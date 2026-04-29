Ukrajna is részt vesz az európai csúcstalálkozón: meghívást kapott egy tengerentúli nagyhatalom is

A Portfolio arról ír, hogy meghívta a kanadai miniszterelnököt az Európai Politikai Közösség következő csúcstalálkozójára az Európai Tanács elnöke kedden. Hozzáteszik: António Costa közösségi oldalán jelentette be, hogy meghívta Mark Carney-t a május 4-5.-i jereváni megbeszélésre. Ez az első alkalom, hogy egy nem európai ország is részt vesz az Európai Politikai Közösség találkozóján – hangsúlyozzák.

Európa és Kanada több mint hasonló gondolkodású partnerek,

együtt globális szövetséget építenek a béke, a közös jólét és a multilateralizmus védelmére” – írta bejegyzésében az európai uniós tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.