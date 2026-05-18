erő támadás orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Az orosz erők megsemmisítő erejű válaszcsapást mértek Ukrajna kritikus infrastruktúrájára

2026. május 18. 18:10

A védelmi tárca kiemelte, hogy a támadás válasz volt az Oroszország területén elkövetett ukrán „terrortámadásokra”.

Ukrán létesítményeket ért támadás az elmúlt napon. Hadiüzemekre, emellett az energetikai és üzemanyag-ellátási, a közlekedési és a kikötői infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira és katonai repülőterekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg– számolt be róla a moszkvai védelmi minisztérium hétfőn, írja az Index.

A védelmi tárca szerint a nagy hatótávolságú, szárazföldi, légi és tengeri indítású fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az Oroszország területén található polgári célpontok ellen elkövetett ukrán „terrortámadásokra”. A hétfői hadijelentés szerint 

az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1070 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A minisztérium a megsemmisített haditechnikai eszközök között felsorolt 12 páncélozott harcjárművet, egy francia Caesar 155 milliméteres önjáró tarackot, egy Grad rakéta-sorozatvetőt, öt irányított légibombát, illetve 265 repülőgépszerű pilóta nélküli légi járművet és mindemellett egy legénység nélküli motorcsónakot.

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Haifisch
2026. május 18. 20:04
Fucking finally...zárják már le ezt az egészet, vesszenek a hoholok!
Hohokam
2026. május 18. 20:01
Helyes. Na akkor holnap újra.
csulak
2026. május 18. 18:50
mar nem hiszek a hazitudositasoknak
yalaelnok
2026. május 18. 18:34
nem válaszolgatni kellene, hanem alapból naponta ennek a többszörösét zúdítani a fuckrán terrorállamra apropó a megsemmisítő erejű az mit jelent? eltaláltak végre egy kibaszott gyalogoshidat is egy patakon?
