Új értelmet nyert Svédországban a lengyel–magyar barátság – nem volt kegyelem

Lengyelország ellen kezdte meg szereplését Magyarország a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A lengyelek két zárt kapus mérkőzéssel hangoltak az Eb-re, így a mieink nem igazán tudták feltérképezni péntek esti riválisukat, emiatt elsősorban a saját játékukra kellett összpontosítani. Ez egyébként csak részben igaz, hiszen Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán is Plockban légióskodik, ezért nem voltunk teljesen „vakon”.

Ugyanakkor a magyarok szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez nem ezért számított nehéz meccsre, hanem mert egykori edzőjével, tanárával, mentorával nézett farkasszemet. Klubszinten a portugál Benficánál edzősködő Jota González pályafutása alatt először vezet nemzeti csapatot: a spanyol szakember a kezdés előtt az M4 Sportnak megjegyezte, büszke rá, hogy Lengyelországot képviselheti, de Chemáról is sokat beszélt. „Nagyon fiatalon volt a játékosom, 16 évesen. Jó tapasztalat volt vele dolgozni, és jó kapcsolatban vagyunk azóta. Érdekesség, hogy matematikát is tanítottam neki Spanyolországban. Különleges ez a kapcsolat köztünk, hiszen ő nem csupán az egyik volt kézilabdázóm, hanem egy nagyon jó barátom is” – mondta González.