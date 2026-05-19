kegyelmi ügy gaudi - nagy tamás jobbik reakció Magyar Péter

Reagált az ügyvéd, akit a miniszterelnök a kegyelmi ügy kapcsán hírbe hozott: „Magyar Péter egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító”

2026. május 19. 12:42

Gaudi-Nagy Tamás nem fogta vissza magát.

2026. május 19. 12:42
Gaudi-Nagy Tamás korábbi jobbikos politikus és ügyvéd a 24.hu-nak reagált azokra a kijelentésekre, amelyeket Magyar Péter miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján a kegyelmi ügy kapcsán fogalmazott meg vele szemben. A korábbi politikus élesen bírálta a kormányfőt, közleményében úgy fogalmazott:

Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza-kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.”

Mint ismert, a miniszterelnök arról beszélt, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe lehetett abban, hogy K. Endre kegyelmet kapott. A kormányfő kijelentését azzal indokolta, hogy az ügyvéd korábban aktívan lobbizott Budaházy György és társai kegyelmi ügyében, Magyar Péter pedig arra is utalt, hogy a két ügy között lehet összefüggés, mivel Novák Katalin ugyanazon a napon adott kegyelmet Budaházynak és K. Endrének.

Gaud-Nagy Tamás válaszában nem cáfolta, hogy érintett lehetett az ügyben. Nyilatkozatát azzal zárta: „az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek.”

Nyitókép: Facebook / Gaudi-Nagy Tamás

***

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csigabus
2026. május 19. 14:04
Mindig is egy kis köcsög volt! Össze-vissza dumált mindig,egy nyikhaj!
Válasz erre
0
0
kiborg-2
2026. május 19. 13:57
Gaudi Nagy Tamás példamutatóan védte a Gyurcsányék által 2006-ban megtámadottakat, többeknek a szemét kilőtték, tönkretették az életét, öngyilkosságba kergették őket
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. május 19. 13:40
Sajtótájékoztatón Gőgös gúnár Gedeon megint mellényúlt,vagy hihetlenül magas színvonalú munkatársai félre informálták.Vajon meddig folytatja ezt a méltatlan magatartást .
Válasz erre
8
0
csulak
2026. május 19. 13:39
AdolfPeter csak egy telefonrablo aki barmi aron szerepelni akar
Válasz erre
10
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.