Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Liverpool Barcelona

A Fraditól távozó Robbie Keane-t Dél-Koreában kapták lencsevégre

2026. június 09. 14:43

A világ másik végén tűnt fel, miután két helyről is kikosarazták. Azt azonban továbbra sem tudni, a Fradi után hol folytatja Robbie Keane.

2026. június 09. 14:43
null

Egyelőre nem talált magának csapatot a Ferencvárosnál felmondó Robbie Keane, aki gyors egymásutánban két olyan klub kispadját is elbukta a Fraditól való távozása után, amelyre a hírek szerint ő lett volna az egyik fő jelölt. „Álomhelyén”, a Celticnél például a drukkerek torpedózták meg a kinevezését korábbi izraeli szerepvállalása miatt – a skót rekordbajnok vezetése a szurkolók tiltakozása után végül meghosszabbította a glasgow-iakat legutóbb bajnoki címig vezető 74 éves Martin O'Neill vezetőedzői szerződését –, míg a másik esélyes klub, a Slovan Bratislava időközben Yaya Tourét tette meg trénerének. Keane-t így most jobb híján a világ másik felén, Dél-Koreában kapták lencsevégre.

KEANE, Robbie Fradi
Egyelőre nem tudni, a Fradi után hol folytatja Robbie Keane (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt is ajánljuk a témában

A Fraditól Szöulig

Az ír szakember egy meglehetősen furcsa gálaeseményen vett részt Szöulban: a találkozón a Barcelona és a Liverpool legendái csaptak össze egymással, ám utóbbiak csak „nem hivatalosan”. Az angol klub ugyanis a korábbi hasonló rendezvényekkel ellentétben ezúttal valamiért nem adta a nevét az eseményhez, így viszont az egykori ikonok sem szerepelhettek a megszokott Liverpool Legends néven – papíron így végül Reds Football Clubként léptek pályára olyan nevekkel, mint 

  • Keane,
  • Steven Gerrard,
  • vagy Dirk Kuyt. 

A mérkőzést egyébként 8–3-ra a többek között Andrés Iniesta, Jordi Alba, Javier Mascherano fémjelezte katalánok nyerték (utóbbi játszott a 'Poolban is, de ezúttal a Barcát képviselte). A három angol találat egyikét Robbie Keane szerezte csereként beállva, majd közösségi oldalára csak ennyit írt ki:

Csodálatos néhány nap Dél-Koreában!”

Arról, hogy a Ferencvárosól távozó szakember hol köthet ki a bebukott kispadok után, egyelőre nincs hír. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!