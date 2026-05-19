Oroszország bejelentette: felkészülnek a nukleáris fegyverek bevetésére, a hadgyakorlatok már meg is kezdődtek

Fehéroroszország is készül

A fehérorosz védelmi minisztérium sajtószolgálata hétfőn közölte, hogy Fehéroroszországban megkezdődött a katonai egységek nukleáris fegyverek harci alkalmazására és a nukleáris ellátásra irányuló kiképzése, a rakétaerők és a légierő bevonásával. A tárca szerint orosz féllel együttműködve gyakorolják el a nukleáris lőszerek szállítását és alkalmazásának előkészítését. A közleményben hangsúlyozták, hogy a gyakorlat az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam keretében tervezett felkészülés, ami nem irányul más országok ellen, és nem jelent veszélyt a régió biztonságára.

(MTI)