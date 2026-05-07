Éberség: már az óvodában is a rasszizmust keresik a briteknél

A Munkáspárt kormánya által támogatott iránymutatásban a walesi óvodákat arra kérték, hogy jelentsék a gyermekeket „rasszista incidensek” esetén.
A brit Telegraph arról ír: részletes útmutatót kaptak walesi óvodák, hogy a kisgyermekek körében is lépjenek fel a rasszista jelenségek ellen. Az adófizetők által finanszírozott, gyermekgondozóknak szóló útmutató célja, hogy a bölcsődéket és játszócsoportokat „antirasszista” környezetté tegye.
A gyermekgondozóknak azt tanácsolják, hogy hívják a rendőrséget, ha olyan „rasszista incidens” történik, amely gyűlölet-bűncselekménynek minősülhet.
A javasolt intézkedések közé tartozik a 999-es szám hívása vészhelyzet esetén, vagy a rendőrökkel való beszélgetés, és „a rendőrséggel együttműködve a vonatkozó intézkedések megtétele, biztosítva, hogy az incidens minden részletét rögzítsék”.
Ha az incidens nem gyűlölet-bűncselekmény, a gyermekgondozók ehelyett lépéseket tehetnek, beleértve az „életkornak megfelelő tanulási támogatási lehetőségek” felajánlását az „elkövető” számára.
Amennyiben ez „ellenállásba ütközik”, a gyermekgondozóknak azt tanácsolják, hogy dolgozzanak ki egy „fegyelmi eljárást”, amelynek különböző kimeneteleit egy folyamatábra ismerteti – írja a Telegraph.
Az útmutató azt tanácsolja a játszócsoportokban és más helyszíneken dolgozóknak, hogy végezzenek „megértési auditot”, és egytől ötig terjedő skálán
kérdezzék meg maguktól, hogy „mennyire értik, mi a fehér privilégium, és hogyan befolyásolhatja az én és mások életét”.
A gyermekgondozási szakembereknek azt tanácsolják, hogy ellenőrizzék a tereiket annak biztosítása érdekében, hogy a könyvek, babák, poszterek és kiállítási tárgyak megfelelően változatosak legyenek, és hogy „győződjenek meg arról, hogy az antirasszista álláspontjuk látható”, beleértve a felszolgált harapnivalókat is.
Az útmutató azt is közli a dolgozókkal: „A mosdóhasználati szokások kultúránként eltérőek. Ezek a gyakorlatok nagyon eltérhetnek a sajátjuktól, de ettől még nem lesznek nem higiénikusak vagy helytelenek.”
A dokumentum azt javasolja, hogy a vezetők kockázatértékelést végezzenek a „globális többséghez” tartozó alkalmazottak védelmére a rasszizmus fenyegetésétől, amelyet állításuk szerint a „változó politikai kontextus” és az „Egyesült Királyság-szerte zajló rasszista tüntetések” fokoztak.
