horvátország 29–30 (15–19)
Szlovénia–Svédország 31–35 (15–13)
A CSOPORT ÁLLÁSA
A MAGYAR VÁLOGATOTT HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA A KÖZÉPDÖNTŐBEN
Január 25. (vasárnap), 15.30: MAGYARORSZÁG–Szlovénia
Január 27. (kedd), 20.30: Svédország–MAGYARORSZÁG
Január 28. (szerda), 18.00: MAGYARORSZÁG–Horvátország
kapusok:
Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (Melsungen), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)
jobbszélsők:
Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Álvarez Pedro (Tatabánya), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged)
jobbátlövők:
Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
irányítók:
Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)
beállók:
Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Papp Tamás (Tatabánya)
balátlövők:
Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Plock)
balszélsők:
Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)
A keret húsz játékosa közül mérkőzésenként 16 léphet pályára, és a decemberben kihirdetett 35 fős kereten belül egyaránt két-két fő cserélhető a csoportkör, a középdöntő és a döntő hétvége alatt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert