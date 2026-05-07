Éberség: már az óvodában is a rasszizmust keresik a briteknél

Az útmutató azt tanácsolja a játszócsoportokban és más helyszíneken dolgozóknak, hogy végezzenek „megértési auditot”, és egytől ötig terjedő skálán

kérdezzék meg maguktól, hogy „mennyire értik, mi a fehér privilégium, és hogyan befolyásolhatja az én és mások életét”.

A gyermekgondozási szakembereknek azt tanácsolják, hogy ellenőrizzék a tereiket annak biztosítása érdekében, hogy a könyvek, babák, poszterek és kiállítási tárgyak megfelelően változatosak legyenek, és hogy „győződjenek meg arról, hogy az antirasszista álláspontjuk látható”, beleértve a felszolgált harapnivalókat is.

Az útmutató azt is közli a dolgozókkal: „A mosdóhasználati szokások kultúránként eltérőek. Ezek a gyakorlatok nagyon eltérhetnek a sajátjuktól, de ettől még nem lesznek nem higiénikusak vagy helytelenek.”

A dokumentum azt javasolja, hogy a vezetők kockázatértékelést végezzenek a „globális többséghez” tartozó alkalmazottak védelmére a rasszizmus fenyegetésétől, amelyet állításuk szerint a „változó politikai kontextus” és az „Egyesült Királyság-szerte zajló rasszista tüntetések” fokoztak.