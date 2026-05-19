Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hadgyakorlat Oroszország nukleáris fegyver

Oroszország bejelentette: felkészülnek a nukleáris fegyverek bevetésére, a hadgyakorlatok már meg is kezdődtek

2026. május 19. 13:06

Fehéroroszország már egy nappal korábban elkezdte a felkészülést.

2026. május 19. 13:06
null

Az orosz fegyveres erők május 19. és 21. között elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén – jelentette be kedden az orosz védelmi minisztérium.

A gyakorlatban

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

több mint 64 ezer katona, több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt, köztük több mint 200 rakétavető, több mint 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró, köztük 8 hadászati rakétatengeralattjáró.

A manőverekben a hadászati rakétaerők, az orosz Északi és a Csendes-óceáni Flotta, a hadászati légierő parancsnoksága, valamint a leningrádi és a központi katonai körzet erőinek egy része vesz részt. A gyakorlat során a Fehéroroszországban állomásozó nukleáris fegyverek közös kiképzésének és alkalmazásának kérdéseit is elgyakorolják.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fehéroroszország is készül

A fehérorosz védelmi minisztérium sajtószolgálata hétfőn közölte, hogy Fehéroroszországban megkezdődött a katonai egységek nukleáris fegyverek harci alkalmazására és a nukleáris ellátásra irányuló kiképzése, a rakétaerők és a légierő bevonásával. A tárca szerint orosz féllel együttműködve gyakorolják el a nukleáris lőszerek szállítását és alkalmazásának előkészítését. A közleményben hangsúlyozták, hogy a gyakorlat az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam keretében tervezett felkészülés, ami nem irányul más országok ellen, és nem jelent veszélyt a régió biztonságára.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. május 19. 14:10
"Az orosz fegyveres erők május 19. és 21. között elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén – jelentette be kedden az orosz védelmi minisztérium." Jó-jó! Gyakorlatnak indul, de a vége is csak gyakorlat marad?! -ez bizony kérdéses..!
Válasz erre
0
0
radler
2026. május 19. 13:23
Szájkarate. Miután kiderült hogy nem bírnak Ukrajnával, marad az atommal való riogatás. Csak hát Putyin pontosan tudja, hogy nehéz választania a tucatnyi célpont közül, de bárhová dobja is le az első atombombát jön a válaszcsapás, amelynek egyetlen célpontja van, Moszkva.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!