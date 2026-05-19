Macron házasságáról rántotta le a leplet egy új könyv, meglepő dolgok derültek ki

Eleinte tagadták, aztán rájöttek, nincs mit tagadni: szépen felpofozta Macront a felesége (VIDEÓ)
Az Elysée is nyilatkozott, ezért volt Macron feleségének keze a férje arcában.
Újabb könyv próbál betekintést nyújtani Emmanuel Macron és felesége kapcsolatának kulisszái mögé. A kötet szerint a francia elnök annyira függ Brigitte Macrontól, hogy állítólag pánikba esik, ha nem látja maga körül, miközben a first lady komoly befolyást gyakorolhat rá.
Emmanuel Macron éveken át igyekezett erős és higgadt vezetőként megjelenni a nyilvánosság előtt, egy új könyv azonban egészen más képet fest róla. A The Telegraph ismertetése szerint Florian Tardif francia újságíró Un couple (presque) parfait (Egy (szinte) tökéletes pár) című kötete azt állítja, hogy Macron valójában erősen függ a feleségétől, Brigitte Macrontól, aki pszichológiai fölényben lehet férjével szemben. A könyv szerint a francia elnök már 2017-ben is tisztában volt ezzel a kötődéssel. Tardif azt írja, hogy Macron az Élysée-palotába költözés után Pierre-Olivier Costának, Brigitte Macron kabinetfőnökének azt mondta:
Brigitte-nek boldognak kell lennie. Ha unatkozik, ha haszontalannak érzi magát, ha este, amikor hazaérek, azt mondja, boldogtalan, nem fogom kibírni. És elbukom ezt az ötéves ciklust.
A szerző szerint Brigitte Macron politikailag élesebb, érzelmileg stabilabb és határozottabb személyiség férjénél. A könyvben több egykori tanácsadó és bennfentes is arról beszél, hogy a first lady befolyása rendkívüli lehetett az elnökre.
Nagy befolyása van. Ő az egyetlen, aki meg tudja változtatni a véleményét
– idéz a könyv egy korábbi különleges tanácsadótól. Egy másik volt elnöki tanácsadó pedig azt állította:
Ha nem látja őt, pánikba esik.
A beszámoló szerint Macron ilyenkor idegesen ismételgette:
Brigitte, Brigitte…
Majd amikor meglátta a feleségét, megnyugodott. A könyv egyik bennfentes forrása úgy fogalmazott:
Lenyűgöző látni azt a pszichológiai fölényt, amelyet gyakorol felette.
Tardif azt is állítja, hogy Brigitte Macron nemcsak érzelmi támaszként volt jelen, hanem politikai ügyekben is komoly szerepet vállalhatott. A szerző szerint például lebeszélte férjét egy 2025-ös népszavazás bejelentéséről, mert attól tartott, hogy az bizalmatlansági szavazássá válna az elnökkel szemben. A kötet Gabriel Attal felemelkedését is megemlíti. A könyv szerint a politikus tudatosan igyekezett elnyerni Brigitte Macron támogatását, mielőtt miniszterelnök lett volna.
A könyv Macronról mint örök bizonyítani vágyó emberről fest képet. Tardif szerint a francia elnököt gyötri az attól való félelem, hogy politikai pályafutása után jelentéktelenné válik. A szerző azt írja, Macron még egy publicisztikát is tizenhétszer írt át, mielőtt végül nem publikálta azt. Emiatt az elnöki stábban állítólag visszatérő viccé vált a kérdés:
Na, hol van az a publicisztika?
A könyv szerint Macron „a jó tanuló szindrómájában” szenved, vagyis mindent tudni, érteni és érezni akar, mielőtt megszólalna. A kötet kitér arra a nagy visszhangot kiváltó jelenetre is, amikor 2025 májusában a vietnámi látogatás során kamerák rögzítették, ahogy Brigitte Macron megüti férjét. Tardif szerint az incidens hátterében az állhatott, hogy Brigitte Macron üzenetet talált férje telefonján Golshifteh Farahani francia–iráni színésznőtől. A szerző szerint nem is maga az üzenet zavarta igazán a first ladyt, hanem az, amit jelképezett:
annak lehetőségét, hogy elveszítheti a kontrollt férje felett.
A könyv végén már a Macron-korszak utáni időszak is szóba kerül. A szerző szerint Brigitte Macron attól félhet, hogy mindent feláldozott férje politikai karrierjéért, az elnök pedig végül mégis elhagyja őt. Macron azonban állítólag továbbra sem akar eltűnni a közéletből. A könyv szerint amikor arról kérdezték, maradna-e a politikában az elnökség után is, így felelt:
Tartós akarok maradni.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP