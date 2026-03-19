Brutális számok: egyre nagyobb a feszültség, kártérítést követelnek a közel-keleti helyzet miatt

A csapatok ennek tudatában kártérítést követelnek a nemzetközi szövetségtől (FIA), a kezdeményezés élére a két brit gigász, a konstruktőri vb-címvédő McLaren és a Williams állt. Az F1-es istállók most azt szeretnék elérni, hogy az irányító testület a két versenyhétvége törlését „vis maior” kategóriába sorolja, mert ez a hivatalos átminősítés ideiglenes mozgásteret biztosítana a költségvetési sapka szigorú rendszerében, illetve utat nyitna egy közvetlen pénzügyi támogatás felé, amely fedezné a kötelező szünet alatt is folyamatosan ketyegő fix fenntartási kiadásokat. A szakportál szerint

a feszültségeket érzékelő F1-vezetés nyitottságot mutat a javaslatra, és a jövőbeli kifizetések egy részét az eredeti határidőknél hamarabb utalhatják át a résztvevőknek, stabilizálva a mezőny anyagi helyzetét az előre nem látható kényszerszünet idejére.

Nyitókép: MTI/AP/Bahreini belügyminisztérium

* * *