01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kristianstad Lengyelország Magyarország Európa-bajnokság kézilabda

Új értelmet nyert Svédországban a lengyel–magyar barátság – nem volt kegyelem

2026. január 16. 19:54

Nemcsak a két nemzet, a válogatottakat irányító két szövetségi kapitány is jól ismeri egymást – talán túlságosan. Magyarország Lengyelország ellen kezdte meg szereplését a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, és a mieink magabiztosan, 29–21-re győztek.

2026. január 16. 19:54
null

Lengyelország ellen kezdte meg szereplését Magyarország a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A lengyelek két zárt kapus mérkőzéssel hangoltak az Eb-re, így a mieink nem igazán tudták feltérképezni péntek esti riválisukat, emiatt elsősorban a saját játékukra kellett összpontosítani. Ez egyébként csak részben igaz, hiszen Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán is Plockban légióskodik, ezért nem voltunk teljesen „vakon”.

Ugyanakkor a magyarok szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez nem ezért számított nehéz meccsre, hanem mert egykori edzőjével, tanárával, mentorával nézett farkasszemet. Klubszinten a portugál Benficánál edzősködő Jota González pályafutása alatt először vezet nemzeti csapatot: a spanyol szakember a kezdés előtt az M4 Sportnak megjegyezte, büszke rá, hogy Lengyelországot képviselheti, de Chemáról is sokat beszélt. „Nagyon fiatalon volt a játékosom, 16 évesen. Jó tapasztalat volt vele dolgozni, és jó kapcsolatban vagyunk azóta. Érdekesség, hogy matematikát is tanítottam neki Spanyolországban. Különleges ez a kapcsolat köztünk, hiszen ő nem csupán az egyik volt kézilabdázóm, hanem egy nagyon jó barátom is” – mondta González. 

A csoport másik, korábbi összecsapásán Izland 12 góllal verte Olaszországot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország–Lengyelország: Palasics-parádé a kapuban

A lengyeleknek sikerült jobban a kezdés: előbb Andrzej Widomski, majd Maciej Gebala is betalált, és közben Jakub Skrzyniarz is védett egyet, így mínusz kettőről indultunk. A fájós ujjal játszó, a sérült és a tornára el sem utazó Bánhidi Bencét beálló poszton helyettesítő Rosta Miklós, valamint a hétméteresét magabiztosan értékesítő Imre Bence révén azonban hamar ledolgoztuk a kétgólos hátrányt, és ezzel egy időben a védekezésünket is felkeményítettük. Szita Zoltán passzívnál volt eredményes, aztán Imre a második hetesét is bevágta, egy négy nullás sorozattal szépen lenyugtattuk a kedélyeket (4–2). 

A címeres meztől visszavonuló kiváló irányító, Lékai Máté utódjánál, Fazekasnál jó helyen volt a labda, de amikor belehibáztunk támadásban, Lengyelország egyből büntetett. Szerencse, hogy közben jól dolgoztak a hármas védőink, Ligetvári Patrik és Sipos Adrián, a jó védekezésnek köszönhetően negyedóra játékot követően hárommal mentünk (7–4). 

Amikor kellett, Palasics Kristóf is brillírozott a kapuban: előbb büntetőt fogott, majd egy rávezetést lábbal hárított. A 18. percben kiküldték két percre Sipost (szigorúnak tűnt az ítélet), akit Ariel Pietrasik követett, ezért nem sokat kellett emberhátrányban játszanunk. 

Amikor megakadt a gépezet, Palasics feltornázta a védési hatékonyságát 60 százalékra, a 10. magyar gól pedig egy remek Hanusz Egon–Bodó Richárd összjátékból született meg. Ráadásul nem sokkal később a német Melsungen hálóőre az üres kapuba lőtt, Lengyelország ezután időt is kért (11–5). 

Jót tett nekik a pauza, az első félidő utolsó öt perce ugyanis az övék volt, fel is zárkóztak mínusz háromra, de Chema rövid fejmosása után helyreállt a világ rendje, így négygólos vezetéssel mehettünk szünetre (14–10). 

Magyarország, Lengyelország, kézilabda, Európa-bajnokság
Magyarország–Lengyelország: Hanusz Egont sem kímélték a lengyel védők 

Rosta Miklóst legyalulták

Ilic átlövésével miénk volt a második játékrész első találata, Fazekas Gergő labdaszerzéséből pedig Szita növelhette volna az előnyünket, de nagy ziccerben hibázott. 

A 34. percben a szívünkhöz kaptunk, amikor Rosta Miklós elterült a földön. A román Dinamo Bucuresti beállóját Wiktor Jankowski úgy orrba verte, hogy az egészségügyi személyzetnek is be kellett jönnie. Rövid videóbírózás után piros lappal végleg kiállították a lengyelt.

Rosta tudta folytatni a játékot, de a sportszerűtlen jelenet inkább minket zavart meg. Hullámvölgyről ugyanakkor nem beszélhettünk, mert amikor közelebb merészkedett Lengyelország, Fazekas többször is megvillant (20–15). Aztán a 13 védésig jutó Palasics Kristóf is, akinek az eszén nem tudtak túljárni a hétméteres vonalról. 

  • Az ellenfél hét a hat elleni játéka egyre többször sült el rosszul, 
  • Bodó és Rosta is remekül ismerte fel a kínálkozó helyzetet, 
  • az utolsó 10 percnek hatgólos fórral mentünk neki. 

De itt nem álltunk meg, Ligetvári után Bodó volt újból eredményes, a magyar szurkolók erre el kezdték skandálni, hogy „játszik a csapat”. Játszottunk is és végül 29–21-re nyertünk. 

Folytatás vasárnap, Olaszország ellen.

A magyar válogatott Eb-csoportmeccsei

Kristianstad, F csoport:
január 16., 20.30 Magyarország–Lengyelország 29–21
január 18., 20.30 Olaszország–Magyarország (M4 Sport)
január 20., 20.30 Magyarország–Izland (M4 Sport)

A magyar válogatott Európa-bajnoki kerete

kapusok:
Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (Melsungen), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)
jobbszélsők:
Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Álvarez Pedro (Tatabánya), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged)
jobbátlövők:
Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
irányítók:
Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)
beállók:
Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Papp Tamás (Tatabánya)
balátlövők:
Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Plock)
balszélsők:
Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)

A keret húsz játékosa közül mérkőzésenként 16 léphet pályára, és a decemberben kihirdetett 35 fős kereten belül egyaránt két-két fő cserélhető a csoportkör, a középdöntő és a döntő hétvége alatt.

Fotók:MTI/Hegedüs Róbert

 

