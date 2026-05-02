Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
BYD Manchester United heti összefoglaló Liverpool Atlético Madrid F1 Bajnokok Ligája Arsenal Premier League Szoboszlai Dominik

Szintet léphet a lengyel-magyar barátság, Szoboszlai főszerepet kaphat benne

2026. május 02. 06:48

Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei a Mandiner Sporton. Szoboszlai Dominik lengyel világklasszis társat kaphat Liverpoolban, a BL-ben ismét áll a bál a VAR miatt, miközben a Szegeden óriásgyárat építő BYD már az F1-nél kulcsol.

2026. május 02. 06:48
Hugo Ekitiké súlyos Achilles-sérülése után egyből beindultak a találgatások Liverpoolban a lehetséges csatárpótlásokról. Az egyik, első hallásra meglepő név Robert Lewandowskié, aki ugyan már 38 éves, de még mindig a legmagasabb szinten termeli a gólokat Barcelonában – a hírek szerint ráadásul a nyáron távozik a katalánoktól, és szívesen kipróbálná magát a Premier League-ben. A lengyel klasszist ráadásul ingyen szerezhetnék meg a csatárgondokkal küzdő Vörösök, ez egy ilyen pedigréjű játékos esetében még akkor is nagy lehetőség, ha a fizetési igénye továbbra sem kicsi. Lewandowski esetleges érkezése ráadásul Szoboszlai Dominikre is hatással lehetne, hiszen ahogy a Rousing The Kop liverpooli portál is rámutat, a veterán világsztár kvázi átvehetné ezt a státuszt a távozó Mohamed Szalahtól, ezzel pedig levenné a nyomást az olyan fiatal vezéregyéniségek válláról, mint Szoboszlai és Florian Wirtz, miközben útmutatást, támogatást nyújthatna nekik.

Lewandowski, Robert; Dijk, Virgil van, Liverpool, Szoboszlai
Robert Lewandowski jövőre Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik csapattársa lehet? / Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

A kínai elektromosautó-óriás az F1-ben?!

Ami eddig csak pletykaszinten jelentkezett, a héten konkrétabb fordulatot vett: a BYD megerősítette, hogy valósak a cég jövőbeli Forma–1-es tervei – olyannyira, hogy már meg is kezdődtek az egyeztetések az F1 ügyvezető igazgatójával. A kínai elektromosautó-gyártó képviseletében a cég alelnöke, Stella Li árulta el a Pekingi Motorshow-n, hogy 

már megkezdték az egyeztetéseket a Forma–1 ügyvezető igazgatójával, Stefano Domenicalival, akivel Sanghajban találkoztak. 

Li nem is tagadta: „Jó viszonyt ápolunk, folyamatosan kapcsolatban állunk. A szenvedély és a kultúra miatt szeretem a Forma–1-et, sok ember álmodozik arról, hogy egyszer ott versenyezzen.

Igazi lehetőséget jelentene a technológiánk tesztelésére”

– fogalmazott az alelnök, ami azért is érdekes, mert a BYD 2022 óta kizárólag elektromos vagy hibrid motorral ellátott járműveket gyárt, benzines autókat nem, így kérdésként felmerülhet, hosszabb távon milyen irányt venne a már idén is drámai változásokon keresztülmenő F1 a motorformulájával. A BYD-sztori magyar érintettségű történetszála, hogy a vezető kínai elektromosautó-gyártó éppen Szeged mellett építi európai óriásüzemét.

Szoboszlai Dominik: római vakáció, apró szépséghibával

Vasárnap délután az „angolok el Clásicóját”, vagyis a két húszszoros bajnok, a Manchester United és a Liverpool egymás elleni rangadóját az Old Traffordon. A Vörösök szurkolóinál ki is verte a biztosítékot, hogy a nagy meccs előtt Szoboszlai Dominik kiruccant Olaszországba egy családi villámvakációra. 

A magyar sztár felesége, Buzsik Borka Instagram-oldalán több képet is megosztott a római nyaralásról, a liverpooli drukkerek közül erre sokan számon kérték, miért pont az év mérkőzése előtt kellett elmennie nyaralni, ahelyett, hogy az összecsapásra koncentrálna.

Szoboszlai egyébként ebben az idényben csapágyasra van hajtva: a Manchester United elleni lesz az 50. tétmérkőzése klubszinten (4376 percnél jár), és a magyar válogatottban is minden alkalommal pályára lépett a jelenlegi kiírásban. Az utóbbi mérkőzéseken egy kicsit enerváltnak tűnt, ennek is szólhatott az, hogy kimenőt kapott Arne Slottól.

„A Bajnokok Ligája szégyene”

Az Atlético Madrid és az Arsenal Bajnokok Ligája-elődöntője után sajnos oly sokadszorra is az érthetetlen bírói ítéletek kerültek a fókuszba. Az 1–1-es döntetlennel véget ért rangadó legvitatottabb döntése egy visszavont 11-es volt, egy teljesen egyértelműnek tűnő szabálytalanság ellenére. Az értelmezhetetlen folyamat kívülről nagyjából így nézett ki:

  1. a madridiak részéről Hancko buktatta a csereként beállt Ezét a tizenhatoson belül, 
  2. Danny Makkelie játékvezető be is fújta a büntetőt a vendég londoniaknak, Ám
  3. a videobírós visszajátszás megtekintése után valamiért visszavonta döntését.

Az eset Angliában és Spanyolországban is nagy visszhangot kapott, többen kiemelik, az ítélet elsősorban azért szégyenteljes, mert a holland bíró 12-13 visszajátszás után törölte a büntetőt, miközben

a VAR alapelve éppen az lenne, hogy csak egyértelmű és nyilvánvaló hiba esetén avatkozik be. a Marca szerint ez a meccs egyenesen a „a Bajnokok Ligája szégyenE volt.”

A másik ágon a címvédő PSG és a trónkövetelő Bayern München az év meccsén 5–4-et játszott egymással, így mindkét párharcban a visszavágón dől el, mely csapatok jutnak a május 30-i, budapesti fináléba.

Mac Allister frontot nyitott

A liverpooli szurkolók körében osztatlan sikert aratott Alexis Mac Allister „trollkodása”, melynek áldozata Szoboszlai Dominik lett. Az argentin világbajnok a legjobb áprilisi pillanatokból készített egy Instagram-galériát, a fotósorozat éke pedig nem más, mint egy jó érzékkel elkapott lesifotó a luxusgépen édesdeden szunyókáló magyar sztárról. A képhez később maga Szoboszlai is odakommentelt, hozzászólása pedig, könnyen lehet, burkolt felhívás keringőre: 

Hohóóó, rendben, barátom, csináljuk!”

– szól szabad fordításban, ezt pedig amolyan „kölcsönkenyér visszajár” fenyegetésként is értelmezhetjük

További vicces adalék, hogy Szoboszlai kommentje után a második legtöbb kedvelést a vezetőedző Arne Slot paródiaprofiljáról érkező 

Csodálatos fiú!”

hozzászólás kapta, ami újabb pikírt utalás megannyi liverpooli drukker közkedvelt álláspontjára, miszerint a tavalyi, Premier League-bajnoki címmel záruló álomidény után az idei félresiklott szezonban Szoboszlai Dominik kis túlzással egyedül tartja az állásában a holland mestert...  

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!