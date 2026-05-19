Brigitte Macron házasság Emmanuel Macron Franciaország pszichológia

Macron házasságáról rántotta le a leplet egy új könyv, meglepő dolgok derültek ki

2026. május 19. 11:58

Újabb könyv próbál betekintést nyújtani Emmanuel Macron és felesége kapcsolatának kulisszái mögé. A kötet szerint a francia elnök annyira függ Brigitte Macrontól, hogy állítólag pánikba esik, ha nem látja maga körül, miközben a first lady komoly befolyást gyakorolhat rá.

Emmanuel Macron éveken át igyekezett erős és higgadt vezetőként megjelenni a nyilvánosság előtt, egy új könyv azonban egészen más képet fest róla. A The Telegraph ismertetése szerint Florian Tardif francia újságíró Un couple (presque) parfait (Egy (szinte) tökéletes pár) című kötete azt állítja, hogy Macron valójában erősen függ a feleségétől, Brigitte Macrontól, aki pszichológiai fölényben lehet férjével szemben. A könyv szerint a francia elnök már 2017-ben is tisztában volt ezzel a kötődéssel. Tardif azt írja, hogy Macron az Élysée-palotába költözés után Pierre-Olivier Costának, Brigitte Macron kabinetfőnökének azt mondta:

Brigitte-nek boldognak kell lennie. Ha unatkozik, ha haszontalannak érzi magát, ha este, amikor hazaérek, azt mondja, boldogtalan, nem fogom kibírni. És elbukom ezt az ötéves ciklust.

A szerző szerint Brigitte Macron politikailag élesebb, érzelmileg stabilabb és határozottabb személyiség férjénél. A könyvben több egykori tanácsadó és bennfentes is arról beszél, hogy a first lady befolyása rendkívüli lehetett az elnökre.

Nagy befolyása van. Ő az egyetlen, aki meg tudja változtatni a véleményét

– idéz a könyv egy korábbi különleges tanácsadótól. Egy másik volt elnöki tanácsadó pedig azt állította:

Ha nem látja őt, pánikba esik.

A beszámoló szerint Macron ilyenkor idegesen ismételgette:

Brigitte, Brigitte…

Majd amikor meglátta a feleségét, megnyugodott. A könyv egyik bennfentes forrása úgy fogalmazott:

Lenyűgöző látni azt a pszichológiai fölényt, amelyet gyakorol felette.

Tardif azt is állítja, hogy Brigitte Macron nemcsak érzelmi támaszként volt jelen, hanem politikai ügyekben is komoly szerepet vállalhatott. A szerző szerint például lebeszélte férjét egy 2025-ös népszavazás bejelentéséről, mert attól tartott, hogy az bizalmatlansági szavazássá válna az elnökkel szemben. A kötet Gabriel Attal felemelkedését is megemlíti. A könyv szerint a politikus tudatosan igyekezett elnyerni Brigitte Macron támogatását, mielőtt miniszterelnök lett volna.

Macron állítólag a bukástól és a feledéstől is retteg

A könyv Macronról mint örök bizonyítani vágyó emberről fest képet. Tardif szerint a francia elnököt gyötri az attól való félelem, hogy politikai pályafutása után jelentéktelenné válik. A szerző azt írja, Macron még egy publicisztikát is tizenhétszer írt át, mielőtt végül nem publikálta azt. Emiatt az elnöki stábban állítólag visszatérő viccé vált a kérdés:

Na, hol van az a publicisztika?

A könyv szerint Macron „a jó tanuló szindrómájában” szenved, vagyis mindent tudni, érteni és érezni akar, mielőtt megszólalna. A kötet kitér arra a nagy visszhangot kiváltó jelenetre is, amikor 2025 májusában a vietnámi látogatás során kamerák rögzítették, ahogy Brigitte Macron megüti férjét. Tardif szerint az incidens hátterében az állhatott, hogy Brigitte Macron üzenetet talált férje telefonján Golshifteh Farahani francia–iráni színésznőtől. A szerző szerint nem is maga az üzenet zavarta igazán a first ladyt, hanem az, amit jelképezett: 

annak lehetőségét, hogy elveszítheti a kontrollt férje felett. 

A könyv végén már a Macron-korszak utáni időszak is szóba kerül. A szerző szerint Brigitte Macron attól félhet, hogy mindent feláldozott férje politikai karrierjéért, az elnök pedig végül mégis elhagyja őt. Macron azonban állítólag továbbra sem akar eltűnni a közéletből. A könyv szerint amikor arról kérdezték, maradna-e a politikában az elnökség után is, így felelt:

Tartós akarok maradni.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
bondavary
•••
2026. május 19. 14:02 Szerkesztve
Brigitte az első nő volt a még teenager Macron életében. Macron azóta a befolyása alatt van.
Válasz erre
0
0
bannedop03-2
2026. május 19. 13:33
Nem hiába, mondja a francia mondás: "Cherchez la femme!".
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. május 19. 13:26
..... ezek az arcok.... Mon Dieu....
Válasz erre
1
0
The Loner
2026. május 19. 12:50
Atyaég, ezt az ocsmány múmiát… Bottal sem piszkálnám meg. Esküszöm, rondább, mint Zámbó Dzsimi volt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.