Új korszak a rendőrségnél: átfogó reformot ígér a frissen kinevezett főkapitány

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök Pósfai Gábor belügyminiszter javaslatára Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki az Országos Rendőr-főkapitányság élére. Az új országos rendőrfőkapitány 2026. június 9-én, ünnepélyes keretek között vette át megbízólevelét Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban, ahol Balogh János altábornagy átadta számára a csapatzászlót is.

A leköszönő főkapitány beszédében hangsúlyozta, hogy nyolc év és nyolc napos vezetői időszaka alatt egy erősebb, határozottabb és ellenállóbb rendőrségi szervezetet sikerült kialakítani. Eredményeit értékelve köszönetet mondott az állománynak, és sok sikert kívánt utódjának, kiemelve a közös szolgálat során szerzett tapasztalatok és eredmények jelentőségét.