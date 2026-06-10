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Magyarország MCC oktatás

Az MCC független magánalapítványként a jövőben is folytatni kívánja működését

2026. június 10. 16:52

„Felelősséggel tartozunk a nálunk tanuló több ezer diákért” – írták.

2026. június 10. 16:52
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Az MCC szerdán új bejegyzést tett közzé a Facebookon arról, hogy a későbbiekben is folytatni kívánja a korábban kitűzött munkáját.

„Az MCC kuratóriuma és alapítója figyelemmel kíséri a kormány által benyújtott legfrissebb KEKVA-kat is érintő törvényjavaslatot.

Felelősséggel tartozunk a nálunk tanuló több ezer diákért és az elmúlt harminc év egyedülálló oktatási eredményeiért, ezért mindent megteszünk, hogy a tehetséggondozó tevékenységünk folytatódhasson.

Az MCC független magánalapítványként a jövőben is folytatni kívánja küldetését, garantálva a magas szintű szakmai munka folytonosságát” – írták.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
massivement6
2026. június 10. 18:56
Ha a jobbágyok el akarják tartani a moszkovita narancsfoximaxit a jövedelmükből, oké. A MOL és a Richter részvényeket meg az ellopott pénzt adják vissza az államnak. Tetves büdös fideszes tolvajfèrgek, bilincs, bilincs, rács, gecc!
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0
0
antoniosalazar
2026. június 10. 18:07
Szép baleset lesz állami pénz nélkül.
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1
3
Vata Aripeit
2026. június 10. 17:47
Helyes.
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1
0
aknaib
2026. június 10. 17:14
Hajrá MCC!💪👏❤️
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5
0
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