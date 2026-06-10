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Tisza Párt Magyarország Magyar Péter gyermekvédelem gyermek

Itt a vége

2026. június 10. 17:34

Ám a várépítés nem lesz könnyű.

2026. június 10. 17:34
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Muhari Judit
Muhari Judit
Népszava

„Megrendítő beszéddel kezdett Magyar Péter: egy öngyilkosságba menekült bántalmazott fiú sorsán keresztül mutatta be a gyermekvédelmi rendszer összeomlását, de akár kiválaszthatott volna egy szexuálisan végsőkig kihasznált fiatalt, vagy másfél évig kórházi ágyban vegetáló kisbabát is.

Ám a várépítés nem lesz könnyű. Épp a napokban derült ki, hogy pár éve egy nyugat-magyarországi speciális gyermekotthonban rendszeresen szidalmazták és bántalmazták a gyerekeket, éjszakába nyúló takaríttatással, órákig tartó sarokba állítással, éheztetéssel büntették őket. Biztosan van most is számos hasonló történet, vagy korábbi eltussolt gyalázat. Ám már nem az lesz a szégyen, ha a dolgozók jelentik ezeket és kiderül az igazság, hanem az, ha elhallgatják.

Egy valami viszont nem változik, és az a Fidesz népmesébe illő szerepe. Mindig szembe állnak főhőssel, álnokok, hazugok, hataloméhesek. Azt mondta Gulyás Gergely, a párt frakcióvezetője: az elmúlt 16 évben lényegesen jobbak lettek a gyermekek esélyei, mint korábban, elévülhetetlenné tették a gyermekek elleni bűncselekményeket, jobb lett a jelzőrendszer és a felderítés.

Hosszú volt ez a mese, de most itt a vége, fuss el véle. Ha nem hiszed, járj utána.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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Sorrend:
bbszaiff-2
2026. június 10. 19:17
Igen. Ha a meglévő anyagból akartok várat építeni akkor az szarvár lesz. Vádaskodásból, hazudozásból, gyülöletböl csak azt lehet .
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1
0
westend
2026. június 10. 19:04
"...vagy korábbi eltussolt gyalázat" - van persze. Például aki apaként intézetbe adással fenyegeti meg a gyerekeit, mert az anyjukat börtönbe juttatja. Vagy esetleg öngyilkosságot játszik előttük. Ja, ez nem is intézetben történt. Elég hozzá egy farizeus pojáca...
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4
0
bbcord
2026. június 10. 19:00
Az utolsó bekezdés beismerés?
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3
0
westend
2026. június 10. 18:49
nem gondoltam hogy a batkánál is van ostobább a népszagába irkálók között...
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7
0
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