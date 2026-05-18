Az orosz erők megsemmisítő erejű válaszcsapást mértek Ukrajna kritikus infrastruktúrájára

Komoly ukrán támadás érte Moszkvát, halottak is vannak
Hatalmas mennyiségű ukrán drón támadt Oroszországra.
A védelmi tárca kiemelte, hogy a támadás válasz volt az Oroszország területén elkövetett ukrán „terrortámadásokra”.
Ukrán létesítményeket ért támadás az elmúlt napon. Hadiüzemekre, emellett az energetikai és üzemanyag-ellátási, a közlekedési és a kikötői infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira és katonai repülőterekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg– számolt be róla a moszkvai védelmi minisztérium hétfőn, írja az Index.
A védelmi tárca szerint a nagy hatótávolságú, szárazföldi, légi és tengeri indítású fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az Oroszország területén található polgári célpontok ellen elkövetett ukrán „terrortámadásokra”. A hétfői hadijelentés szerint
az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1070 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A minisztérium a megsemmisített haditechnikai eszközök között felsorolt 12 páncélozott harcjárművet, egy francia Caesar 155 milliméteres önjáró tarackot, egy Grad rakéta-sorozatvetőt, öt irányított légibombát, illetve 265 repülőgépszerű pilóta nélküli légi járművet és mindemellett egy legénység nélküli motorcsónakot.
