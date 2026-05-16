Dühítette II. Rákóczi Ferencet a felesége mértéktelen költekezése

Sarolta Amália hessen–wanfriedi hercegnő 1679 márciusában született, dúsgazdag német őrgróf hatodik gyermekeként. Mikor a 15 éves lány kiházasításáról döntöttek, a jómódú, tekintélyes Rákóczi-család Ferenc nevű sarjához adták, aki két évvel volt idősebb nála. A házasság mindkét famíliának imponált. II. Rákóczi Ferenc a frigy körülményeiről is írt a vallomásaiban, a visszaemlékezés szerint a mainzi választófejedelem képviselőjétől kapta a javaslatot, hogy kössön házasságot a hercegkisasszonnyal. Rábólintott, mivel

„mind származása, mind kora és külseje megfelelt nekem.”

Rákóczi korábban Magdolna, darmstadti hercegnőt szerette volna oltár elé vezetni, de a császári udvarnál azt hazudták neki, hogy a hercegnő váratlanul meghalt…