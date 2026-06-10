Az MCC független magánalapítványként a jövőben is folytatni kívánja működését

Az MCC szerdán új bejegyzést tett közzé a Facebookon arról, hogy a későbbiekben is folytatni kívánja a korábban kitűzött munkáját.

„Az MCC kuratóriuma és alapítója figyelemmel kíséri a kormány által benyújtott legfrissebb KEKVA-kat is érintő törvényjavaslatot.