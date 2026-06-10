Új korszak a rendőrségnél: átfogó reformot ígér a frissen kinevezett főkapitány

Magyar Péter felmentette az országos rendőrfőkapitányt, majd azonnal kinevezte az utódját
Kiderült, hogy Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével.
Mecser Tamás elmondta a terveit.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök Pósfai Gábor belügyminiszter javaslatára Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki az Országos Rendőr-főkapitányság élére. Az új országos rendőrfőkapitány 2026. június 9-én, ünnepélyes keretek között vette át megbízólevelét Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban, ahol Balogh János altábornagy átadta számára a csapatzászlót is.
A leköszönő főkapitány beszédében hangsúlyozta, hogy nyolc év és nyolc napos vezetői időszaka alatt egy erősebb, határozottabb és ellenállóbb rendőrségi szervezetet sikerült kialakítani. Eredményeit értékelve köszönetet mondott az állománynak, és sok sikert kívánt utódjának, kiemelve a közös szolgálat során szerzett tapasztalatok és eredmények jelentőségét.
A belügyminiszter ismertetése szerint Mecser Tamás tapasztalt, elhivatott nyomozó,
aki kulcsszerepet kap a rendőrség megújításában.
Feladatai közé tartozik a rendőri hivatás megbecsülésének helyreállítása, a munkakörülmények javítása, az állomány elvándorlásának megállítása, valamint az alulról érkező kezdeményezések támogatása. A miniszter egyúttal biztosította az új vezetőt a kormány teljes támogatásáról – írja az InfoStart.
Mecser Tamás beszédében a rendőrséget egy precízen működő rendszerhez hasonlította, ahol minden szereplő munkája nélkülözhetetlen. Kiemelte, hogy vezetőként közvetlen kapcsolatban kíván maradni a mindennapi működéssel, és nem távolról irányítja majd a szervezetet. Legfontosabb céljaként a rendőri hivatás presztízsének helyreállítását nevezte meg, amelynek alapját a tisztesség, az emberség és a jogszabályok következetes betartása jelenti.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, hogy Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével.
Nyitókép: Police.hu