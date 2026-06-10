Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Ám a várépítés nem lesz könnyű.
„Megrendítő beszéddel kezdett Magyar Péter: egy öngyilkosságba menekült bántalmazott fiú sorsán keresztül mutatta be a gyermekvédelmi rendszer összeomlását, de akár kiválaszthatott volna egy szexuálisan végsőkig kihasznált fiatalt, vagy másfél évig kórházi ágyban vegetáló kisbabát is.
Ám a várépítés nem lesz könnyű. Épp a napokban derült ki, hogy pár éve egy nyugat-magyarországi speciális gyermekotthonban rendszeresen szidalmazták és bántalmazták a gyerekeket, éjszakába nyúló takaríttatással, órákig tartó sarokba állítással, éheztetéssel büntették őket. Biztosan van most is számos hasonló történet, vagy korábbi eltussolt gyalázat. Ám már nem az lesz a szégyen, ha a dolgozók jelentik ezeket és kiderül az igazság, hanem az, ha elhallgatják.
Egy valami viszont nem változik, és az a Fidesz népmesébe illő szerepe. Mindig szembe állnak főhőssel, álnokok, hazugok, hataloméhesek. Azt mondta Gulyás Gergely, a párt frakcióvezetője: az elmúlt 16 évben lényegesen jobbak lettek a gyermekek esélyei, mint korábban, elévülhetetlenné tették a gyermekek elleni bűncselekményeket, jobb lett a jelzőrendszer és a felderítés.
Hosszú volt ez a mese, de most itt a vége, fuss el véle. Ha nem hiszed, járj utána.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala