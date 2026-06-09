A Fraditól távozó Robbie Keane-t Dél-Koreában kapták lencsevégre

Kínos: a Celtic-szurkolók nem kérnek a Fraditól távozó Robbie Keane-ből
Korábbi szerepvállalása miatt, politikai okokból.
A világ másik végén tűnt fel, miután két helyről is kikosarazták. Azt azonban továbbra sem tudni, a Fradi után hol folytatja Robbie Keane.
Egyelőre nem talált magának csapatot a Ferencvárosnál felmondó Robbie Keane, aki gyors egymásutánban két olyan klub kispadját is elbukta a Fraditól való távozása után, amelyre a hírek szerint ő lett volna az egyik fő jelölt. „Álomhelyén”, a Celticnél például a drukkerek torpedózták meg a kinevezését korábbi izraeli szerepvállalása miatt – a skót rekordbajnok vezetése a szurkolók tiltakozása után végül meghosszabbította a glasgow-iakat legutóbb bajnoki címig vezető 74 éves Martin O'Neill vezetőedzői szerződését –, míg a másik esélyes klub, a Slovan Bratislava időközben Yaya Tourét tette meg trénerének. Keane-t így most jobb híján a világ másik felén, Dél-Koreában kapták lencsevégre.
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Korábbi szerepvállalása miatt, politikai okokból.
Az ír szakember egy meglehetősen furcsa gálaeseményen vett részt Szöulban: a találkozón a Barcelona és a Liverpool legendái csaptak össze egymással, ám utóbbiak csak „nem hivatalosan”. Az angol klub ugyanis a korábbi hasonló rendezvényekkel ellentétben ezúttal valamiért nem adta a nevét az eseményhez, így viszont az egykori ikonok sem szerepelhettek a megszokott Liverpool Legends néven – papíron így végül Reds Football Clubként léptek pályára olyan nevekkel, mint
A mérkőzést egyébként 8–3-ra a többek között Andrés Iniesta, Jordi Alba, Javier Mascherano fémjelezte katalánok nyerték (utóbbi játszott a 'Poolban is, de ezúttal a Barcát képviselte). A három angol találat egyikét Robbie Keane szerezte csereként beállva, majd közösségi oldalára csak ennyit írt ki:
Csodálatos néhány nap Dél-Koreában!”
Arról, hogy a Ferencvárosól távozó szakember hol köthet ki a bebukott kispadok után, egyelőre nincs hír.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert