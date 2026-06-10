„Megrendítő beszéddel kezdett Magyar Péter: egy öngyilkosságba menekült bántalmazott fiú sorsán keresztül mutatta be a gyermekvédelmi rendszer összeomlását, de akár kiválaszthatott volna egy szexuálisan végsőkig kihasznált fiatalt, vagy másfél évig kórházi ágyban vegetáló kisbabát is.

Ám a várépítés nem lesz könnyű. Épp a napokban derült ki, hogy pár éve egy nyugat-magyarországi speciális gyermekotthonban rendszeresen szidalmazták és bántalmazták a gyerekeket, éjszakába nyúló takaríttatással, órákig tartó sarokba állítással, éheztetéssel büntették őket. Biztosan van most is számos hasonló történet, vagy korábbi eltussolt gyalázat. Ám már nem az lesz a szégyen, ha a dolgozók jelentik ezeket és kiderül az igazság, hanem az, ha elhallgatják.