Döbbenetes botrány Kanadában: 17 évig repülhetett hamis jogosítvánnyal egy Air Canada-kapitány

Súlyos csalási ügy rázta meg Kanada légiközlekedését: a hatóságok szerint egy Air Canada-kapitány 17 éven át repülhetett úgy, hogy nem rendelkezett a munkaköréhez szükséges jogosítvánnyal. A BBC cikke szerint a pilóta ez idő alatt utasszállító gépek százait vezette, miközben milliós fizetést vett fel.

A vád szerint a 59 éves Geoffrey Wall még 2009-ben, kapitánnyá történő előléptetésekor hamisított dokumentumokkal igazolta képesítését. A kanadai szabályok szerint