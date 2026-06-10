Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kanada geoffrey wall air canada

Döbbenetes botrány Kanadában: 17 évig repülhetett hamis jogosítvánnyal egy Air Canada-kapitány

2026. június 10. 17:49

A pilóta utasszállító gépek százait vezette, miközben milliós fizetést vett fel, június végén kell bíróság elé állnia.

2026. június 10. 17:49
null

Súlyos csalási ügy rázta meg Kanada légiközlekedését: a hatóságok szerint egy Air Canada-kapitány 17 éven át repülhetett úgy, hogy nem rendelkezett a munkaköréhez szükséges jogosítvánnyal. A BBC cikke szerint a pilóta ez idő alatt utasszállító gépek százait vezette, miközben milliós fizetést vett fel.

A vád szerint a 59 éves Geoffrey Wall még 2009-ben, kapitánnyá történő előléptetésekor hamisított dokumentumokkal igazolta képesítését. A kanadai szabályok szerint 

ehhez egy speciális légitársasági pilótaengedélyre van szükség, amelynek megszerzéséhez több vizsgát is teljesíteni kell.

A hatóságok szerint Wall ennek ellenére 17 éven keresztül repülhetett kapitányként. Ezalatt mintegy 900 belföldi és nemzetközi járatot teljesített különböző Boeing típusú repülőgépeken, és jelentős összeget keresett a légitársaságnál.

Egy rutinellenőrzés során bukott le

Az ügyre egy tavalyi rutinellenőrzés során derült fény, amikor eltéréseket találtak a pilóta engedélyeivel kapcsolatban. A vizsgálatot a kanadai közlekedési hatóság indította el, majd a rendőrség is bekapcsolódott az ügybe. A nyomozók szerint a benyújtott dokumentum hamisítvány volt. A rendőrség hét vádpontban emelt eljárást a pilóta ellen, köztük csalás, okirat-hamisítás és hamis dokumentum birtoklása miatt. 

A férfinak június végén kell bíróság elé állnia.

Az Air Canada közölte: amint kiderült a visszaélés, azonnal felfüggesztették a pilótát, és önként értesítették a hatóságokat. A légitársaság hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága nem forgott veszélyben, mivel valamennyi pilóta félévente kötelező szakmai alkalmassági vizsgán vesz részt.

A kanadai rendőrség szerint az eset jól mutatja, hogy a csalások akár hosszú éveken át is rejtve maradhatnak. Mint fogalmaztak: előbb-utóbb azonban minden megtévesztés utoléri az elkövetőjét.

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 10. 19:24
Jol vegezte a munkajat, akkor meg nincs itt semmi latnivalo
Válasz erre
0
0
kampman
2026. június 10. 19:08
Ez kb. ahhoz a South Park-jelenethez hasonlíthatóan abszurd, amikor a férj több évnyi együttélés után jön rá, hogy a felesége "hajléktalan" Ennyi erővel már oda is adhatták volna neki a jogsit.
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. június 10. 18:50
Wall 1998-ban kezdte pályafutását, és 2009-ben léptették elő kapitánynak, ekkor pedig légitársasági szállító pilóta jogosítványra (ATPL) volt szüksége, amellyel állítólag nem rendelkezett, közölte a rendőrség. Állítólag hamis jogosítványt használt fel az Air Canada és a Transport Canada megtévesztésére kapitányi pályafutása során, és ezt egy hamis rendőrségi bejelentésben is megpróbálta eltitkolni. Viszont összesen 28 évig biztonságosan repült, tehát jó pilóta volt. Nyugodtan oda is adhatták volna neki a hiányzó jogsit.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. június 10. 18:43
A szabály az szabály, hiányzott egy pecsét, elkapták a pöcsét.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!