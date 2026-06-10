Döbbenetes botrány Kanadában: 17 évig repülhetett hamis jogosítvánnyal egy Air Canada-kapitány

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A pilóta utasszállító gépek százait vezette, miközben milliós fizetést vett fel, június végén kell bíróság elé állnia.
Súlyos csalási ügy rázta meg Kanada légiközlekedését: a hatóságok szerint egy Air Canada-kapitány 17 éven át repülhetett úgy, hogy nem rendelkezett a munkaköréhez szükséges jogosítvánnyal. A BBC cikke szerint a pilóta ez idő alatt utasszállító gépek százait vezette, miközben milliós fizetést vett fel.
A vád szerint a 59 éves Geoffrey Wall még 2009-ben, kapitánnyá történő előléptetésekor hamisított dokumentumokkal igazolta képesítését. A kanadai szabályok szerint
ehhez egy speciális légitársasági pilótaengedélyre van szükség, amelynek megszerzéséhez több vizsgát is teljesíteni kell.
A hatóságok szerint Wall ennek ellenére 17 éven keresztül repülhetett kapitányként. Ezalatt mintegy 900 belföldi és nemzetközi járatot teljesített különböző Boeing típusú repülőgépeken, és jelentős összeget keresett a légitársaságnál.
Az ügyre egy tavalyi rutinellenőrzés során derült fény, amikor eltéréseket találtak a pilóta engedélyeivel kapcsolatban. A vizsgálatot a kanadai közlekedési hatóság indította el, majd a rendőrség is bekapcsolódott az ügybe. A nyomozók szerint a benyújtott dokumentum hamisítvány volt. A rendőrség hét vádpontban emelt eljárást a pilóta ellen, köztük csalás, okirat-hamisítás és hamis dokumentum birtoklása miatt.
A férfinak június végén kell bíróság elé állnia.
Az Air Canada közölte: amint kiderült a visszaélés, azonnal felfüggesztették a pilótát, és önként értesítették a hatóságokat. A légitársaság hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága nem forgott veszélyben, mivel valamennyi pilóta félévente kötelező szakmai alkalmassági vizsgán vesz részt.
A kanadai rendőrség szerint az eset jól mutatja, hogy a csalások akár hosszú éveken át is rejtve maradhatnak. Mint fogalmaztak: előbb-utóbb azonban minden megtévesztés utoléri az elkövetőjét.
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