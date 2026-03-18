Döbbenetes fordulat: összejátszhat Ukrajna és Lengyelország – teljesen kiakadt Szijjártó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter valótlanságot állított, amikor azt mondta, hogy Magyarország elismerte a Barátság kőolajvezeték javításának szükségességét – írja a WPolityce.pl.

Szijjártó hangsúlyozta: a vezeték működőképes, az olajszállítások leállítása Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése miatt történt.

A magyar kormány továbbra is Ukrajna szándékos tranzitblokádját „zsarolásnak” nevezi, és fenntartja az uniós támogatások blokkolását.