Az MCC független magánalapítványként a jövőben is folytatni kívánja működését

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
„Felelősséggel tartozunk a nálunk tanuló több ezer diákért” – írták.
Az MCC szerdán új bejegyzést tett közzé a Facebookon arról, hogy a későbbiekben is folytatni kívánja a korábban kitűzött munkáját.
„Az MCC kuratóriuma és alapítója figyelemmel kíséri a kormány által benyújtott legfrissebb KEKVA-kat is érintő törvényjavaslatot.
Felelősséggel tartozunk a nálunk tanuló több ezer diákért és az elmúlt harminc év egyedülálló oktatási eredményeiért, ezért mindent megteszünk, hogy a tehetséggondozó tevékenységünk folytatódhasson.
Az MCC független magánalapítványként a jövőben is folytatni kívánja küldetését, garantálva a magas szintű szakmai munka folytonosságát” – írták.
Nyitókép: Facebook