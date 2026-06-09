A Fraditól távozó Robbie Keane-t Dél-Koreában kapták lencsevégre

Egyelőre nem talált magának csapatot a Ferencvárosnál felmondó Robbie Keane, aki gyors egymásutánban két olyan klub kispadját is elbukta a Fraditól való távozása után, amelyre a hírek szerint ő lett volna az egyik fő jelölt. „Álomhelyén”, a Celticnél például a drukkerek torpedózták meg a kinevezését korábbi izraeli szerepvállalása miatt – a skót rekordbajnok vezetése a szurkolók tiltakozása után végül meghosszabbította a glasgow-iakat legutóbb bajnoki címig vezető 74 éves Martin O'Neill vezetőedzői szerződését –, míg a másik esélyes klub, a Slovan Bratislava időközben Yaya Tourét tette meg trénerének. Keane-t így most jobb híján a világ másik felén, Dél-Koreában kapták lencsevégre.

Egyelőre nem tudni, a Fradi után hol folytatja Robbie Keane (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)