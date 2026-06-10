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országos rendőr - főkapitányság pósfai gábor mecser tamás Magyar Péter

Új korszak a rendőrségnél: átfogó reformot ígér a frissen kinevezett főkapitány

2026. június 10. 15:56

Mecser Tamás elmondta a terveit.

2026. június 10. 15:56
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Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök Pósfai Gábor belügyminiszter javaslatára Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki az Országos Rendőr-főkapitányság élére. Az új országos rendőrfőkapitány 2026. június 9-én, ünnepélyes keretek között vette át megbízólevelét Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban, ahol Balogh János altábornagy átadta számára a csapatzászlót is. 

A leköszönő főkapitány beszédében hangsúlyozta, hogy nyolc év és nyolc napos vezetői időszaka alatt egy erősebb, határozottabb és ellenállóbb rendőrségi szervezetet sikerült kialakítani. Eredményeit értékelve köszönetet mondott az állománynak, és sok sikert kívánt utódjának, kiemelve a közös szolgálat során szerzett tapasztalatok és eredmények jelentőségét.

A belügyminiszter ismertetése szerint Mecser Tamás tapasztalt, elhivatott nyomozó, 

aki kulcsszerepet kap a rendőrség megújításában.

Feladatai közé tartozik a rendőri hivatás megbecsülésének helyreállítása, a munkakörülmények javítása, az állomány elvándorlásának megállítása, valamint az alulról érkező kezdeményezések támogatása. A miniszter egyúttal biztosította az új vezetőt a kormány teljes támogatásáról – írja az InfoStart

Mecser Tamás beszédében a rendőrséget egy precízen működő rendszerhez hasonlította, ahol minden szereplő munkája nélkülözhetetlen. Kiemelte, hogy vezetőként közvetlen kapcsolatban kíván maradni a mindennapi működéssel, és nem távolról irányítja majd a szervezetet. Legfontosabb céljaként a rendőri hivatás presztízsének helyreállítását nevezte meg, amelynek alapját a tisztesség, az emberség és a jogszabályok következetes betartása jelenti.

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Nyitókép: Police.hu

Összesen 8 komment

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Alte
2026. június 10. 16:49
Nem olvastam, hogy terve lenne a közbiztonság növelés, az utcai jelenlét fokozása. Azt persze szeretné ha növekedne a rendőrség megbecsülése. Szerintem ezzel a kettővel hozzájárulhatnának ehhez.
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 10. 16:17
A rendőrségnél mindig új tervek vannak, csak a bűnözők a régiek.
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4
0
Majdmegmondom
2026. június 10. 16:14
Azt hittem, hogy lesz valami konkrétum. Nyugati mintára migránsok elől futás, időseket, fehéreket, nőket terrorizálás...
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7
0
elcapo-3
2026. június 10. 16:13
Ez a decathlonos fasz meg a reform? Bécsben élt évekig a köcsög!
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6
0
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