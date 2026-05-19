Bűntudatra nevelik a fehér gyerekeket a bőrszínük miatt a brit iskolákban

Éberség: már az óvodában is a rasszizmust keresik a briteknél
A Munkáspárt kormánya által támogatott iránymutatásban a walesi óvodákat arra kérték, hogy jelentsék a gyermekeket „rasszista incidensek” esetén.
Egy sheffieldi iskolai program miatt tört ki vita Nagy-Britanniában, miután diákoknak vitatott baloldali identitáspolitikai elméleteket kezdtek tanítani. A tananyag szerint a feketék nem lehetnek rasszisták a fehérekkel szemben, mert nincs hozzá társadalmi hatalmuk.
A Breitbart a The Telegraph riportja alapján számolt be arról, hogy több sheffieldi iskola közösen dolgozott ki egy olyan oktatási programot, amelynek deklarált célja az „egyenlőtlen társadalmi rendszerek” megkérdőjelezése és lebontása. A program középpontjában olyan, erősen vitatott baloldali elméletek állnak, amelyek szerint a rasszisták fogalmát is újra kell értelmezni, mivel a „fehér privilégium” elmélete alapján a nyugati társadalmakban a fehérek eleve előnyösebb helyzetben vannak más etnikai csoportokhoz képest. A kezdeményezést a Notre Dame High School vezeti, amelyet a brit kormány arra is kijelölt, hogy más iskolák pedagógusait és vezetőit képezze.
A tananyag egyik legvitatottabb eleme szerint a fekete emberek nem lehetnek rasszisták a fehérekkel szemben, mert a rasszizmushoz nem elegendő az előítélet, ahhoz társadalmi és kulturális hatalomra is szükség van.
Az elképzelés Patricia Bidol-Padva amerikai baloldali akadémikus nevéhez kötődik, aki az 1970-ben megjelent Developing New Perspectives on Race című könyvében úgy fogalmazott: a rasszizmus „előítélet plusz hatalom”. Az elméletből az következik, hogy a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű kisebbségek legfeljebb előítéletesek lehetnek a fehérekkel szemben, rasszisták azonban nem.
Az egykor marginálisnak számító elképzelés az elmúlt években széles körben elterjedt a nyugati baloldali aktivista körökben.
Az ideológiát olyan ismert szerzők és aktivisták népszerűsítették, mint Robin DiAngelo, a White Fragility című könyv szerzője, vagy a brit újságíró, Reni Eddo-Lodge, aki a Why I’m No Longer Talking to White People About Race című könyvével vált ismertté.
A program nem csupán középiskolásokat érint. A beszámoló szerint már hétéves gyerekeknek is azt tanítják, hogy bőrszínük miatt velük született társadalmi előnyökkel rendelkeznek. Emiatt a tananyag szerint személyes felelősségük is van a rasszizmus elleni küzdelemben. A kritikusok szerint ez a szemlélet nem a társadalmi békét szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg:
már gyermekkorban faji alapon osztja kategóriákba a diákokat.
A program különösen azért váltott ki heves reakciókat, mert az „antirasszista oktatás” címkéje alatt olyan politikai és ideológiai állításokat közvetít, amelyek korántsem számítanak általánosan elfogadott ténynek. Laura Trott konzervatív képviselő és árnyékoktatási miniszter keményen bírálta a kezdeményezést. Mint fogalmazott:
Mélyen aggasztó, hogy már hétéves gyerekeket is megosztó identitáspolitikának tesznek ki az iskolákban az »antirasszista oktatás« zászlaja alatt.
A politikus szerint az oktatási anyagok azt sugallják a gyerekeknek, hogy a feketék előítélete a fehérekkel szemben nem számít rasszizmusnak, miközben a „fehér privilégiumhoz” hasonló vitatott fogalmakat megkérdőjelezhetetlen igazságként mutatják be. Trott szerint az ilyen oktatás hosszú távon komoly társadalmi károkat okozhat.
Rendkívül káros, és pontosan az a fajta baloldali ideológiai ostobaság, amelynek semmi keresnivalója nincs az osztálytermekben. A gyerekek faji alapon való megbélyegzése és annak tanítása, hogy arra összpontosítsanak, ami megosztja őket, csak tovább mélyíti az ellentéteket.
A Breitbart arra is emlékeztetett, hogy a brit konzervatívok tizennégy éves kormányzása alatt sem történt komoly fellépés az identitáspolitikai irányzatok térnyerésével szemben. A National Education Union nevű tanári szakszervezet már a korábbi években is nyíltan támogatta, hogy a „fehér privilégium” és más hasonló elméletek bekerüljenek az oktatásba.
A szakszervezet álláspontja szerint már az ötévesnél fiatalabb gyerekek körében is szükség van az ilyen témák feldolgozására a „faji előítéletek” visszaszorítása érdekében.
A lap szerint különösen visszás, hogy miközben az oktatás egyre inkább a fehérek állítólagos társadalmi előnyeire koncentrál, több kutatás éppen arra jutott, hogy Nagy-Britanniában sok esetben a fehér munkásosztálybeli gyerekek tartoznak a leginkább hátrányos helyzetű csoportok közé. A brit oktatási rendszer ugyanis az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt helyezett az etnikai kisebbségek támogatására, gyakran a gazdasági háttér figyelmen kívül hagyásával.
Emiatt több elemző szerint háttérbe szorultak azok a társadalmi csoportok, amelyek ugyan fehérek, de súlyos szociális problémákkal küzdenek.
Peter Edwards, az Oxfordi Egyetem emeritus professzora korábban arról beszélt, hogy a fehér munkásosztály helyzete „nem divatos” téma az akadémiai és politikai világban, mert sokan eleve azt feltételezik róluk, hogy „velük született előnyökkel vagy privilégiumokkal” rendelkeznek.
