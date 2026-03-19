Hírek
Vélemények
Hetilap
közel-keleti helyzet Liberty Media bahreini nagydíj szaúd-arábiai nagydíj Williams F1 FIA Forma-1 McLaren

Brutális számok: egyre nagyobb a feszültség, kártérítést követelnek a közel-keleti helyzet miatt

2026. március 19. 22:13

Már most dollárszázmilliókban mérhetők a veszteségek a Formula–1-es csapatok háza táján. A kétségbeesett istállók most az irányító testülethez fordulnak a versenynaptárból törölt két közel-keleti futam és a jó egy hónapos leállás okozta kiesések miatt.

Mint ismert, a közel-keleti helyzet miatt a múlt héten két érintett nagydíjat, a bahreinit és a szaúd-arábiait is törölték az idei Formula–1-es versenynaptárból. A drasztikus döntés elsődleges szempontja természetesen a versenyzők, csapatok és szurkolók biztonsága volt, ám ettől még nem elhanyagolható az anyagi „mellékszál” sem – az első számolgatások szerint ugyanis a kieső versenyhétvégék és az ezzel járó 32 napos kényszerszünet miatt már most hatalmas veszteségekkel kell szembenézniük az istállóknak.

Lando Norris száguld a McLarennel a tavalyi, Bahreini Nagydíjon – a világbajnok csapata lett az érdekérvényesítés élharcosa a közel-keleti konfliktus miatt (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)

 

Dollárszázmilliókban mérhető a közel-keleti konfliktus hatása 

A motorsport.hu cikke arról ír, hogy 

a színfalak mögött zajló matekozás brutális számokat mutat a pénzügyi veszteségek terén. A sportág vezetősége nagyságrendileg 130 millió dolláros mínusszal számolhat, amiből csak a Bahreini Nagydíj kiesése 52 milliót, Szaúd-Arábia elmaradása pedig újabb 65 milliót tesz ki, a fennmaradó összeget pedig az egyéb elmaradt forgalmi bevételek adják."

Hozzáteszik, hogy mivel a szponzorok jelentős része versenyteljesítmény és fizikai megjelenés alapján utal, a két nagydíj elmaradása azt jelenti, hogy a támogatók egyszerűen befagyasztják ezeket a kifizetéseket, így 

egyes csapatok esetében a veszteség a 20 millió dollárt is meghaladhatja.

A csapatok ennek tudatában kártérítést követelnek a nemzetközi szövetségtől (FIA), a kezdeményezés élére a két brit gigász, a konstruktőri vb-címvédő McLaren és a Williams állt. Az F1-es istállók most azt szeretnék elérni, hogy az irányító testület a két versenyhétvége törlését „vis maior” kategóriába sorolja, mert ez a hivatalos átminősítés ideiglenes mozgásteret biztosítana a költségvetési sapka szigorú rendszerében, illetve utat nyitna egy közvetlen pénzügyi támogatás felé, amely fedezné a kötelező szünet alatt is folyamatosan ketyegő fix fenntartási kiadásokat. A szakportál szerint 

a feszültségeket érzékelő F1-vezetés nyitottságot mutat a javaslatra, és a jövőbeli kifizetések egy részét az eredeti határidőknél hamarabb utalhatják át a résztvevőknek, stabilizálva a mezőny anyagi helyzetét az előre nem látható kényszerszünet idejére.

Nyitókép: MTI/AP/Bahreini belügyminisztérium

