Döbbenetes fordulat: összejátszhat Ukrajna és Lengyelország – teljesen kiakadt Szijjártó

Aljas rágalmat terjesztenek Brüsszelben a magyarokról – Zelenszkij még a csillagokat is lehazudja az égről
Ukrajna mindent bevet ellenünk.
Váratlan húzásra szánta el magát Radosław Sikorski.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter valótlanságot állított, amikor azt mondta, hogy Magyarország elismerte a Barátság kőolajvezeték javításának szükségességét – írja a WPolityce.pl.
Szijjártó hangsúlyozta: a vezeték működőképes, az olajszállítások leállítása Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése miatt történt.
A magyar kormány továbbra is Ukrajna szándékos tranzitblokádját „zsarolásnak” nevezi, és fenntartja az uniós támogatások blokkolását.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna mindent bevet ellenünk.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.