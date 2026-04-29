Ukrajna is részt vesz az európai csúcstalálkozón: meghívást kapott egy tengerentúli nagyhatalom is

Kanada összefogott négy európai nagyhatalommal, majd kőkemény morális kioktatást intéztek Izrael felé
Izraelt Libanonból bombázzák, de nem támadhatnak a nyugatiak szerint, mert az szörnyű következménnyel jár.
Ez az első alkalom, hogy nem európai ország is részt vesz az Európai Politikai Közösség találkozóján.
A Portfolio arról ír, hogy meghívta a kanadai miniszterelnököt az Európai Politikai Közösség következő csúcstalálkozójára az Európai Tanács elnöke kedden. Hozzáteszik: António Costa közösségi oldalán jelentette be, hogy meghívta Mark Carney-t a május 4-5.-i jereváni megbeszélésre. Ez az első alkalom, hogy egy nem európai ország is részt vesz az Európai Politikai Közösség találkozóján – hangsúlyozzák.
Európa és Kanada több mint hasonló gondolkodású partnerek,
együtt globális szövetséget építenek a béke, a közös jólét és a multilateralizmus védelmére” – írta bejegyzésében az európai uniós tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.
Mint kiderült, az Európai Politikai Közösség májusi csúcstalálkozóján közel 50 állam-, illetve kormányfő vesz részt, köztük
az uniós tagállamok mellett, Nagy-Britannia, Norvégia, Svájc és Ukrajna képviselői.
Az Európai Tanács tájékoztatása szerint a „Jövő építése: egység és stabilitás Európában” mottó alatt szervezett eseményen a vezetők a szorosabb együttműködés lehetőségeiről beszélnek majd
„a demokratikus ellenálló képesség erősítése (!), az összekapcsoltság előmozdítása, valamint a gazdasági és energiabiztonság megerősítése érdekében” – jelentsen ez bármit is.
Szerintük Európai Politikai Közösség célja, hogy „előmozdítsa a politikai párbeszédet és együttműködést a közös érdekű kérdések megoldása érdekében, illetve megerősítse az európai kontinens biztonságát, stabilitását és jólétét”.
Nyitókép: Dave Chan / AFP