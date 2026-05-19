Macron házasságáról rántotta le a leplet egy új könyv, meglepő dolgok derültek ki

Emmanuel Macron éveken át igyekezett erős és higgadt vezetőként megjelenni a nyilvánosság előtt, egy új könyv azonban egészen más képet fest róla. A The Telegraph ismertetése szerint Florian Tardif francia újságíró Un couple (presque) parfait (Egy (szinte) tökéletes pár) című kötete azt állítja, hogy Macron valójában erősen függ a feleségétől, Brigitte Macrontól, aki pszichológiai fölényben lehet férjével szemben. A könyv szerint a francia elnök már 2017-ben is tisztában volt ezzel a kötődéssel. Tardif azt írja, hogy Macron az Élysée-palotába költözés után Pierre-Olivier Costának, Brigitte Macron kabinetfőnökének azt mondta:

Brigitte-nek boldognak kell lennie. Ha unatkozik, ha haszontalannak érzi magát, ha este, amikor hazaérek, azt mondja, boldogtalan, nem fogom kibírni. És elbukom ezt az ötéves ciklust.

A szerző szerint Brigitte Macron politikailag élesebb, érzelmileg stabilabb és határozottabb személyiség férjénél. A könyvben több egykori tanácsadó és bennfentes is arról beszél, hogy a first lady befolyása rendkívüli lehetett az elnökre.