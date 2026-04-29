04. 29.
szerda
európai tanács kanada antónio costa európai politikai közösség ukrajna

Ukrajna is részt vesz az európai csúcstalálkozón: meghívást kapott egy tengerentúli nagyhatalom is

2026. április 29. 06:47

Ez az első alkalom, hogy nem európai ország is részt vesz az Európai Politikai Közösség találkozóján.

A Portfolio arról ír, hogy meghívta a kanadai miniszterelnököt az Európai Politikai Közösség következő csúcstalálkozójára az Európai Tanács elnöke kedden. Hozzáteszik: António Costa közösségi oldalán jelentette be, hogy meghívta Mark Carney-t a május 4-5.-i jereváni megbeszélésre. Ez az első alkalom, hogy egy nem európai ország is részt vesz az Európai Politikai Közösség találkozóján – hangsúlyozzák.

Európa és Kanada több mint hasonló gondolkodású partnerek, 

együtt globális szövetséget építenek a béke, a közös jólét és a multilateralizmus védelmére” – írta bejegyzésében az európai uniós tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.

Mint kiderült, az Európai Politikai Közösség májusi csúcstalálkozóján közel 50 állam-, illetve kormányfő vesz részt, köztük

 az uniós tagállamok mellett, Nagy-Britannia, Norvégia, Svájc és Ukrajna képviselői.

Az Európai Tanács tájékoztatása szerint a „Jövő építése: egység és stabilitás Európában” mottó alatt szervezett eseményen a vezetők a szorosabb együttműködés lehetőségeiről beszélnek majd 

„a demokratikus ellenálló képesség erősítése (!), az összekapcsoltság előmozdítása, valamint a gazdasági és energiabiztonság megerősítése érdekében” – jelentsen ez bármit is.

Szerintük Európai Politikai Közösség célja, hogy „előmozdítsa a politikai párbeszédet és együttműködést a közös érdekű kérdések megoldása érdekében, illetve megerősítse az európai kontinens biztonságát, stabilitását és jólétét”.

Nyitókép: Dave Chan / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
formaegy-2
2026. április 29. 07:29
„Jövő építése: egység és stabilitás Európában” Én másképpen nevezném. A Hitler2 Birodalom létrehozása.
gyzoltan-2
2026. április 29. 07:06
"Ukrajna is részt vesz az európai csúcstalálkozón: meghívást kapott egy tengerentúli nagyhatalom is" Sejtésem sincs, nem tudok rájönni, hogy mitől érzek viszolygást, már a cikk címétől is..?!
recipp
2026. április 29. 07:02
Ájrópa erős ,embere meg ,szájában Putyin fasával épp megújul nemzetthyleg Orbán: Nem kirekesztő, szeretetkampányt vittünk Hát mondjuk a hibáitokkal való szembenézés az első lépés. Látom remekül sikerült. Az ominózus kivégzős videó is gondolom pusztán a szeretet jegyében készült. Az valami vérlázitó volt 😡Ocsmány buta ....és nem döltünk be neki. szürreális ez az egész. a nárcisztikus viselkedés minden pontját hozzák Az.. 🤣 Háború, Brüsszel, Ukrajna, háború, háború... micsoda szeretet Végülis nem kirekesztő azt mondani az ország miniszter elnökének, hogy 2,5 millió ember tartozik a nemzeti oldalhoz a többi már nem tekintendő a nemzet részének. Szóval (kiragadott példa), amikor járta az országot és óbégatott , hogy: "az ukránok szekerét toljátok..." az szeretetország volt. (???) Ha ez volt a szeretetkampány, milyen lett volna a kirekesztőkampány? Mi lett volna, ha gyűlöletkampányt visznek?!
