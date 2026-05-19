Reagált az ügyvéd, akit a miniszterelnök a kegyelmi ügy kapcsán hírbe hozott: „Magyar Péter egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító”

Közleményt adott ki a Sándor-palota: Sulyok Tamás teljesíti Magyar Péter kérését
Hivatalos megkeresés esetén átadják a kegyelmi ügy iratait.
Gaudi-Nagy Tamás nem fogta vissza magát.
Gaudi-Nagy Tamás korábbi jobbikos politikus és ügyvéd a 24.hu-nak reagált azokra a kijelentésekre, amelyeket Magyar Péter miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján a kegyelmi ügy kapcsán fogalmazott meg vele szemben. A korábbi politikus élesen bírálta a kormányfőt, közleményében úgy fogalmazott:
Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, nárcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza-kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.”
Mint ismert, a miniszterelnök arról beszélt, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak szerepe lehetett abban, hogy K. Endre kegyelmet kapott. A kormányfő kijelentését azzal indokolta, hogy az ügyvéd korábban aktívan lobbizott Budaházy György és társai kegyelmi ügyében, Magyar Péter pedig arra is utalt, hogy a két ügy között lehet összefüggés, mivel Novák Katalin ugyanazon a napon adott kegyelmet Budaházynak és K. Endrének.
Gaud-Nagy Tamás válaszában nem cáfolta, hogy érintett lehetett az ügyben. Nyilatkozatát azzal zárta: „az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Hivatalos megkeresés esetén átadják a kegyelmi ügy iratait.
Nyitókép: Facebook / Gaudi-Nagy Tamás
***