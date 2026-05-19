Bűntudatra nevelik a fehér gyerekeket a bőrszínük miatt a brit iskolákban

A Breitbart a The Telegraph riportja alapján számolt be arról, hogy több sheffieldi iskola közösen dolgozott ki egy olyan oktatási programot, amelynek deklarált célja az „egyenlőtlen társadalmi rendszerek” megkérdőjelezése és lebontása. A program középpontjában olyan, erősen vitatott baloldali elméletek állnak, amelyek szerint a rasszisták fogalmát is újra kell értelmezni, mivel a „fehér privilégium” elmélete alapján a nyugati társadalmakban a fehérek eleve előnyösebb helyzetben vannak más etnikai csoportokhoz képest. A kezdeményezést a Notre Dame High School vezeti, amelyet a brit kormány arra is kijelölt, hogy más iskolák pedagógusait és vezetőit képezze.

A tananyag egyik legvitatottabb eleme szerint a fekete emberek nem lehetnek rasszisták a fehérekkel szemben, mert a rasszizmushoz nem elegendő az előítélet, ahhoz társadalmi és kulturális hatalomra is szükség van.

Az elképzelés Patricia Bidol-Padva amerikai baloldali akadémikus nevéhez kötődik, aki az 1970-ben megjelent Developing New Perspectives on Race című könyvében úgy fogalmazott: a rasszizmus „előítélet plusz hatalom”. Az elméletből az következik, hogy a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű kisebbségek legfeljebb előítéletesek lehetnek a fehérekkel szemben, rasszisták azonban nem.