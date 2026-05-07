óvoda Nagy-Britannia Wales rasszizmus

Éberség: már az óvodában is a rasszizmust keresik a briteknél

2026. május 07. 10:07

A Munkáspárt kormánya által támogatott iránymutatásban a walesi óvodákat arra kérték, hogy jelentsék a gyermekeket „rasszista incidensek” esetén.

null

A brit Telegraph arról ír: részletes útmutatót kaptak walesi óvodák, hogy a kisgyermekek körében is lépjenek fel a rasszista jelenségek ellen. Az adófizetők által finanszírozott, gyermekgondozóknak szóló útmutató célja, hogy a bölcsődéket és játszócsoportokat „antirasszista” környezetté tegye.

A gyermekgondozóknak azt tanácsolják, hogy hívják a rendőrséget, ha olyan „rasszista incidens” történik, amely gyűlölet-bűncselekménynek minősülhet.

A javasolt intézkedések közé tartozik a 999-es szám hívása vészhelyzet esetén, vagy a rendőrökkel való beszélgetés, és „a rendőrséggel együttműködve a vonatkozó intézkedések megtétele, biztosítva, hogy az incidens minden részletét rögzítsék”.

Ha az incidens nem gyűlölet-bűncselekmény, a gyermekgondozók ehelyett lépéseket tehetnek, beleértve az „életkornak megfelelő tanulási támogatási lehetőségek” felajánlását az „elkövető” számára.

Amennyiben ez „ellenállásba ütközik”, a gyermekgondozóknak azt tanácsolják, hogy dolgozzanak ki egy „fegyelmi eljárást”, amelynek különböző kimeneteleit egy folyamatábra ismerteti – írja a Telegraph.

Az útmutató azt tanácsolja a játszócsoportokban és más helyszíneken dolgozóknak, hogy végezzenek „megértési auditot”, és egytől ötig terjedő skálán 

kérdezzék meg maguktól, hogy „mennyire értik, mi a fehér privilégium, és hogyan befolyásolhatja az én és mások életét”.

A gyermekgondozási szakembereknek azt tanácsolják, hogy ellenőrizzék a tereiket annak biztosítása érdekében, hogy a könyvek, babák, poszterek és kiállítási tárgyak megfelelően változatosak legyenek, és hogy „győződjenek meg arról, hogy az antirasszista álláspontjuk látható”, beleértve a felszolgált harapnivalókat is.

Az útmutató azt is közli a dolgozókkal: „A mosdóhasználati szokások kultúránként eltérőek. Ezek a gyakorlatok nagyon eltérhetnek a sajátjuktól, de ettől még nem lesznek nem higiénikusak vagy helytelenek.”

A dokumentum azt javasolja, hogy a vezetők kockázatértékelést végezzenek a „globális többséghez” tartozó alkalmazottak védelmére a rasszizmus fenyegetésétől, amelyet állításuk szerint a „változó politikai kontextus” és az „Egyesült Királyság-szerte zajló rasszista tüntetések” fokoztak.

 

Nyitókép: Pixabay

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kecskesajt
2026. május 07. 11:06
Érdemes volt, gyarmatosítaniuk. Megérdemlik, a ló fejű-eszű angolok.
sensuscommunis
2026. május 07. 11:02
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán, - citizengo.org/hu/el/17908-tiszteletet-a-hivatalnak--tartson-ki--eln%C3%B6k-%C3%BAr-n - amelyben kérjük SULYOK TAMÁST , Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
kulakman
2026. május 07. 10:49
H a 20+ évesen a feka a sz@rt szétkeni az ebédlóő asztalon és szóvá teszed rasszista vagy! ez van feleim, ezek a sokaságukkal legyőznek bennünket!
mgyfree
2026. május 07. 10:32
Na ezért tényleg érdemes volt nem békét kötni a németekkel, milyen jó világ lett
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!