05. 01.
péntek
Alexis Mac Allister Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Szóval így játszunk?! – háborút indíthat el egy Szoboszlai Dominikről posztolt lesifotó

2026. május 01. 08:26

Pont az „angol el Clásico” előtt... Római villámvakációja után ezúttal ismét egy közösségi média-poszt nyomán került a reflektorfénybe Szoboszlai Dominik, csapattársa paparazzifotója háborúért kiált.

Egész héten Anglia egyik tradicionális szuperrangadójára, „a szigetországi el Clásicóként” is emlegetett vasárnapi Manchester United–Liverpool csúcsmeccsre készül gőzerővel mindkét hússzoros bajnokcsapat. Eközben azért marad idejük a játékosoknak a mókázásra is – más kérdés, a szigorú szurkolók ezt mennyire nézik jó szemmel a Vörösök jelenlegi helyzetében és idei szezonjuk tükrében...

MAGUIRE, Harry; SZOBOSZLAI Dominik Manchester United-Liverpool futballháború
Vasárnap délután újabb fejezetéhez érkezik a Liverpool és a Manchester United futballháborúja – meglehet, Szoboszlai Dominikkel és Harry Maguire-rel a középpontban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Ez háborúért kiált

Mint arról mi is beszámoltunk, Szoboszlai Dominiket például sokan megszólták, amiért éppen a nagy derbi előtt ruccant ki családjával egy római villámvakációra, noha valószínűleg pont ő nem érdemelné meg a kritikákat azok után, hogy az egész idényben fáradhatatlanul viszi a hátán a szenvedő csapatot. 

A magyar játékmester most újra a figyelem középpontjába került, ismét csak a közösségi médiának „köszönhetően.”

Ezúttal barátja és csapattársa, Alexis Mac Allister készített egy kis Instagram-galériát a legjobb áprilisi pillanatokból, melynek negyedik darabja nem más, mint egy jó érzékkel elkapott lesifotó a luxusgépen édesdeden szunyókáló Szoboszlairól. 

A kép természetesen osztatlan sikert aratott világszerte, főleg, miután maga Szoboszlai is mellékommentelt, hiszen hozzászólása, könnyen lehet, burkolt felhívás keringőre: 

Hohóóó, rendben, barátom, csináljuk!”

– szól szabad fordításban, ezt pedig amolyan „kölcsönkenyér visszajár” fenyegetésként is értelmezhetjük.

„Arne Slot” is feltűnik a színen

További vicces adalék, hogy Szoboszlai kommentje után a második legtöbb kedvelést a vezetőedző Arne Slot paródiaprofiljáról érkező 

Csodálatos fiú!”

hozzászólás kapta, ami újabb pikírt utalás megannyi liverpooli drukker közkedvelt álláspontjára, miszerint a tavalyi, Premier League-bajnoki címmel záruló álomidény után az idei félresiklott szezonban Szoboszlai Dominik kis túlzással egyedül tartja az állásában a holland mestert...

A luxusgépen szundikáló Szoboszlai Dominik és a paparazzifotóhoz dukáló „kommentharc” (Forrás: Instagram/alemacallister)

A világklasszis magyar középpályás nemrég az Everton elleni városi derbin éppen a 100. PL-mérkőzését játszotta, a kulcsfontosságú győzelemhez stílusosan egy drámai, 100. perces gólpasszal járult hozzá. A vasárnapi összecsapás magyar idő szerint 16:30-kor kezdődik az Old Traffordon.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan 

