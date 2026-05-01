Szóval így játszunk?! – háborút indíthat el egy Szoboszlai Dominikről posztolt lesifotó

Egész héten Anglia egyik tradicionális szuperrangadójára, „a szigetországi el Clásicóként” is emlegetett vasárnapi Manchester United–Liverpool csúcsmeccsre készül gőzerővel mindkét hússzoros bajnokcsapat. Eközben azért marad idejük a játékosoknak a mókázásra is – más kérdés, a szigorú szurkolók ezt mennyire nézik jó szemmel a Vörösök jelenlegi helyzetében és idei szezonjuk tükrében...

Vasárnap délután újabb fejezetéhez érkezik a Liverpool és a Manchester United futballháborúja – meglehet, Szoboszlai Dominikkel és Harry Maguire-rel a középpontban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Ez háborúért kiált

Mint arról mi is beszámoltunk, Szoboszlai Dominiket például sokan megszólták, amiért éppen a nagy derbi előtt ruccant ki családjával egy római villámvakációra, noha valószínűleg pont ő nem érdemelné meg a kritikákat azok után, hogy az egész idényben fáradhatatlanul viszi a hátán a szenvedő csapatot.